Más sensato resolver problemas que vivir buscando culpables.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (30/07/2020).- PUBLICAMENTE LO DIJO ANTE LOS MEDIOS TELEVISIVOS INTERNACIONALES, “NADIE ME QUIERE, PERO DEBE SER POR MI PERSONALIDAD “, AFIRMO DONALD TRUMP TRATANDO DE JUSTIFICARSE HACIA SI MISMO, A SU LADO SE ENCONTRABA EL EPIDEMIOLOGO ANTHONY FAUCI A QUIEN COMPARO Y LO EXTERNO A TRAVES DE SU VOZ “ porque a él ( Fauci ) tiene una tasa muy alta de aprobación ciudadana, porque yo no la tengo, deberíamos tenerla? Se cuestionaba, está bien, pero recuerden está trabajando con nuestra administración, lo hizo a modo de no sentirse ya tan frustrado, todo esto se pasaba en vivo en todo el mundo a través de videos de twitter, Facebook y televisión.

LOS NIVELES DE APROBACION CIUADANA ACTUALMENTE DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP NO SON LOS MEJORES, EL MAL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19 CON 150,000 MUERTOS Y 04 MILLONES 360 MIL CONTAGIADOS POSITIVOS AL MOMENTOS, los escándalos de los abusos policiacos por asesinar a civiles sin justificación, las políticas migratorias racistas , aunado a una actuación personalizada para beneficio de sus intereses políticos en campos institucionales o gubernamentales, has despertado el derecho de los ciudadanos norteamericanos, que ahora ya no votaran en Noviembre por el candidato republicano, las encuestas al día de hoy revelan que Joe Biden tiene una ventaja de 15 puntos.

PERO QUE SUCEDERIA EN MEXICO SI GANARA JOEN BIDEN Y RINDIERA PROTESTA COMO NUEVO PRESIDENTE DE EE.UU EL PROXIMO 20 DE ENERO A MEDIODIA, DE ENTRADA EL PRESIDENTE MEXICANO AMLO PUBLICAMENTE EXPRESO EL APOYO POLITICO AL PRESIDENTE TRUMP, UN ERROR SI ES QUE llegara a perder Trump, porque la forma en que actúan los políticos lo podemos ver hoy en la reacción del presidente mexicano ante la situación que viven miles de mexicanos de los Estados del Norte afectados por la tormenta “Hanna”, como tiene rivalidad y confrontación política con estos tres mandatarios no se ha dignando a presentarse, ni siquiera mencionar o mandar una condolencia a sus connacionales que fallecieron por este fenómeno natural.

JOE BIDEN ANUNCIA QUE LE APOSTARA A LAS ENERGIAS LIMPIAS E INICIARA CON INVERSION DE 02 TRILLONES DE DOLARES EN SUS 04 AÑOS DE GOBIERNO, REGRESARIA A LOS ACUERDOS DE PARIS Y REVERTIRA LAS 100 MEDIDAS DE DESREGULACION ENERGETICA QUE APOYADO POR EL PRESIDENTE TRUMP, es decir las paraestatales mexicanas PEMEX y CFE prácticamente serían las más afectadas en su operatividad de producción, porque sería un nuevo gobierno estadounidense que rechaza desde ahorita las energías contaminantes, si operando PEMEX en los últimos 12 meses ha perdido – según sus propios informes – 864 mil millones de pesos, sería su quiebra si el vecino País elige en Noviembre a un presidente demócrata como es Joen Biden.

HACE UNOS MOMENTOS LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL EN MEXICO LUISA MARIA ALCALDE REVELO QUE EN ESTE AÑO SE PERDERAN 15,000 EMPLEOS EN ESTA INDUSTRIA PETROLERA SOLAMENTE EN LOS ESTADOS DE TAMAULIPAS, TABASCO Y VERACRUZ, como resultado de la crisis sanitarias por el coronavirus, donde han fallecido 2,000 trabajadores del marzo a la fecha.

EL AVANCE EN EL CASO EMILIO LOZOYA Y LOS ACTOS DE CORRUPCION QUE CARACTERIZARON LA ADMINISTRACION DEL EXPRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO ES QUE SE HAN REVELADO LAS CIFRAS Y COMO SE LES ENTREGABAN A LOS POLITICOS DEL PASADO GABINETE PRESIDENCIAL, esto por declaraciones virtuales, solamente falta obtener las pruebas documentales para proceder a enjuiciar a quienes se llevaron millones de dólares por venta de nitrogenados, por Odebrechet México, donde Lozoya Austin le presento a Luis de Meneses exdirector de la compañía brasileña a Empresarios de Veracruz, Tamaulipas, de Hidalgo, de acuerdo a las últimas declaraciones dadas a conocer por el Gobierno Federal.

LO PRINCIPAL EN REYNOSA ES DESAGUAR LAS COLONIAS QUE AUN PERMANECEN CON EL AGUA EN EL INTERIOR DE LOS HOGARES, UN METRO QUE CAUSO SE DESTRUYERAN LA MAYORIA DE LOS ARTICULOS DE

CADA DOMICILIO, EL RECORRIDO QUIE DIRIGIO EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, no solamente fue para verificar estos daños, sino llevar la ayuda necesaria, se instalaron bombas de agua para sacar de los hogares el agua donde existió la oportunidad de hacerlo, en algunas colonias se inició por las calles cuyo pavimento aun permanecía bajo el agua, el acceso fue solamente a través de lanchas.

MIENTRAS EL JEFE DEL EJECUTIVO ESTATAL RECORRIA ESTOS LUGARES BAJO EL AGUA, LA MAQUINARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CONTINUABA LLEGANDO, LOS SECRETARIOS DEL ESTADO OPERABAN QUE SE ESTABLECIERAN EN LOS PUNTOS ESTRATEGICOS, EL SISTEMA DIF-TAMAULIPAS QUE encabeza la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y todo el equipo en activo procedían a recibir en albergues a los damnificados, otorgándoles alimentos, verificando su estados de salud, ofreciéndoles un lugar seguro donde descansar y dormir, por su parte los diputados de esta ciudad fronteriza Javier Garza Faz, Alberto Lara Balzaldua, Juanita Sánchez y Javier Garza de Coss operaban entregando miles de platillos, despensas, aguas, y medicamento a quienes lo necesitaban, es una labor permanente la que se está haciendo, sabedores que solamente todos unidos con un solo fin, saldrán adelante en esta contingencia causada por el fenómeno meteorológico bautizado como “ Hanna”, esta fue la respuesta Institucional del Gobierno de Tamaulipas.

AHORA VAMONOS CON EL SENTIR DE LOS HABITANTES DE ESTAS COLONIAS ABNEGADAS POR EL AGUA, EN PRINCIPIOS DE CUENTAS FUE DE CORAJE, MOLESTIA, DE IMPOTENCIA AL VER COMO PARTE DE SU PATRIMONIO ESTABA DESTRUIDO, EL RIESGO DE SUS FAMILIARES DE VERSE CONTAGIADOS O ENFERMARSE POR EL AGUA QUE TIENE MAS DE 96 HORAS adentro de sus hogares, la falta de un sistema de drenaje pluvial es una necesidad, la mala planeación de conjuntos habitaciones y autorización por parte de pasadas administraciones municipales dirigidas por José “ Pepe” Elias, Oscar Luebbert Gutiérrez, Everardo Villarreal, Luis Gerardo Higareda, etc., con sus responsabilidades hoy afloran en perjuicio de los colonos, que tienen toda la razón en sus sentimientos, pero hoy deben buscarse soluciones, no se puede vivir todo el tiempo en el pasado, si la justicia no los castigo ahora el reto es que alguno de los gobiernos intervenga para evitar que en futuro vuelva a suceder esta situación, lo que se gasta el ayudar, puede invertirse para ver cuál es la mejor decisión en beneficio de los gobernados, es un reto que tienen en puerta los tres niveles de Gobierno y si lo hacen en conjunto será más fácil resolverlo.

PARA EL GOBIERNO DE MATAMOROS HOY LO PREOCUPANTE DE LAS AGUAS QUE DEJO LA TORMENTA “ HANNA” ES CUIDAR QUE NO SE DESBORDE EL RIO BRAVO, DEBIDO A QUE SOLTARON EL AGUA QUE LLEGA HASTA MATAMOROS, EL ALCALDE MARIO A. LOPEZ EN COMUNICACIÓN CON CILA se coordina para evitar que se salga de su cauce, la vigilancia se centró en el grupo de migrantes que espera la visa humanitaria que viven en el bordo, en caso de que se necesiten moverlos ya tiene el lugar acondicionado para reubicarlos, pero hasta el miércoles todo estaba bajo control.

ESTA TARDE SE REALIZO LA SESION ORDINARIA DE CABILDO VIRTUAL DONDE LPS SINDICOS Y REGIDORES APROBARON QUE FUERAN CONDONADOS LOS RECARGOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL 100% A QUIENES REALICEN SUS PAGOS EN EL MES DE AGOSTO, para quienes lo paguen en septiembre será descuento del 90%, en apoyo a la economía de todos los matamorenses en esta pandemia Covid-19.

EL MENSAJE DEL ALCALDE DE VALLE HERMOSO GERARDO ALDAPE BALLESTEROS DEFINE LA POSTURA DE SOLIDARIDAD HACIA TODAS LAS FAMILIAS EN TIEMPO DE CONTINGENCIA NATURAL QUE CAUSO EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL, PERO DEJA EN CLARO LA AYUDA PERMANENTE que estará otorgando durante los próximos días hasta que se desagüe la última calles de las colonia que estén inundadas, agradeció la participación de CONAGUA, Módulos de riego, los integrantes de este cabildo para lograr el apoyo inmediato durante la llegada de este fenómeno que dejo bastante lluvias, seguirán los trabajos de limpieza en las colonias, como verificación que todos los drenes y canales sigan desazolvados, ratificando su slogan de ser un gobierno de Acción .

CONTINUA RECUPERANDOSE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO BRAVO CARLOS ULIVARRI, CON EL APOYO DE LA TECNOLOGIA DIRIGIO Y SUPERVISO LOS TRABAJOS DE AYUDA DURANTE LAS LLUVIAS QUE REGISTRO

EL MUNICIPIO, ACTIVO TODO EL CONSEJO MUNICIPAL DE protección civil, apoyado en los directores se logró obtener un buen resultado en la respuesta que necesitaba la ciudadanía en el momentos de las lluvias, esto fue lo importante evitar que el agua causara daños en los hogares, durante la llegada de tormenta “ Hanna” solamente protección civil, bomberos, Obras públicas y servicios primarios fueron las cuadrillas que estuvieron operando directamente en los hogares y calles donde se necesitaba.

RECORRER LOS LUGARES INUNDADOS TE DA UNA IDEA DE LA SITUACION REAL Y LAS NECESIDADES DE CADA SECTOR, HOY EN REYNOSA EXISTEN APROXIMADAMENTE 100 FAMILIAS EN ALBUERGUES, LA ALCALDESA DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ SE HA RESPONSABILIZADO EN ESTARLE dando los alimentos necesarios, atención médica, colchonetas para descansar, todo esto cuidando las medidas de salud para evitar brotes de coronavirus, una fuerte labor igualmente del voluntariado del sistema DIF que encabeza Lic. Carlos Peña Ortiz en entregar hasta los hogares agua, colchonetas, pañales, comida y donde se requiere medicamento también se les regala.