‘Di negativo a Covid-19’: López Obrador previo a viaje a EU.

***El presidente afirma que no tiene ningún síntoma provocado por el coronavirus; ‘debo actuar con responsabilidad’, asegura; dispuesto a repetir prueba en Estados Unidos.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (07/07/2020).- Previo a su viaje a Estados Unidos (EU) para su encuentro con su homólogo, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras realizarse la prueba a Covid-19 dio negativo.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario explicó que si bien no ha presentado síntomas a causa del nuevo coronavirus ha actuado con responsabilidad previo a su visita a Washington con motivo de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC).

“Me hice la prueba del Covid. No tenía ningún síntoma. Me la hice porque debo actuar con responsabilidad y estar seguro de que no tengo, afortunadamente, este virus”, dijo.

Explicó que anteriormente no se había realizado el estudio debido a que, por recomendación de las autoridades sanitarias, no era necesario debido a que no ha presentado ningún síntoma relacionado con el Covid-19.

Reiteró que si como parte de los protocolos de seguridad de Estados Unidos es necesario que se realice una prueba más, está dispuesto a hacerlo.

“Llevo mi certificado, también humildemente, no me quita nada, si allá (en EU), por protocolo de salud tengo que hacerme otra vez la prueba, porque debo ser respetuoso de las normas de ese país. Di negativo a Covid-19”, aseveró.