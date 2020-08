“Eres un mentiroso, le contesta Luis Videgaray a Emilio ‘L.

***Me difama por “venganza política”.

**Políticos mencionados en la denuncia de Emilio “L”, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores con Peña, Felipe Calderón y Ernesto Cordero, calificaron los señalamientos de absurdos y falsos.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (21/08/2020).- La denuncia de Emilio ‘L’ en la que señala de corrupción a varios políticos no se quedó sin respuesta.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y canciller en el sexenio anterior, aseveró que las acusaciones “son absurdas, inconsistentes, temerarias y falsas”. En una carta que publicó en Twitter, sostuvo que se trata de una “venganza política” con la que Lozoya busca evadir la justicia. También dijo estar dispuesto a responder ante las autoridades por los dichos del extitular de Pemex.

Desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal debido al mal manejo financiero de Pemex”, indicó.

En tanto, Felipe Calderón afirmó que “no se puede andar acusando a lo tonto” y descartó contratar abogados para defenderse.

Ricardo Anaya presentó una demanda por daño moral contra el exdirector de Pemex y Ernesto Cordero reiteró que nunca recibió dinero de Lozoya y que las acusaciones contra él son falsas y sin sustento.

El exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, señaló que las acusaciones que le hace el exdirector de Pemex, Emilio ‘L’, son una venganza política, con la intención de salvarse y evadir a la justicia.

Anticipó que se está preparando para responder jurídicamente ante la justicia por las aseveraciones de Emilio ‘L’ y que se esclarezcan fehacientemente los hechos.

Estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, sostuvo Videgaray Caso.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, y fechada en Cambridge, Massachusetts, Videgaray Caso calificó de “absurdas, inconsistentes y temerarias” las imputaciones y la denuncia del exdirector de Pemex en su contra.

Las múltiples imputaciones que me hace Emilio ‘L’ son falsas, mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos”, sostuvo.

Expresó que Emilio ‘L’ es el único responsable de la situación legal que enfrenta, junto con su esposa, su madre y su hermana, por los casos de corrupción vinculados a Odebrecht y Agronitrogenados, cuyos recursos habrían sido usados para pagar sobornos a la clase política del país.

Lozoya denunció al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray por presuntamente haber gestionado sobornos millonarios a partir de recursos entregados por Odebrecht para miembros de clase política del país.

***Son parte de su personalidad.

Videgaray indicó que las acusaciones vertidas por Emilio ‘L’ son parte de la “personalidad”, con la intención de culpar a otros para salvarse, y relató que la relación con el exdirector de Pemex nunca fue buena, pese a que ambos eran cercanos colaboradores del expresidente Peña Nieto.

Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal debido al mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética y de su conducta como servidor público”, escribió Videgaray.

El extitular de la SHCP añadió que aun cuando actualmente no está vinculado con la vida política del país y se encuentra fuera de México, no va a permitir que por una “venganza política” sea difamado.

De acuerdo con la denuncia del exdirector de Pemex, el dinero de Odebrecht se usó para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y para comprar el voto de legisladores a favor de las reformas estructurales, bajo las órdenes de Videgaray.

Emilio ‘L’ declaró que fue el exsecretario de Hacienda quien le instruyó entregar sobornos millonarios a los entonces legisladores del PAN, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y Jorge Luis Lavalle Maury para que votaran a favor de las reformas,

También acusó que le ordenó entregar cuatro millones de pesos al excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade y a quien fuera su sucesor en la petrolera, José Antonio González Anaya.

El exsecretario de Hacienda remata su carta publicada en Twitter con la frase: “Estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente”.

***Anaya entabla demanda legal.

El panista y excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés presentó una demanda por daño moral en contra del exdirector de Pemex, Emilio ‘L’, tras los señalamientos sobre haber recibido sobornos.

Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. La verdad está de mi lado”, escribió Anaya en su cuenta de Twitter.

El también expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) agregó que está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas.

De acuerdo con Emilio ‘L’, Ricardo Anaya habría recibido cuando era diputado 6 millones 800 mil pesos, a lo que el miércoles ya había aclarado el propio Anaya que ya no era diputado en la fecha señalada por el exfuncionario del gobierno de Peña Nieto.

Dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto de 2014. Así dice. Y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”, destacó Anaya Cortés.

El excandidato presidencial del PAN realizó un video como respuesta a las acusaciones de corrupción que lo señalaban como uno de los funcionarios que recibió dinero a cambio de impulsar la Reforma Energética.

Conmigo se van a topar con pared, voy a pasar de las palabras a la denuncia, para defender mi honor”, dijo el excandidato presidencial panista.

***Jorge Luis Lavalle ve motivaciones políticas.

El exsenador panista Jorge Luis Lavalle se desmarcó del billetegate en el que fue implicado su excolaborador Rafael Caraveo.

Mi relación personal y profesional con él no me incrimina y mucho menos me implica en los hechos y conductas en los que él hubiere participado. Cada quien habrá de responder por sus actos”, aseguró en una carta que publicó en su cuenta de Twitter.

Agregó que durante su servicio público actuó con rectitud y defenderá su honorabilidad.

Lavalle indicó que se defenderá legalmente de los señalamientos de Emilio ‘L’, exdirector de Pemex, y acusó motivaciones políticas en el caso.

Estoy en casa con mi familia y asesores preparando mi defensa. Tengo claro que este caso tiene motivaciones políticas. Me encuentro a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Ningún delincuente confeso manchará mi nombre”.

Rafael Caraveo fue secretario técnico de Jorge Luis Lavalle, cuando el expanista presidió el Comité de Administración del Senado de la República en 2015.

Hasta ayer, han sido 13 de los señalados por Emilio ‘L’ los que se han deslindado de las acusaciones.

Los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto no han emitido declaración alguna, en tanto que el miércoles lo hicieron José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Ernesto Cordero, así como el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien adelantó que presentaría una denuncia penal contra Lozoya.

***No recibí dinero, responde Cordero.

El exsenador panista y exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, reiteró que nunca recibió dinero de Emilio ‘L’ de manera directa ni indirecta y que las acusaciones contra él son falsas y sin sustento.

El señor Lozoya, delincuente confeso, menciona que me entregó dinero en efectivo para la aprobación de la Reforma Energética. Esto es absurdo en virtud de que siempre estuve de acuerdo con la apertura del sector y que a partir de 2013 dejé de ser el coordinador de los senadores del PAN”, escribió ayer en su cuenta de Twiter.

Explicó que las aseveraciones de Lozoya están llenas de contradicciones y falsedades con respecto a su paso por el sector energético.

Lamento que Emilio ‘L’ quiera evadir la justicia manipulando a las instituciones que combaten la corrupción.

Con mentiras, busca que sea otro el que pague por los delitos que él cometió”, señaló el exsenador del PAN.

***«No se puede andar acusando así».

No se puede andar acusando a lo tonto”, afirmó el expresidente Felipe Calderón, al tiempo que descartó contratar abogados para defenderse por las acusaciones en su contra emitidas por Emilio ‘L’ en el caso Odebrecht.

La implicación de su persona por contratos con la empresa Etileno XXI, insistió en que es simple “persecución política”.

Está claro que el señor Lozoya recibió dinero de Odebrecht, está en el juicio de Brasil y en el de Nueva York, y está claro a quién se lo dio, porque también se declaró en ese expediente”.

Por otro lado, dijo que “López Obrador está fracturando la legalidad”.

¿Por qué tengo yo que contratar a un abogado para defenderme y denunciar a nadie? Como cualquier ciudadano tengo derecho a que se me respete mi privacidad, mi honorabilidad, sin tener a un presidente persiguiéndome todos los días. Él está violando el derecho”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Señaló que ve una intención de presionar al INE “para que no nos entregue el registro (de México Libre), a pesar de que ya reunimos todos los requisitos y porque sabe que le vamos a hacer un enorme hueco en 2021”.