Proponen regidores multas a quien no porte cubrebocas en Tampico.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (31/07/2020).- En la sesión de Cabildo, regidores del municipio de Tampico, presentaron la propuesta de implementar multas a todo aquel que no porte cubrebocas en la ciudad, está medida buscará reducir el índice de contagios en la zona, mismo que se mantiene a la alza día a día.

Antonio Heredia Niño, integrante del Cabildo porteño, aseveró que actualmente se está cruzando por una situación muy complicada en cuestiones sanitarias, la cual se ve reflejada en los comercios que han tenido que permanecer cerrados indefinidos como permanentemente.

“Si no tomamos una medida drástica en el tema sanitario, se nos va a venir una tercera crisis que todavía no conocemos, porque una vez que no hay economía, que te acabaste los ahorros, que no tienes trabajo, van a empezar los rojos y los asaltos”, manifestó Heredia Niño.

El miembro del cuerpo edilicio, invitó a la ciudadanía a redoblar esfuerzos ante el covid-19, dando prioridad al tema para de este modo evitar una situación de inseguridad en la zona, cabe señalar que Tampico se caracteriza por tener índices delictivos muy bajos.

“Propongo que el Cabildo de Tampico declare obligatorio dentro de su municipio el uso de cubrebocas en cualquier lugar exterior salvo campo deportivo y las actividades que no se requiere trabajar sin el tapabocas”, dijo.