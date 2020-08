Genera dudas programa federal sembrando vida.

“Yo creo que lo que busca el gobierno son votos”.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (04/08/2020).- José Enríquez Reyes líder de la Confederación Nacional Campesina en Altamira denunció de manera pública que el programa Federal conocido como “Sembrando Vida”, solo genera dudas ya que muy probablemente sólo busquen votos para elecciones futuras.

Dijo que muchos de los productores sólo recibieron ganas y quedaron fuera del apoyo o estímulo económico.

En el caso de los que sí lograron accesar ya están cobrando el recurso prometido.

“No sé qué está pasando yo creo que lo que busca el gobierno Federal son votos, no está buscando ver qué siembran porque a muchos ya les están pagando, les andaban presionando que ya tenían que sembrar y ahorita ya nada más les están pagando y ya no van a sembrar nada hasta el año que entra, por lo que nos queda claro que el año que entra hay elecciones y que buscan votos porque les están dando apoyo, igual que a los niños, no creo que quieran lo que el campo produce”.

Dijo desconocer cuántos productores quedaron fuera por diversos pretextos como que no quemaran el monte y que no tumbaran los árboles cuando pasaron a revisar les dijeron esos no porque tienen árboles y monte y aunque hicieron gran trabajo, los dejaron fuera, señala molesto el líder rural.

“ Algunos que si pasaron anduvieron trabajando mucho, limpiando y haciendo de todo, esto genera dudas, como ahorita los ninis se dice que no hay fraudes, pero vemos que no tenemos nada en contra de ellos, pero si queremos que se maneje directamente como dice el presidente de la Republica,, pero no se hace así, lo baja otra persona y ellos les quitan también el recurso que no se vale, se puede decir qué hay coyotes”, finaliza Enríquez Reyes.