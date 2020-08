Maki Ortiz y Hugo Ramírez en la Función Pública.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (18/08/2020).- LA ORDEN FUE DADA POR EL PRESIDENTE DE MEXICO AMLO DENTRO DE SUS FUNCIONES, LE PIDIO A LA FGR DIFUNDA EL VIDEO PUBLICAMENTE A TRAVES DE CADENAS TELEVISIVAS, QUE FUE ENTREGADO POR EL EXIDIRECTOR DE PEMEX EMILIO LOZOYA DONDE EVIDENCIA LA ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO A INTEGRANTES DE LA CLASE POLITICA PRESIDENCIAL del ex gabinete de Enrique Peña Nieto quienes ejercieron la corrupción en todos sus niveles, esto purificara la vida pública del País, efectivamente si existen las pruebas documentales debe de conocerla todos los mexicanos, que es algo positivo en todos los sentidos dentro de la sociedad, porque no se debe alabar a quienes prácticamente saquearon a la Nación, sino al contrario deben procesárseles penalmente sin ninguna consulta ciudadana, cometieron un delito del orden penal y deben tener un juicio al igual que cualesquier mexicano.

HORAS DESPUES EN CANAL DE YOU TUBE APARECIO UN VIDEO CLARO DE ENTREGA DE MILLONES DE PESOS EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL, QUE HACE UNA PERSONA ANONIMA ( A QUIEN LE DEFORMA LA VOZ PARA NO IDENTIFICARLO ) PERO QUIEN RECIBE LA MALETA LLENA DE DINERO, la cuentan, la guardan son Guillermo Gutiérrez Badillo quien fue empleado en Congreso de la Unión actualmente secretario particular del gobernador de Querétaro Francisco Domínguez, igualmente aparece Rafael Caraveo exsecretario técnico del senador Emilio Gamboa Patron, el dicho de Emilio Lozoya Jr., es que estos sobornos fueron para que se aprobaran las reformas estructurales dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto quien ordeno este procedimiento e igualmente Luis Videgaray, aunque la FGR afirmo que este no fue el video que presento oficialmente Emilio Lozoya si puede ser parte de las pruebas documentales avaladas por las leyes penales vigentes en el País.

PORQUE EN REALIDAD ES UNA BURLA PARA LOS MAS DE 130 MILLONES DE MEXICANOS QUE EL ROBO DE DINERO AL ERARIO PUBLICO COMETIDO POR QUIENES ESTAN EN EL PODER POLITICO, PRIMERO LO OBTIENEN ILEGALMENTE, SEGUNDO LOS TRASLADAN HACIA OTROS PAISES SIN SIQUIERA INVERTIRLO EN MEXICO, TERCERO son delincuentes que deben de ser juzgados por las leyes en la misma forma en que se procesa a un obrero, sin tener que pedir una consulta ciudadana, la diferencia es que no utilizan una pistola, sino que traicionan a la Nación a través de un cargo público que les fue conferido por confianza, en este nuevo video de esta tarde, existen directamente dos personas que reciben los millones de pesos, es suficiente para ser llamados a declarar e iniciarse la averiguación penal.

ESTA TARDE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA SANTIAGO NIETO CASTILLO AFIRMO QUE POR SU OPINION SERIA INMEDIATO EN FIRMAR QUE SE AUTORICE EL PROCEDIMIENTO CONTRA LOS EXPRESIDENTES DE MEXICO QUE HAN COMETIDO ESTOS DELITOS DE CORRUPCION, refrendo el dicho mexicano “ el que la hace la paga” , recordemos la frase del mismo AMLO “ Todos los Presidentes de México conocen primero los movimientos políticos que se van a hacer, es decir llevan su autorización”, entonces todos deben ser juzgado por el pasado de corrupción en que han llevado a dependencia como PEMEX, CFE prácticamente a la quiebra, cuando seria el brazo fuerte para haber salido adelante en la economía mexicana, pero la investidura constitucional de AMLO es respetada, porque afirmo que será a través de una consulta popular la que decida si se procesara a los expresidentes de México.

IGUALMENTE BIEN POR LA DECISION DEL PRESIDENTE MEXICANO AMLO DE NO DEJARSE INFLUENCIAR POR PRESIDENTE GRINGO EN SENTIDO DE QUE SI RUSIA O CHINA LOGRAN SACAR LA VACUNA CONTRA COVID-19 EN FECHAS PROXIMAS, ESTABLECERA LA COMUNICACIÓN CON EL Presidente Bladimir Putin o XiJinping para adquirirla y que todos los mexicanos sean vacunados, para demostrar que está probada la eficacia, sería el primero el aplicarse la vacuna Rusa, aplaudible esta declaración porque demuestra que primero está buscando proteger a todas las familias de México, donde la pandemia diariamente cobra cientos de muertos.

EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS HOY EN REYNOSA REALIZO LA SUPERVISION DE LO QUE ES LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES QUE TIENE UN AVANCE SUPERIOR AL 60%, ESTO PERMITIRA QUE SE DESARROLLEN EVENTOS EMPRESARIALES DE NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN materia de concertación de instalación de empresas, además del centro de alto rendimiento que es para fomentar el deporte entre los jóvenes y niños, además de constatar el avance en construcción del edificio del Grupo de Operaciones Especiales en seguridad pública.

LA PANDEMIA COVID-19 HA AFECTADO FUERTEMENTE LA PLANILLA LABORAL EN TODAS LAS CIUDADES, ESTADOS Y NACIONES, EN REYNOSA EL GOBIERNO QUE PRESIDE LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ HA REALIZADO UNA SERIE DE ACCIONES, DIALOGOS, PROMOCIONES A NIVEL nacional e Internacional para seguir siendo un Municipio con todas las características necesarias para la instalación de empresas extranjeras, durante los mes de Junio y Julio lograron recuperarse aproximadamente 4,000 empleos nuevos, de los que habían perdido, esto habla que existe confianza en este Municipio fronterizo en cuanto a la capacidad laboral y la calidad de mano de obra de los Reynosenses.

DENTRO DE LAS PAVIMENTACION QUE REALIZA EL GOBIERNO MUNICIPAL CON RECURSOS DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMANTALES, ESTA INCLUDIDAS LAS COLONIAS XOCHIMILCO E INDEPENDENCIA, las familias salieron hoy a saludar al Presidente Municipal Mario A. López , agradeciéndole el hecho de incluirlos en un programa de obras, hoy se trabaja en calle de tierra, que en los próximos días estarán disfrutándolas con carpeta asfáltica, toda la tubería de agua y drenaje remplazada, con una inversión superior a los 04 millones de pesos, alcaldes llegaban y salían , ninguno les hacía caso por más de 30 años.

HOY EL TITULAR DE ITAVU EN TAMAULIPAS SALVADOR GONZALEZ ACOMPAÑO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO LIC. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS A REALIZAR LA ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS A LAS FAMILIAS EN LAS COLONIAS CON MAS GRADO DE VULNERABILIDAD, dejando el mensaje del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, en sentido de que seguirán fluyendo este tipo de ayudas a través de las gestiones realizadas en las dependencias municipales.

PASANDO A TEMAS EDUCATIVOS EN TAMAULIPAS EL RECTOR DE LA UAT ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ HOY REALIZO LA CLAUSURA DEL CURSO TALLER DISEÑO INSTRUCCIONAL Y DISEÑO DE APRENDIZAJE QJUE FUE DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DOCENTE de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, esto dentro del proceso de fortalecimiento de habilidades de los procesos que facilita la adaptación dentro de la modalidad mixta, las estrategias de acompañamiento académico tecnológico para el periodo 2020-2023 fue realizado por la Dra. Rosa Isell Acosta secretaria académica de la UAT.

BRILLANTE LA FUNCION DEL SECRETARIO TECNICO EN GOBIERNO DE REYNOSA HUGO RAMIREZ TREVIÑO DURANTE LA RESPUESTA QUE DIO DESDE UN INICIO Y SIGUE REALIZANDOLA DIARIAMENTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDE LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ dentro de la pandemia Covid-19, trabajan desde las medidas de prevención, ayuda a quienes lo necesitan, apoyo con insumos a medidos y enfermeras, sanitizacion de coches, espacios públicos, medidas de restricción, que seguirán latentes hasta que no exista una vacuna con resultados en freno total de contagios.

OTRO DE LOS RETOS QUE ENFRENTO EL ACTUAL GOBIERNO DE REYNOSA, FUERON LAS LLUVIAS TORRENCIALES DE HACE VARIAS SEMANAS QUE INUNDARON DECENAS DE COLONIAS, DONDE EL AGUA LLEGA HASTA EL INTERIOR DE CIENTOS DE HOGARES, LA RESPUESTA FUE INMEDIATA, primeramente anduvieron aun durante la lluvia hasta en horas de la madrugada rescatando familias y mascotas para salvaguardar su integridad física, esto evito hechos lamentables que fue lo principal.

HUGO RAMIREZ TREVIÑO Y LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ SE APLICARON EN COORDINACION CON TODO UN EQUIPO SINCRONIZADO DE CUADRILAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES ENFOCADOS EN LLEVAR LOS ALIMENTOS, MEDICINAS Y AYUDAS A LAS FAMILIAS DURANTE LOS DIAS SIGUIENTES, APOYAR AL DESFOGUE DEL AGUA, SACAR LOS MUEBLES DE LOS HOGARES donde quedaron inservibles, para seguir con fumigación de los mismos, se gestionan los recursos del Fonden y se entregaran a los afectados reales, para ello tienen el censo necesario de las colonias y hogares afectados, esto sin descuidar los servicios básicos sociales, continuar con la

más amplia obra de pavimentación y obras públicas que se ha ejercido en la historia de Reynosa.