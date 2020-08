Impulsa Adrián Oseguera rehabilitación de la red pluvial.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero, Tamaulipas (19/08/2020).- Drenes Pluviales con años de abandono continúan siendo rehabilitados por el Gobierno que preside el alcalde Adrián Oseguera Kernion, atendiendo así uno de los llamados de la ciudadanía maderense para mitigar las inundaciones en temporada de lluvias.

Estas acciones, aseguró el Presidente Municipal, han sido clave para el desfogue inmediato de vialidades que por antecedente, en administraciones pasadas superaban las 24 horas con estancamientos.

“Ya se reflejan los resultados en los trabajos de limpieza y desazolve en la red pluvial, durante estas acciones hemos encontrado y rehabilitado canales en total abandono, un ejemplo es el caso del canal del 7 ½ que tenía 20 años obstruido pese a ser clave por desembocar en el canal El Cangrejo, y este a su vez en el Río Pánuco”, puntualizó Oseguera Kernion.

Algunos de los canales que han sido atendidos en días recientes, entre ellos, canales naturales, son: el canal no. 1 “El Cangrejo”, el canal no. 23, el canal no. 16 de la colonia Vicente Guerrero, el no. 47 del fraccionamiento “18 de Marzo” -donde fueron retiradas más de 90 toneladas de basura-, así como el canal del fraccionamiento “17 de Enero”, -donde se retiraron más de 30 toneladas de desechos-.

Finalmente, el munícipe hizo un exhorto a la ciudadanía para evitar el relleno de lagunas así como arrojar desechos a la vía pública, para permitir el correcto flujo de agua a través del sistema pluvial en Ciudad Madero.