Oseguera Kernion se somete a prueba de covid.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero, Tamaulipas (19/06/2020).- El líder de la comuna maderense Adrián Oseguera Kernion, señaló que se sometió a la prueba de covid-19, luego de que trabajadores de las múltiples áreas de gobierno dieran positivo a estas pruebas, detalló que dio negativo.

Expresó que al presentar ligeros dolores de cabeza, decidió realizarse la prueba así como la de la influenza.

“Me la hice, hace poco me dolía la cabeza y me hice la de la influenza y coronavirus, me cuido, trato de hacerlo mucho, me lavo las manos a cada rato y uso gel anti bacterias, además del cubrebocas”, dijo.

Manifestó que durante a las jornadas de sanitizacion o inauguración de obras, procura siempre mantener la distancia para no exponer a la ciudadanía maderense.