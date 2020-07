Renuncia Director del Hospital General Reynosa.

***Argumenta motivos personales para su decisión.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/07/2020).- José Adalberto Yáñez Leal, quien desde mediados de mayo se desempeñaba como Director del Hospital General Reynosa, presentó su renuncia la noche del miércoles, argumentando motivos personales para tal decisión, sin embargo, dejó ver que el ambiente que prevalece en el hospital está viciado por intereses particulares, antes que el puro deseo de sacar adelante a los pacientes.

“Yo es cuestión personal, mi familia nadie quería que estuviera yo ahí, también soy médico y siento que todos los de servicio médico tenemos que apoyar, al rato yo me enfermo y quiero que alguien me atienda, y mucha gente no ha entendido eso… no estoy de acuerdo con muchas cosas, no comulgo con eso”.

Respecto a las reiteradas manifestaciones que ha hecho el personal solicitando equipo de protección para ejercer su labor, manifestó que si bien hay expresiones genuinas, también hay grupos que están poniendo excusas para no regresar a trabajar o conseguir mejores remuneraciones.

“Hay gente que tiene razón y hay gente que lo hace porque no quiere regresar a trabajar, eso es el problema que sucede… hay gente que veo que entrevistan y hablan, esa gente no tiene base pero si tiene compensación, les ayudaron, pero ya sabes que cuando te dan la mano quieres la pata, así es esto, es una cuestión mixta, no todos tienen razón y no todos tienen culpa”.

Yañez Leal indicó que continuará ofreciendo atención en su consultorio particular, mientras tanto, el Subdirector Juan Manuel Cerda se hará responsable del nosocomio en lo que se designa a un nuevo titular.

“Yo en mi consultorio veo pacientes con COVID, he operado, alguien tiene que operarlos, no los vamos a dejar morir, pero eso no lo entiende mucha gente”, enfatizó.