El pueblo, se cansa: López Obrador; dice que denuncia de Emilio ‘L’ es auténtica.

***Quien esté bien con su conciencia nada debe de temer; niega haber ordenado difundir el video incriminatorio.

Por: Notimex//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (21/08/2020).- En referencia a la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio ‘L’, en contra de políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “el pueblo, se cansa de tanta pinche transa”.

Pues yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien; entonces, el que nada debe nada teme”, señaló.

Aseveró que si no participaron, si no recibieron dinero, que no se preocupen, no les va a pasar nada y, “si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral, pero pues no hay más. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoyas y García Lunas, para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, es lo que más sufrimiento le ha originado al pueblo de México. Eso es lo que queremos, limpiar de corrupción”, dijo en su conferencia de prensa en Zacatecas.

Manifestó que como opositor trató de alejarse de gente del gobierno, guardaba distancia y que incluso hubo invitaciones del expresidente Enrique Peña Nieto, pero las descartó.

El mandatario externó que todo indica que el documento (la denuncia presentada por Lozoya ante la FGR) es cierto, efectivo, que no es apócrifo, que es la denuncia que, en efecto presentó Emilio ‘L’ ante la Fiscalía, o sea, que el documento es auténtico.

¿Por qué digo que es auténtico? o para no ser tan categórico, ¿por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice.”

Explicó que ya estaba leyendo el documento pero decidió no desvelarse, pero “está más fuerte que una serie de televisión”.

Luego de contestar varias preguntas sobre el caso de Emilio ‘L’, López Obrador concluyó diciendo que terminará de leer esta “tragicomedia”.

Sobre la difusión del video, aclaró:

Yo no ordené que se diera a conocer el primer video, yo dije que, de acuerdo a los procedimientos legales, debía llevarse a cabo un proceso de transparencia para que el pueblo se enterara sin afectar el debido proceso y que era muy importante que la gente supiera cómo se dan las transas”.