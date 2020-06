El Presidente y la BOA.

*Ahora habrá que investigar si el documento “Rescatemos México” y la organización Bloque Opositor Amplio existen, o es estrategia y de quien.

*La Abogada Susana Terrazas fue detenida por la FGE en Matamoros.

*¿Uno? No. Son cinco créditos de México con el Banco Mundial en esta administración.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (10/06/2020).- La mañana de este martes, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que llegó hasta su oficina en Palacio Nacional, un documento, de manera subrepticia, bajo el título de “Rescatemos México” y presuntamente acreditado a un grupo denominado Bloque Opositor Amplio.

De acuerdo con la lista que se adjunta, el BOA estaría compuesto por medios de comunicación, periodistas, políticos, intelectuales, ex presidentes, gobernadores, legisladores, empresarios y hasta organismos internacionales.

En ese documento, se habla de la urgencia de que en 2021 MORENA pierda la mayoría en las elecciones y que en 2022 López Obrador pierda la revocación de mandato y se vaya de la presidencia de la república. Pero eso no tiene nada de increíble. El objetivo de los partidos políticos es construir alianzas para ganar elecciones y conquistar el poder. En ese documento no se dice, a mi parecer, nada que no esté apegado al estado de derecho.

¿O a poco López Obrador para llegar a la presidencia de México no construyó alianzas con partidos políticos, como Encuentro Social y el Partido del Trabajo? Eso ni suena ni parece ilegal. Y me parece que cualquier ciudadano puede tener pretensiones para alcanzar el poder para servir a sus conciudadanos. Y para ello deberá construir estrategias.

La verdad, me parece increíble que el presidente esté utilizando un doble lenguaje en el ejercicio del gobierno: primero, “es el tiempo de las definiciones, o son liberales o son conservadores”; “hay que actuar con tranquilidad: aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría”; “No enojarse, no caer en provocaciones, no ver a nadie como enemigo”; “parece que hay un concurso a ver quién me insulta más, quien se porta más majadero, lépero, para ver si así se les otorga la medalla del más opositor”.

Estás frases son usadas por el presidente de México, y aunque él diga que no se enoja, la verdad es que si se enoja.

Andrés Manuel López Obrador está molesto. Muy molesto. Y en esa molestia gira su mala relación con los gobernadores de los estados, sobre todo, aquellos que no ven las cosas como él. Y molesto está también con los empresarios y, en general, con quienes no pensamos como él.

Y por dentro, López Obrador parece estar descontrolado por las acciones que contra él realizan sus adversarios, sus opositores, pero esto es así, sobre todo que a toda acción corresponde una reacción. Y él, el presidente, ha lanzado verdaderas bombas contra quienes no piensan como él. Y así les ha dado verdaderos opers al hígado a muchos comunicadores y políticos.

Y un día sí y otro también habla de los chayoteros, de los fifis, de los conservadores y de los corruptos, de los del otro lado y no de los propios, por supuesto.

Y cuando los medios de comunicación exhiben a algún funcionario de la 4T la ira presidencial les da hasta con la cubeta. Quiere desacreditarlos y los exhibe ante la opinión pública. Ahí el caso de Reforma y de El Universal, entre otros. Pero lo que se le olvida al presidente es que lo que no mata te fortalece, los curte. Y entonces los medios son más incisivos en sus investigaciones sobre la 4T y el hilo se tensa cada día más. ¿Se romperá algún día? Podría ser, pero todo dependerá del presidente y sus operadores.

¿Quién le puso de apodo Borolas al ex presidente Calderón? López Obrador por supuesto. ¿Quién le grito Chachalaca al ex presidente Fox? López Obrador. ¿Quién mando al diablo a las instituciones? Andrés Manuel López Obrador.

Hoy lo que queda en el ambiente, después del nacimiento de la BOA, es la duda de si realmente este documento lo construyeron los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo, o es, quizás, una estrategia construida por el propio presidente ante la sería caída de su popularidad, y lo que le esperará en los próximos meses, lo que entonces sí, lo pondría al borde del despeñadero político para la elección del próximo 2021 y con el riesgo de perder la mayoría y el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En este análisis, no podemos perder de vista que, de los Gobernadores del país, los mejores calificados son los que le señalan al presidente sus actitudes y rechazan las declaraciones que un día sí y otro también, emite contra ellos.

Vamos, son los que están contra la 4T. De este grupo son diez mandatarios más otros tantos que están insatisfechos con las políticas del presidente de México, que no lo dicen. Y los que están entregados a la 4T, los que están con el presidente, son los gobernadores morenistas y no todos.

Y, circunstancialmente, los que están con López Obrador son los peor calificados del país como los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa. quienes están al fondo de las encuestas por su pésimo trabajo realizado.

¿Esto puede complicarse? Sin duda. Si las dificultades sanitarias siguen por el camino como van y la situación en el país se le sale de control al Gobierno Federal, como parece puede pasar, y el decrecimiento del Producto Interno Bruto y el desempleo hace mella en los ciudadanos, incluyendo a los más pobres, los mismos gobernadores que aún no se definen, buscarían incorporarse al grupo de los gobernadores Anti Amlo y, entonces, sería muy factible que el control de la Cámara de Diputados pasara a manos de sus adversarios, y entonces sí, el escenario para la revocación de mandato de 2022, podría ser catastrófico para López Obrador y su 4T.

Por ello, señor presidente, serénese por favor. Sume y multiplique y no reste y divida, porque un mal escenario afectaría no sólo al país y también a su gobierno.

1. Al medio día de este lunes 8 de junio, la abogada Susana Prieto Terrazas fue detenida en Matamoros. Para ponerle en contexto, Prieto Terrazas, egresada de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, trae una larga, larguísima carrera tras de sí, siempre poniendo contra la pared a grandes empresas, muchas de las cuales, han tenido que cerrar en México e irse del país, con el respectivo daño económico y la pérdida de empleos.

Cosa de recordar que, a principios de 2019, Prieto se proclamó “defensora de los trabajadores” de Matamoros, asegurando que la habrían contactado para encabezar una lucha y obtener un 20 por ciento de aumento salarial y un bono de 32 mil pesos para cada obrero.

La activista enfrentó entonces al líder sindical Juan Villafuerte, a Policías Estatales y a elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, y después aseguró ser víctima de amenazas de muerte.

El 9 de enero de 2019, Prieto Terrazas llamó “malditas ratas” a los líderes de Matamoros, pues mencionó que son ellos quienes culpan al presidente Andrés Manuel López Obrador de no autorizar los aumentos salariarles cuando son los sindicados quienes niegan dicho beneficio.

El 16 de enero de 2016, Susana arribó a Matamoros y ahí declaró que una de las cosas por las que fue convocada por los trabajadores, fue para destituir a Juan Villafuerte y bajar las cuotas sindicales que se mantenían al cuatro por ciento del salario de los empleados. Como resultado de lo anterior, se logró el pago del bono y un aumento del 20 por ciento en el sueldo, lo cual ocasionó el despido de más de mil 500 trabajadores.

La detención de la abogada Susana Prieto Terrazas se encuentra ajustada a derecho y fue ordenada por una autoridad competente que previamente valoró las pruebas que obran en una investigación, aseveró el fiscal General de Justicia en el estado Irving Barrios Mojica.

Tras destacar que la orden de aprehensión fue girada por una autoridad judicial en el estado por aparecer como presunta responsable en la comisión de cuatro delitos: “lo que se le reprocha penalmente por parte de una Junta Especial en el estado son los delitos de motín, amenazas, coacción de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos”.

Se asegura que Susana Prieto Terrazas es apoyada por Ricardo Monreal, coordinador de Senadores de MORENA, por el Senador, Napoleón Gómez Urrutia y por el padre de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

La ex dirigente de MORENA, Yeidckol Polevnsky, sostiene que Susana Prieto Terrazas, es deshonesta, y una sinvergüenza, tachándola, además, de ser una mujer que le ha generado mucho daño a las trabajadoras y trabajadores en las maquiladoras de México.

Tal parece que Yeidckol conoce perfectamente a Prieto, pues, en una entrevista concedida en Tamaulipas sobre el proceder de Susy.

El siguiente paso, es ofrecer sus servicios como abogada para que la contraten y así cobrar cientos de miles de dólares, pues según Polevnsky, a Susana, únicamente le interesa el dinero verde y llevarse las maquiladoras a Estados Unidos, asegurando que allá vive y trabaja para los americanos y no para los mexicanos.

Yeidckol pidió trabajo hacer un trabajo conjunto, pero debe ser, dijo, un trabajo honesto, serio, comprometido en la defensa de los intereses de los trabajadores, en donde se pueda tener tanto el nivel como autoridad de platicar y hablar con los organismos empresariales y las empresas para resolver todos los problemas.

Pero refiriéndose a Susana Prieto Terrazas, la morenista le acusó: “esa señora es una sinvergüenza que además no vive en México, vive en Estados Unidos y todo lo hace para ahuyentar las inversiones en México, para que se regresen a Estados Unidos”.

2.Le tengo una noticia que no le va a gustar mucho a Usted. En la página oficial del Banco Mundial se informa que son ya 5 créditos los que ha solicitado el gobierno de México, en estos primeros 18 meses de administración de Andrés Manuel López Obrador.

Así como Usted lo lee. Dichos créditos suman 2 mil 130 millones de dólares en 5 líneas de crédito, mientras que, en la administración de Enrique Peña Nieto, los créditos del Banco Mundial a México sumaron 2 mil 331 millones de dólares en 12 líneas de crédito.

