Yahleel: ¿Chef o Pinche?

*A falta de resultados políticos y legislativos, Yahleel Abdala Carmona comparte recetas de cocina por redes sociales.

*Susana Prieto Terrazas, nomás pa’ puras vergüenzas.

*Alejandro Rojas Díaz Durán, el perrito pantorrillero, no pasará de perico perro.

*Homero de la Garza Tamez, “Asesor de lujo” de Xicoténcatl González Uresti.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (17/08/2020).- Literalmente, Yahleel Abdalá Carmona no es Chef, porque no estudio cocina, y sólo llega a pinche. Sin embargo, este término no debe ser entendido como el resultado de un acto de misoginia de quien esto escribe para con la neolaredense. No, por el contrario. Este adjetivo surge de las acciones desesperadas de la legisladora tamaulipeca, Yahleel Abdalá Carmona, quien ya no sabe cómo construir lealtades de los electores neolaredenses, para impulsar su candidatura rumbo a la presidencia municipal de Nuevo Laredo. Y entonces, entre su estrategia para poder seguir viviendo de la ubre gubernamental, la Abdalá Carmona ahora comparte recetas de cocina, sin ser profesional de tal actividad.

Y de esta afirmación se origina la palabra pinche, que significa “ayudante de cocina”, en cualquier diccionario medianamente bien diseñado. Porque hasta donde tengo conocimiento, Yahleel no es Chef, nunca estudió en ninguna escuela de cocina, ni tiene ninguna preparación al respecto. Entonces, no se le puede decir “la Chef Yahleel”, cuando es de amplio conocimiento que a la priísta se le quema hasta el agua para el café. Por ello, su capacidad y su conocimiento en el arte culinario, sólo le da para alcanzar el nombre de “la pinche Yahleel”, lo que reitero, no es un insulto sino una aspiración culinaria de la legisladora.

Yahleel ya demostró que no ha sabido ser política, no ha sabido ser legisladora, no ha sabido ser dirigente de partido político, no ha sabido ser candidata a senadora y, seguramente, no sabrá, tampoco, ser candidata a presidenta municipal de Nuevo Laredo, su nueva aspiración, y ya no encuentra como congraciarse con los electores a los que les ha ofrecido el oro y el moro a lo largo de su carrera política y, por desgracia para los electores, no les ha cumplido en lo más mínimo.

Y entonces, ahora sí, a través de sus “creaciones culinarias”, la pinche Yahleel Abdalá quiere cumplirles lo que no hizo ni como política ni como legisladora ni como dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, periodo en donde, por cierto, el tricolor tuvo el peor resultado electorales de su historia.

Y me parece que el meollo del asunto, es que Yahleel, ante la falta de resultados políticos y de gestión, entonces usa su muro de Facebook para publicar frivolidades: recetas de cocina, felicitaciones a sus parientes, fotografías de su oficina de gestión, fotos de ella misma, buscando enriquecer el culto a la personalidad, sus almuerzos, comidas y cenas, bien, de restaurantes caros, viandas costosas y finas, aunque en miles de hogares tamaulipecos estas publicaciones sean un insulto y ofensa, porque cientos y miles de ciudadanos no tienen ni un miserable mendrugo de pan que llevarse a la boca.

También, Yahleel presume su colección de fotografías de Elvys Presley, y ahora remodelando su casa e instruyendo a sus seguidores sobre cómo hacer mesas con carretes para cable de luz. ¿Y los compromisos de campaña? Esos deberán esperar para después, para mejores tiempos, para otras legislaturas, aunque ella ya no esté.

¿Y lo político? ¿Y las gestiones? ¿Y lo partidista? Porque nadie puede olvidar que siendo Yahleel presidenta del PRI de Tamaulipas, le dieron al tricolor la peor zapatería de su historia, perdió todo lo perdible y su nivel sólo le dio para mantener tres curules plurinominales, uno de los cuales, opíparamente, se lo auto regaló.

¿What? ¿Y los priístas que si trabajaron? ¿Y los candidatos a diputados que si le invirtieron porque ella, como dirigente, no les mandó nada y, más bien, los envió al matadero? Por dignidad, Yahleel no debió haber asumido la diputación local, porque ello fue más que todo, un verdadero fraude y un acto de corrupción de su parte, lo que por cierto cuando competía en los sentimientos juaristas, juraba y perjuraba que terminaría con la corrupción, como todos, y a la hora de sentarse en el cómodo sillón y abrir el cajón y tener billetes, se les olvida y la corrupción, más bien, se convierte en una forma de vida para ellos.

Parece, pues, que Yahleel Abdalá Carmona, la diputada local plurinominal, porque la competencia electoral no le dio para más, encontró su verdadera vocación: ser pinche, la Pinche Yahleel, que tiene que compartir recetas de cocina por redes sociales para que algunos, aunque sea por diversión, la volteen a ver. Esperemos que en esa nueva profesión si le vaya bien, si logre resultados y trabaje estudiando y buscando ser mejor en esa materia, para cambiarle el título a la hoy legisladora y pase de ser la Pinche Yahleel a la Chef Yahleel. Ese sería un gran logro en su vida.

1. La tarde noche del pasado viernes, la abogada Susana Prieto Terrazas, denunció la desaparición de tres de sus compañeros del movimiento #2032, en un video, y donde la chihuahuense, al borde del llanto, acusó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca de la desaparición de sus compañeros y lo responsabilizó de lo que pudiera pasarles. Los compañeros en cuestión de la Prieto Terrazas, quien invocó al presidente de México y a las secretarias de Gobernación y del Trabajo para que la ayudasen a encontrar a sus “compañeros de lucha”.

El caso es que minutos más tarde de que el video fuera difundido en Facebook, se tuvo conocimiento de que los desaparecidos, Ramón Dávila, José Manuel Raygosa y Nahum Monroy, “no andaban muertos, sino que andaban de parranda”, por lo que quienes están cerca de este movimiento

2. Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien nadie le cree su supuesta decencia política, ya le gustó también ofrecer conferencias de prensa domingueras, al estilo Ya Sabes Quién. ¿Y todo para qué? Para nada. Este sujeto o no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta, que quien será el próximo presidente nacional de MORENA será el Coordinador de los Diputados Federales de MORENA, Mario Delgado Carrillo. Y eso tiene mucho de fondo, una lectura de lo que podría pasar en ese partido de cara al 2021 y al 2024. Al perrito pantorrillero lo están usando, como lo han usado siempre, nomás para darle cuerpo a la lucha por MORENA. Y lo único que ha logrado en los últimos meses, es incrementar su cartera de enemigos, que por cierto no son importantes, porque los adversarios de calidad, los de peso político real, al pantorrillero a este sujeto nomás no lo hacen en el universo. 3. Lo que nos faltaba. Ahora el presidente municipal de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, anda presumiendo de que su “buen trabajo” en la ciudad, es gracias al sabio consejo de su “asesor de lujo”, el priísta Homero de la Garza Tamez, ex secretario de Desarrollo Social en tiempos de Egidio Torre Cantú, y a quien se le acusó. ¿Enserio? ¿A cuánto ascenderán los ingresos del asesor de lujo? Porque Homero no cobra barato.

¿Se acuerda de Homero? En diciembre del año 2014 el gobierno de Estados Unidos anunció la confiscación de un millón 109 mil 989 dólares con 66 centavos en la cuenta de inversiones perteneciente, precisamente, a Homero De la Garza Tamez, quien en esa época se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social del gobierno de Tamaulipas, en la administración de Egidio Torre Cantú.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por medio del fiscal federal Kenneth Magidson, asignado a la Corte federal del Distrito Sur del estado de Texas, explicó que la cuenta se confiscó porque los fondos presuntamente venían del lavado de dinero, derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos.

“Hasta el pasado 4 de noviembre de 2014, la cuenta establecida en el banco UBS Financial Services Inc., en McAllen, Texas contenía $1,109,986.66 dólares”, informó el fiscal Magidson, de acuerdo con información publicada el 12 de diciembre en el portal de proceso.com.

Sin más que contar por el momento, la historia terminó cuando Luis Gerardo de la Garza Flores, hijo de Homero de la Garza, acordó con los fiscales de la Corte de Distrito Sur en Corpus Christi, entregar 90% del total de recursos habido en dicha cuenta por más de un millón de dólares, recursos presuntamente provienentes del pago de sobornos.

Pues este personaje, Homero de la Garza Tamez, hoy conocido por la boca del propio González Uresti, es el super asesor del alcalde bailarín. Y yo reitero la pregunta: ¿cuánto le cuesta a la ciudad este asesor “de lujo” cuya mano no se ve en la cotidianidad de Ciudad Victoria?

Gracias por recibirnos.

