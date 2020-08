Por haber cerrado el paso a Comapa, lo dejan sin servicio.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (18/08/2020).- A don Carlos Alvarado residente de la calle Guerrero sin número, de la zona centro de Altamira, más le hubiera valido haberse quedado callado y no haber denunciado los problemas como la añeja fuga de aguas negras, la maleza que impera en una área verde y donde el mosco transmisor del dengue ya ha hecho de las suyas, así como lo dañado que quedó la calle con una falsa reparación.

Al haber denunciado de manera pública a esta serie de problemas con las que viven los vecinos ya hartos bloquearon este lunes la calle Guerrero con una jeep color roja.

Este día el hombre y su familia amaneció con la sorpresa que le habían cortado el servicio de agua, el cual reconoció que si bien tiene un muy alto adeudo, es una situación originada por una tarifa comercial que se le impusiera pero que nunca había tenido problema, hasta hoy que hizo pública su inconformidad.

“ La verdad no pensé que el haber hecho esta denuncia extrajera represalias, hoy no solo yo me quede sin agua por un adeudo que tengo, hay otro terreno a mi nombre que no es mío y también la cortaron y a tres vecinos más”.

Dijo el afectado quien reconoció un adeudo de 40 mil pesos a la Comapa aunque en su defensa el usuario dijo que hace años le pusieron una tarifa comercial sin su consentimiento.