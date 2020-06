45 Mil apoyos de alimentos ha entregado como alcalde en pandemia.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (15/06/2020).- DICEN QUE NORNMALMENTE LOS PAISES TIENEN LOS GOBIERNOS QUE MERECEN PERO ES UNA FRASE QUE COMUNMENTE ES UTLIZADA EN POLITICA PRINCIPALMENTE EN TIEMPOS DE CAMPAÑAS DE PROSELITISMO, PODREMOS ANALIZARLA Y EFECTIVAMENTE LA MAYORIA CIUDADANA decide a través del votos depositado en la urnas electoral para elegir a los gobernantes desde el Presidente de la Republica, gobernadores, diputados federales, senadores, alcaldes y diputados locales, hoy todo el mundo viven la pandemia de salud Covid-19 que podría extenderse la cuarentena ( donde llevaríamos más de 100 días en casa, ya no es cuarentena ), hasta el mes de Noviembre al autorizarse la comercialización o distribución de la vacuna que controle los efectos del virus, pero hay países que son mas parcos a través de sus voceros oficiales , esperan que el ansiado medicamento en vacuna saldría hasta el próximo año 2021.

EN REFERENCIA A LOS GOBIERNOS QUE TENEMOS, EL MANEJO DE LA PANDEMIA HA SIDO CON CAMPAÑAS PARA QUE LOS CIUDADANOS SE QUEDEN EN LOS HOGARES EN CONFINAMIENTO, COMO LO HACEN NUESTRO VECINOS Y ALGUNOS FAMILIARES –QUIENES LOS TENEMOS EN EL PAIS GRINGO- SON LAS MEDIDAS SIMILARES, solamente que la diferencia la hace el gobierno en cuanto a la actuación, a unas millas de la frontera los ciudadanos y residentes norteamericanos están recibiendo desempleo quincenal ( más de 1,500 y 2,500 dólares quincenales )por parte del gobierno, al igual que un apoyo de 1,200 dólares a cada adulto y 500 dólares cada hijo, esta es la gran diferencia que se está dando por parte de los Presidentes de México AMLO y de EE.UU Donald Trump, la forma de apoyar a sus conciudadanos durante esta pandemia de salud denominada coronavirus. REALMENTE ES LA MEJOR VACUNA QUE EXISTE ACTUALMENTE CONTRA COVID.-19 EL QUEDARSE EN CASA, TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS COMO TAPABOCAS, GEL, ETC.,TODO ESTA BIEN LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES, PERO CUANTO TIEMPO ESTARAN AGUANTANDO MAS LOS OBREROS, LAS MISMA EMPRESAS SIN ESTAR GENERANDO dinero para sus gastos diarios de mantenimiento, alimentación, medicamento, ropa, pagos de luz, agua, gasolina, internet, Etc., algunos empresarios afirman yo nunca voy a cerrar ya, la empresario de los obreros “ ya no podemos seguir quedándonos en casa , porque mis hijos tienen hambre y algunos necesitan medicinas”.

ESTA ES UNA REALIDAD QUE SE VIVE EN MEXICO Y EE.UU LA DIFERENCIA QUE EXISTE DE LA ECONOMIA, EL DESEMPLEO QUE VA EN AUMENTO DIAMENTE, EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LAS NECESIDADES ES TOTALMENTE OPUESTO, PRINCIPALMENTE a las familias estadounidenses no les falta los alimentos, medicamento, hoy siguen abriéndose las empresas generadoras de empleo porque algunas están declarándose en quiebra, en México no se vislumbra “ el final del túnel cerca” como nos lo habían prometido, creo que aunque se incrementen los casos de contagios – ojala sean niveles mínimos- los propietarios de los negocios tanto formales como informales, esenciales y no esenciales volverán a la normalidad presionados por las necesidades de comida. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS IDEOLOGIAS POLITICAS, FINALMENTE LO QUE VALEN SON LOS HECHOS, LO QUE ESTAMOS VIVIENDO, LOS QUE DIARIAMENTE SALIMOS A DESEMPEÑAR UN TRABAJO PARA OBTENER UNA RETRIBUCION ECONOMICA LEGAL COMO LO ESTABLECE LAS NORMAS DE LA CONSTITUCION POLITICA, no se pueden vivir en una utopía sin levantar la voz, cuando existen cinturones de pobreza con millones de mexicanos que van en incremento diariamente, creo que las políticas públicas económicas no son las ideales, sabemos los antecedentes del País con la corrupción ejercida, pero debe darse vuelta a la hoja para atender los problemas, buscar soluciones, no vivir diariamente recordando lo que ya paso y se hizo mal en su momento, desde luego si alguien cometió un delito que se le castigue, para eso fueron creadas las instituciones de Justicia.

HOY EN DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO TUVO LUGAR LA REUNION DE 08 GOBERNADORES DEL BLOQUE DE ACCION NACIONAL, DONDE EL PROTOCOLO DE LA MISMA FGUE EL POSICIONAMIENTO ESTABLECIDO ANTE EL GOBIERNO FEDERAL SOBRE LO QUE CONSIDERARON EXISTE una crisis sanitaria y económica en México, en ellos analizaron los pros y contras, desde este aspecto los datos que manejan son diferentes en ambos temas, porque no concuerdan en la realidad existente, es por ello que en cuestiones de coordinación también sus decisiones son diferentes, por ejemplo en Tamaulipas el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca decide cuando se avanza en la segunda fase y cuando deberá quedarse en la misma fase o regresarse, esto en sustento a los casos diarios que aumentan de contagiados y el número de decesos, igualmente las medidas preventivas, referente a la apertura de los negocios como influyen en la línea de contagio por las aglomeraciones que se dan en el interior de los mismos, son lugares cerrados que es lo que se debe de evitar, las líneas de seguridad en salud estima que no pueden definirse con exactitud desde un escritorio en la ciudad de México ubicado a miles de kilómetros de la real realidad.

DURANTE ESTA REUNION DE GOBERNADORES EL DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA AFIRMO QUE YA PRESENTO UNA INICIATIVA AL CONGRESO DEL ESTADO PROMOVER IMPUESTOS A LAS EMPRESAS QUE CONTAMINAN DIARIAMENTE EL MEDIO AMBIENTE COMO ES LA Comisión Federal de Electricidad porque está utilizando combustóleo para crear energía eléctrica, porque existe la forma de hacerlo a través de un proceso de energía limpias y renovables, una real alternativa, desde luego que este anuncio se hizo hoy domingo, la respuesta podrá darse el lunes ya sea en la mañanera por el mismo AMLO o a través de la dependencia federal CFE.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES, REACCIONES Y SECUENCIAS DEL PLAN BOA QUE FUE DADO A CONOCER PUBLICAMENTE POR EL PRESIDENTNE MEXICANO AMLO COMO UN COMPLOT PARA TRATAR DE AFECTARLO POLITICAMENTE Y SACARLO DE PALACIO NACIONAL COMO EL LO VISLUMBRO, algunos afirmaron que fue introducido el documento por Yeickol Polenvsky a través de un integrante de Morena que constantemente se reúne con el presidente mexicano a almorzar, pero si el documento es falso desde su presentación o aparición, todo su contenido debe tener la misma línea de credibilidad, entonces es tiempo perdido el andar ocupándose de este llamado BOA donde nadie dice ser el autor .

EN REYNOSA LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ REALIZO LA ENTREGA DE DESPENSAS EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE Y COLONIA VILLA DEL ROBLE, DONDE VIVEN PERSONAS CON UNA GRAN NECESIDAD DE APOYO, LO HIZO ACOMPAÑADA DEL CLUB ROTARIA DE REYNOSA y el Voluntariado del sistema DIF del mismo gobierno municipal, fueron cientos de despensas con un gran número de personas que le acompañaron este fin de semana, con un clima soleado recorrieron las calles sin pavimento de dicha comunidad, hasta este domingo son mas de 45,000 familias las que han recibido el apoyo de canastas básica de alimento que seguir adelante, fácilmente podrían llegar a las 100,000.

POR CIERTO EN ESTAS ACCIONES VEMOS AL JOVEN CARLOS PEÑA ORTIZ BASTANTE ACTIVO, LLEVANDO LOS BENEFICIOS A LAS FAMILIAS NECESITADAS, ALGUNOS VEN QUE PODRIA SER BUEN PROSPECTO POLITICO PARA EL 2021, PARA OTROS SERIAN LOS PERFILES DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO Y Leonel Cantú quien podrían también ser tomados en cuenta en los tiempos electorales y demasiado tarde la reacción en activación de Alfonso Peña Rodríguez, para poder correr debes pasar los procesos de aprender a caminar, después correr para agarrar como dicen la condición o “cayo necesario” y poder dar buena batalla en la carrera final, de lo contrario podrías ser fácilmente vencido si no estás bien preparado.

SOPRPRESIVA LA CONFERENCIA DE PRENSA CONVOCADA POR LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ EL FIN DE SEMANA, EL TEMA FUE EL EXHORTO QUE LLEGO DESDE EL CONGRESO DEL ESTADO A DONDE HABIAN ACUDIDO DIPUTADOS HOY CONSIDERADOS CONTRARIOS a las acciones del ayuntamiento reynosense, la alcaldesa fijo su postura de responsabilidad, eficiencia en el desempeño de sus funciones, fue más allá al invitarlos a sumarse a trabajar en beneficio de las necesidades que están pasando en estos momentos las familias más vulnerables de Reynosa por la pandemia COVID-19, dejo en claro los temas que les preocupaban a los diputados, porque si lo hubieran solicitado por escrito al gobierno municipal se les hubiera despejado todas sus dudas, afirmo en dicha conferencia.

TOMANDO COMO FUNDAMENTO QUE UNA CIUDAD CON MEJORES VIALIDADES, MEJORA EL NIVEL DE VIDA DE SUS CONCIUDADANOS, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS MARIO A. LOPEZ HA ESTABLECIDO EL COMPROMISO DE CONTINUAR LLEVANDO MEJORES calles en colonias y centro de la ciudad , las cuales prácticamente habían estado abandonadas durante décadas por los anteriores gobernantes, hoy se cambió y mejoro la imagen de la avenida constituyentes donde se ejercieron 6 millones 600 mil pesos ruta que es usada diariamente por miles de trabajadores del parque industrial, la avenida Lauro Villar donde la movilidad diaria es superior a los 50,000 vehículos hoy lucen diferente, totalmente nueva en su carpeta y señalamiento, la ave. Del niño donde se aplicó carpeta asfáltica 16 mil metros con ejercicio de más de 6 millones de pesos, así mismo recientemente se hizo la carpeta en avenida diagonal Cuahutemoc totalmente modernizada, trabajo de equipo en el actual gobierno municipal que seguirá adelante en coordinación con el Gobierno Federal y estatal.

INTERESANTE EL SEMINARIO REALIZADO POR LA UAT QUE FUE DENOMIADO “EL FUTURO DEL SECTOR ENERGETICO” A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES ZOOM Y YOU TUBE, EL CUAL FUE IMPARTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE OMBUDSMAN ENERGIA MEXICO DR. Paul Alejandro Sánchez Campos quien ha ocupado diferentes cargos dentro de PEMEX, dejando en claro que Tamaulipas es el principal exportador y generador de energías limpias en México, de esta forma el rector de la UAT Ing. José Andrés Suarez Fernández cumple con la vinculación con la sociedad de llevar espacios de encuentro con la comunidad universitaria y sociedad civil, impulsando la actualización e investigación dentro del desarrollo integral de la sociedad.

IMPORTANTE EN ESTAS FECHAS EL LLEVAR AYUDAS PARA ALIMENTOS DE LAS FAMILIAS EN TODOS LOS MUNICIPIOS Y SECTORES MAS NECESITADOS DE TAMAULIPAS, HOY LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF- RIO BRAVO SRA. LETICIA DE LEON DE ULIVARRI REALIZO LA ENTREGA de 360 litros de leche a las familias en las colonias más vulnerables, estas fueron donadas por la empresaria Andrea Sprecher del condado de Cameron, Texas.

EL DIPUTADO FEDERAL HECTOR JOEL “ EL CALABAZO” VILLEGAS ENTREGO CARETEAS PROTECTORAS A PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD MEDICA DE COLONIA MONTERREAL, IGUALMENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA “Justo Sierra” de Valle hermoso entrego mesa bancos para los niños estudiantes, diariamente dialogo con decenas de familias del área urbana y rural, esto lo viene haciendo por años, demostrando que es un político que vive en su pueblo mexicano, no es improvisado en la política , tampoco vive en EE.UU ni Nuevo León, pero lo principal es que tiene espíritu de servicio, su pasado ha sido de trabajo en parcela y sus empresas que pagan impuestos, un perfil atractivo para varios partidos políticos.