El pueblo quiere a Xicotencatl en la cárcel.

*Los victorenses están muy arrepentidos de haber votado por este politiquillo, que, según su hija Tanya, juntan ya dineros para la campaña del 2022.

*María del Socorro Sánchez Oviedo, la maestra “Cocorrito”: por su mal carácter y sus abusos sobre sus compañeros de trabajo, la conoceréis.

*El Gobernador de Tamaulipas se defiende de las acusaciones en la prensa: son las mismas de 2016.

*Que ahora si el presidente López Obrador si vendrá a Tamaulipas el próximo 28 de agosto.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (19/08/2020).- Desde que llegó a la presidencia municipal, el alcalde de Ciudad Victoria ha sido polémico: entre la zumba, sus sonoras y estrambóticas declaraciones, su política de no hacer absolutamente nada y su permanente desprecio por la ciudad y los ciudadanos, a quienes se comprometió a servir durante su campaña, y al llegar al cargo se le olvidó. Así es. Una vez instalado en la silla más importante del municipio, ni a Xicoténcatl, ni a su esposa en el DIF Municipal, ni a sus colaboradores, llámense como se llamen, les ha interesado servir. Sólo les ha importado servirse y hacerlo bien. A González Uresti y a sus “colaboradores”, Ciudad Victoria y su futuro, les ha importado absolutamente un rábano, pero no sus finanzas personales, porque a ellas sí que les han puesto enjundia, les han echado muchas ganas.

Pero Gonzáles Uresti ha llegado al colmo del cinismo y la desvergüenza, robándole a la ciudad y a los ciudadanos lo que en justicia les corresponde. Y entonces el presupuesto para tapar baches, para pavimentar calles, para construir banquetas y cordones, para mejorar el servicio de limpieza y la iluminación de la ciudad, la seguridad pública y para atender a los medios de comunicación, todo, sólo ellos saben en que lo aplican o donde lo guardan, pero de que la ciudad está para llorar, está para llorar. Las mediciones de popularidad han ubicado a González Uresti, en el lugar 102 en las mediciones de los peores cien alcaldes del país. Con eso le digo todo.

Y por si eso no fuera poco, ahora terminó por destaparse la cloaca en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria: ya se habla de un mega fraude millonario, brutal, al dinero de los victorenses y los dineros para el mantenimiento de la ciudad. Y es que en las últimas semanas se han publicado varios trabajos periodísticos donde se acusa al gobierno municipal de Ciudad Victoria, directamente a su alcalde y a sus funcionarios, de contratar empresas factureras -vulgo empresas fantasmas- para robarse de la manera más descarada el dinero de los victorenses. De estas empresas, varias de ellas están siendo investigadas en el caso de “los seis”, escándalo que tiene hoy en la cárcel al subsecretario de ingresos de la administración de Egidio Torre Cantú, Cristobal “N”.

En un documento distribuido por la COPARMEX victorense, los empresarios adheridos a este organismo están urgiendo a investigar estas denuncias. Y es que al sector empresarial de la capital de Tamaulipas, le causa mucho ruido que muchas de estas empresas factureras y fantasmas que se ha denunciado que han hecho jugosos negocios con Xicoténcatl González Uresti, los socios son testaferros y, además, los domicilios fiscales no cubren los requisitos que marca la ley tributaria, lo que hace difícil o casi imposible localizar a muchos de los verdaderos creadores de estas empresas.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ciudad Victoria al aprobar su registro de proveedores es cómplice de ellas, y debe saber quien o quienes están al frente de estas empresas, aunque ahora lo quieran negar. Adicional, hay empresas formales y decentes, con trayectoria, que no han sido tomadas en cuenta por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria para comprarles o contratarles sus servicios, pero que tal a las fantasmas, a las factureras y a las que “se mochan” y que les dan a ganar muchos millones de pesos. Y lo mismo ocurre en el Ayuntamiento victorense que en el DIF Victoria, que debiera ser una organización intachable, pero que la esposa de Xicoténcatl y su hija Tanya, la han convertido en un jugoso y lucrativo negocio, para ellas, su familia y sus secuaces, claro.

Dice la COPARMEX que dichas empresas no sólo cometen delitos propios de la expedición y adquisición de comprobantes para declarar deducciones falsas, “sino que generan otro tipo de delitos. El lavado de dinero, por generar flujos de efectivo para poder introducirse al sistema financiero nacional; el cohecho, por ofrecer dinero a los servidores públicos para obtener un beneficio indebido; el peculado, que es el robo al presupuesto, sea federal estatal o municipal y evidentemente la propia simulación de actos para expedir, adquirir y deducir los comprobantes”.

Y en virtud de que la persecución y el castigo al delito de corrupción, se ha intensificado durante los últimos años a nivel mundial, debido a la afectación que el mismo provoca en el plano económico, comercial y de seguridad social, por ello mismo se debe exigir que se investigue al Ayuntamiento de Ciudad Victoria para transparentar el uso de los recursos públicos y deslindar si hubiera responsables del saqueo a las arcas municipales.

Finalmente, la COPARMEX Victoria, llama de manera enérgica a la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, a la Fiscalía General Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Contraloría Municipal para que inicien una carpeta de investigación ante estos presuntos hechos de saqueo del erario municipal en Ciudad Victoria Tamaulipas. Y yo iría más allá. Yo llamaría también al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para que coadyuvara en las investigaciones sobre el saqueo de los recursos municipales y llevar ante la justicia a los responsables, que son varios, porque me parece que, si se comprueba que Xicoténcatl González Uresti ha participado del saqueo de las arcas municipales, debe ir a la cárcel. Y a como se ven las cosas, el galeno seguramente ahí terminará.

Por cierto, como reguero de pólvora, está corriendo la especie de que Xicoténcatl González Uresti adquirió un “humilde” ranchito, con valor de 7 millones de pesos, que se ubica entre San Fernando y Valle Hermoso. Ahí dejamos la especie y la inquietud para que las autoridades competentes hagan la investigación correspondiente y castiguen si es que hay que castigar.

1.A quien no le ha ido muy bien, y yo diría que más bien le está yendo muy mal, es a la maestra María del Socorro Sánchez Oviedo, la maestra “Cocorrito”, directora de la Escuela Secundaria General No. 6, ubicada en la capital de Tamaulipas.

Y es que tanto su trato, su carácter y sus acciones, la han puesto en el ojo del huracán. Con todos se pelea, hacia adentro y hacia afuera de la institución y a sus trabajadores más, a quienes busca la forma de pisotear y ofender, bajo el estúpido argumento de que “cobran en su nómina”. Y la verdad es que no debe ser así. ¿De dónde habrá obtenido tan malos modales doña Cocorrito? ¿Quién le dio patente de corzo para ofender a sus semejantes? Imagínese si así trata a los maestros que colaboran con ella, ¿cómo será el trato con los alumnos? Yo le pensaría dos y hasta tres veces para llevar a mis hijos a esa escuela, porque seguro es que no terminarían el ciclo escolar con un trato tan denigrante e indigno.

Es tan quien sabe cómo esta señora, que a los propios maestros los hace ir a hacer guardias, con amenazas y malos modos, ya se imaginará Usted, aún y cuando la indicación de la Secretaría de Educación, es que no debe de haber personal en el plantel. Y a sus compañeros intendentes no les da el más mínimo material para cumplir con su trabajo.

Pero si Usted cree que es todo, déjeme decirle que no. Hay más, mucho más. Por ejemplo, doña Cocorrito, en la reunión del Consejo Técnico de la Educación, les pidió a sus “compañeros-empleados” -entonces sí, para sacarles dinero si son sus compañeros- una “aportación voluntaria”, argumentando que la escuela no tiene recursos propios como otras instituciones para nada y argumentó que se deben adquirir con urgencia “arcos sanitizantes” para evitar contagios por coronavirus. ¿What? ¿Enserio? ¿Le creemos? Mmmmmmmmmmmmm…

Y aunque no les dio la cantidad para aportar, si los conminó a que fueran “aportaciones generosas” y para hacerle llegar los depósitos, les dio la cuenta del banco HSBC número 4064 3604 72. ¿Sabrán de esta petición a sus compañeros maestros el dirigente sindical de los maestros en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez? ¿O acaso sabrán de este asunto las autoridades de Educación en el estado? ¿O acaso le habrán informado al Secretario Federal de Educación, Esteban Moctezuma? Porque no es cosa menor lo que la señora quiere conseguir. En esta escuela trabajan poco más de 150 maestros, quienes fueron conminados a “mocharse” con la maestra Cocorrito.

Y no sólo son estas las irregularidades. También los maestros de esta escuela están inconformes porque fallecieron el ex director del plantel, otro compañero que fue asesinado, uno más perdió la vida en un accidente y nadie sabe, nadie supo, en manos de quien quedaron esas “horas”, lo que evidentemente generó el enojo y la frustración por el uso indiscriminado y abusivo de los recursos que deben ser del magisterio y no es, de ninguna manera, patrimonio personal de doña Cocorrito Sánchez Oviedo.

El carácter y los abusos de la maestra Cocorrito no son nuevos. Y además dice que no le importa que la denuncien en los medios, que ella está bien parada con quien debe de estar, y que lo demás le vale una pura y dos con sal. Lo que me parece es que por más bien parada que está, la Cocorrito, bajo ninguna circunstancia, debe ser abusiva, gandalla y represora. ¿Qué pasaría si se enterara de estos abusos de Doña Cocorrito Sánchez Oviedo, el Secretario de Educación en Tamaulipas? ¿Los toleraría? Yo creo que no. Se tenía que decir y se dijo. Ahora, tiempo al tiempo.

2. El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió a través de una misiva, al columnista Salvador García Soto, por los datos publicados en su columna de este lunes.

En dicha misiva el mandatario tamaulipeco negó por completo los datos “a los que se refieren esas fuentes “abiertas”. Más aún, me llama la atención la recurrencia de dichas “fuentes” a las que consigna el columnista. Esos fueron los mismos argumentos que mis adversarios usaron en la campaña de 2016 en mi contra, descalificaciones que no tuvieron ningún efecto por ser falsas, lo que llevó a que en la elección de 2016 surgiera el gobierno más legítimo en la historia de Tamaulipas con más de 51% de los votos”.

Y recalcó: “Durante estos años de mi gobierno, junto con un grupo de valientes servidores públicos, nos hemos jugado la vida en el combate a todas las organizaciones criminales en el estado. Hemos enfrentado con toda determinación la inseguridad que nos heredaron. Hemos demostrado con hechos que estamos del lado de la ley y de las y los tamaulipecos, con resultados sensibles en materia de secuestro, extorsión, asesinatos dolosos, avances, por cierto, reconocidos en varias ocasiones por el mismo gabinete de seguridad del gobierno federal”.

Después de puntualizar cada una de las acusaciones, el Gobernador de Tamaulipas remató la misiva: “En mi vida política he enfrentado los intereses más perversos que pueden caber en la imaginación de cualquier persona de bien. Eso que llama fuentes abiertas -refiriéndose a Salvador García Soto- no sólo son adversarios que se esconden en el anonimato porque les falta valor para competir por el poder de frente y con honor. Siempre tendrán respuesta de un servidor”. Lo que deberían entender “los adversarios” del Gobernador García Cabeza de Vaca, es que lo que no te mata te fortalece, y en una de esas…

3.Que ahora sí, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no haber otro cambio de último momento, estará en el noreste del país el próximo 28 de agosto, y su visita, aún sin confirmar podría tocar Matamoros o Reynosa, además de Coahuila y Nuevo León. Así lo anunció en su mañanera de este martes el primer mandatario.

Y ahora, valdrá la pena estar pendientes este miércoles del resultado de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la cual se va a llevar a cabo en San Luis Potosí, y en donde entre otros temas, se espera que en la mesa se aborde la organización de una Convención Nacional Hacendaria y los gastos que los estados han tenido que aportar por el contagio del COVID. ¿Qué saldrá de esta reunión? Mientras no sean chispas, todo estará bien.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020