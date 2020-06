Familia pide les entreguen el cuerpo de abuelito para darle cristiana sepultura.

***En el hospital aseguran que tiene covid y se niegan a hacerlo.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (11/06/2020).- Desesperada se encuentra una humilde familia de Congregación el Chapopote, comunidad ubicada a 27 kilómetros de Villa Cuauhtémoc.

Lo anterior, debido al fallecimiento de uno de los pilares, siendo este el señor Roberto Enríquez Sánchez de 66 años de edad.

Fue el pasado domingo cuando después de cortar mangos este hombre dijo sentirse mal y al ser trasladado a Cuauhtémoc a recibir atención médica se les dijo que tenía un infarto, por lo cual se decide llevar al hospital Médica Salve de Tampico, pero en el sitio y ante la falta de respiración el doctor que los atendiera les dijo que era sospechoso de Covid19.

Ahí lo meten a una cápsula y al descomponerse la ambulancia pasó mucho tiempo así, en esas condiciones, reclama en su historia una sobrina de nombre Norma Enríquez Aguilar, quien pide que el cuerpo de su tío les sea entregado, porque falleció en el hospital Carlos Canseco de Tampico a donde fue llevado al final y asignado con los enfermos de Coronavirus.

“Este es un problema grave que creo están pasando muchas personas, no nos quieren entregar el cuerpo porque el doctor de Médica Salve puso en el diagnóstico que probable Covid, por cierto un doctor bastante déspota, que no entiendo porque pidió el traslado para el Canseco si él no estaba seguro, no entiendo porque mi primo tuvo que pagar en el Médica Salve si como quiera lo iba a mandar al Canseco”.

Refiere además la señora Norma Enríquez que este miércoles apenas le hicieron el examen para descartar el Covid en su paciente.

Llorando de una manera por demás triste la entrevistada aseguró que su tío siempre fue una persona sana y que no presentaba síntomas de este virus mortal, por lo cual piden que los médicos hagan bien su trabajo para poder ellos dar cristiana sepultura, así les tengan que entregar la caja sellada .

Hasta el momento ningún familiar tiene síntomas del padecimiento ni se les dieron instrucciones de cuidado especial a amigos o conocidos en la Comunidad del Chapopote, lo cual les parece por demás extraño.