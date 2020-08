La responsabilidad, de acusadores y efectos en acusados de Lozoya.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (21/08/2020).- “ EL CASO LOZOYA “ TIENE PUESTA LA ATENCION DIARIA DE MILLONES DE MEXICANOS, UNA TRAMA POLITICA QUE VIVE MEXICO, DONDE UN SOLO HOMBRE HA DESTAPADO EL SUPUESTO MARIDAJE DE LA CORRUPCION EJERCIDO POR POLITICOS EN EL PODER, LA ACUSACION HA SIDO LANZADA CONTRA EXPRESIDENTES DEL PAIS, EX SENADORES HOY gobernadores del PAN solamente, el principal objetivo se logró la acusación a través de la denuncia que falta hoy sustentarla con pruebas documentales, si no logra comprobarse es una difamación con daño moral, pero si existe las pruebas los inculpados serán procesados penalmente por los delitos cometidos.

LA PROPUESTA FUE HECHA POR EL ACTUAL GOBIERNO DE LA REPUBLICA QUE DIRIGE AMLO AL EXDIRECTOR DE PEMEX EMILIO LOZOYA JR., ( DELINCUENTE COMPROBADO ) PROTECCION A CAMBIO DE INFORMACION QUE DE CON QUIENES SE LLEVARON MAYOR CANTIDAD DE DINERO – algo similar a la figura de testigo protegido – negociación política que fue aceptado por Lozoya Austin para librar el peso de la justicia por sus acciones ilícitas ( de todas formas debe ser procesado y dentro de una prisión cumplir su condena como establece las leyes ), pero si hace las acusaciones en vano, sin ningún sustento judicial con pruebas, en verdad que dejara al actual gobierno federal con una imagen ciudadana por los suelos.

HAY QUE RECORDAR QUE EL PROXIMO AÑO 2021, EN MEXICO SE REALIZARAN ELECCIONES PARA ELEGIR EN ALGUNOS ESTADOS GOBERNADORES, PERO ADEMAS LA CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, EN ALGUNOS ESTADOS DIPUTADOS LOCALES Y ALCALDES, DE FRENTE A ELLO los actuales partidos políticos PAN y MORENA representan a la mayoría de los mexicanos dentro de sus instituciones, hoy se trata de llevarse la corona real en las votaciones para ello deben crear la confianza ciudadana que se refleje en las urnas electorales, en la política , en la guerra y el amor todo se vale, hoy vemos una película real de esto.

EFECTIVAMENTE LA PRIMER FUERZA POLITICA EN MEXICO HOY 20 DE AGOSTO DEL 2020 ES MORENA, EL PARTIDO EN EL PODER QUE PUEDE REFRENDAR SU FORTALEZA POLITICA, ACCION NACIONAL BUSCA REEMPLAZARLO EN EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL, AL TERMINO DE ESTA PELICULA LLAMADA “ EMILIO LOZOYA JR “, LOS MEXICANOS HABRAN DDE DECIDIR QUIEN HABLA CON la verdad y quien realmente estuvo mintiendo todo el tiempo, se habla de meter a la cárcel a expresidente de México, a es senadores si no se logra este objetivo, la credibilidad política cambiara totalmente, al concluir que todo fue un show montado o que los políticos acusados en verdad si ejercieron la corrupción, un dato el líder del sindicato de PEMEX Carlos Romero Deschamps con más de 25 años de ejercer cuotas a los millones de trabajadores, ni ha sido señalado, mucho menos procesados cuando su fortuna es incalculable al igual de cada uno de sus hijos, todo ha salido precisamente de Petróleos Mexicanos.

LA INTENCION DEL PRESIDENTE AMLO ES BUENA, ACABAR CON LA CORRUPCION EL MAL QUE HA IMPEDIDO EL DESARROLLO DE MEXICO, DEBE DE CASTIGAR EJEMPLARMENTE A INTEGRANTES ACTUALES DE LOS GOBIERNOS TANTO FEDERAL COMO ESTATALES, DETENERLOS Y ENCARCELARLOS PORQUE ES LA UNICA FORMA DE PONER UN ALTO O EJEMPLO DE QUE SE ESTA actuando con firmeza, en China y Japón y otros Países son encarcelados con cadena perpetua esto les hace pensar a la hora que pretende saquear los dineros públicos de la Nación, en México los que se llevaron cientos de millones de dólares son encarcelados 2 o 3 años, viven con todas las comodidades en una prisión o clínica, salen para darse una vida de lujo toda su vida , algunos milagrosamente le desaparecen los males en su salud, por eso no se acaba la práctica de la corrupción.

AHORA HAY QUE VER LAS PRUEBAS CONTRA LOS EXPRESIDENTES CARLOS SALINAS DE GORTARI, FELIPE CALDERON HINOJOSA, ENRIQUE PEÑA NIETO, MIGUEL BARBOSA GOBERNADOR DE PUEBLA, PANCHO DOMINGUEZ GOBERNADOR DE QUERETARO, FRANCISCO GARCIA DE TAMAULIPAS, Ricardo Anaya Cortes excandidato Presidencial del PAN, con los que Emilio Lozoya denuncio penalmente y se supone debe tener las pruebas, porque de lo contrario dejara ante la opinión publica mal parado al gobierno federal, ya existen contrademandas por que los acusados afirman no cometieron ningún delito, es una gran responsabilidad y reto que tienen enfrente a corto plazo, pero veremos y diremos en que termina este trama donde las acusaciones por ambas partes suben de tono, los espectadores son los mexicanos que validaran estas actuaciones en el próximo proceso electoral del 20-21.

MIENTRAS QUE EN EE.UU EL EXASESOR DE LOS MAS BRILLANTES DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP FUE DETENIDO POR FRAUDE DE 25 MILLONES DE DOLARES QUE PIDIERON A EMPRESARIOS PARTICULARES PARA CONSTRUIR PARTE DEL MURO FRONTERIZO, STEVE BANNON EXJEFE DE ESTRATEGIA DE TRUMP acompañado de un exmilitar se lo gastaron dándose una vida de lujo con todos los excesos, crearon una organización que llamaron “ We Build the Wall” que a través de los medios digitales lograron estas donaciones que fueron a parar a sus bolsillos al igual que el ex veterano de guerra de Irak Brian Kolfage, hoy fueron arrestados , el fiscal del distrito de Manhattan lleva el proceso, es decir si actúas sin hacer tanto Show mediático, para dar resultados eficientes, EE.UU hoy lo corrobora con un ex cercano colaborador de Donald Trump que fue clave en su campaña política y al inicio de su gobierno estadounidense.

HOY EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA EN REYNOSA ENTREGO EN FORMA OFICIAL EL EDIFICIO NUEVO PARA LAS OFICINAS DE LA FISCAL DEL ESTADO, REGISTRO CIVIL Y EL INSTITUTO REGISTRAL CATASTRAL, CONSTRUIDOS CON RECURSOS PROPIOS de la secretaria de finanzas así como el lugar donde tiene estacionamiento para más de 200 automóviles, siempre se había pagado renta mensual para cada dependencia que hoy ya dejan de hacerlo esto representa un gasto menos a las finanzas públicas estatales.

FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA IGUALMENTE ESTUVO VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTOS DEL DILTRO SANITARIOS EN PUENTE INTERNACIONAL HIDALGO ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO ING. GILBERTO ESTRELLA, DE LOS DIPUTADOS GERARDO PEÑA FLORES, Javier Garza de Coss, Juanita Sánchez, secretario general de gobierno Cesar Verastegui Ostos, donde resalto que deben frenarse los viajes no esenciales de EE.UU a México

a pesar de que ya lo solicito por escrito a la SRE del gobierno federal no le han dado respuesta, teniendo como fundamento que el centro de pandemia con contagios de COVID es EE.UU y todo el Valle del sur de Texas es de los que más casos positivos existen actualmente EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA FUE EL ESCENARIO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE SANITIZACION DE AUTOMOVILES DEL TRANSPORTES PUBLICO, DONDE ACUDIERON CIENTOS DE CHOFERES A BORDO DE SUS UNIDADES DE TRANSPORTES, GRATUITAMENTE SE LES APLICO LA SANITIZACION con equipo especial de COEPRIS en forma gratuita, el mismo gobernador Francisco García Cabeza de Vaca superviso y fue parte en las acciones durante una hora, invitando a los propietarios a ser parte de esta campaña de concientización de usar cubre-bocas, por ello se les pego un engomado en vidrio trasero que dice “ Únete al reto, usa el cubre bocas “, durante la entrevista explico que están trabajando también con fumigación para evitar el dengue por síntomas similares que originan acudir a Hospitales donde pueden contagiarse y colapsar estas instituciones, afortunadamente los hospitales covid-19 que construyo el Estado fue oportuno y evito esta situación, desde ahora también están coordinando las acciones de vacunación contra la influenza.

BIEN POR EL PROGRAMA “AVANZANDO CONTIGO “QUE HOY PUSO EN MARCHA LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, LLEVA COMO FIRME OBJETIVO APOYAR ECONOMICA Y MENSUALMENTE A LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD TOTAL IRREVERSIBLE, INICIANDO con el apoyo a 278 personas, entregándoles las tarjetas bancarias donde les será depositada esta ayuda, este era un sector de la población excluido de toda ayuda que sin embargo tienen que buscar la forma de tener un ingreso económico.

HOY JUEVES SE ENTREGARON 04 CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA, ESTA ACCION SE REALIZO EN COLONIA CINA 1, EL ALCALDE MARIO A. LOPEZ ANUNCIO DURANTE ESTA ENTREGA QUE SE ADQUIRIRAN 10 MOTOCILETAS ACONDICIONADAS para cargar basura que a partir de la próxima semana se integran a las labores de limpieza pública, igualmente se realizó un contrato con empresa que prestara sus servicios de limpieza con 20 camiones

compactadores de basura a partir del 1º de septiembre, de esta forma está respondiendo a las necesidades ciudades, con hechos reales en beneficio de toda la sociedad matamorense.

EL GOBIERNO DE CARLOS ULIVARRI EN RIO BRAVO ESTA HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A TODOS LOS DESEMPLEADOS QUE ESTE DIA TIENE 400 VACANTES DE TRABAJO, QUIENES DESEN SER CONTRATADOS POR EMPRESAS MAQUILADORAS Y PARTICULARES SOLAMENTE DEBEN ACUDIR A las oficinas de desarrollo económico y con su perfil laboral podrán ser recomendados en las empresas que están solicitándolos, la Lic. Nelly Cosss Rivera directora de fomento laboral los estará atendiendo diariamente, de esta forma trabajo la actual administración publica en coadyuvar para que todos tengan un trabajo digno y remunerable.

ASI MISMO FRENTE A PRESIDENCIA DE RIO BRAVO EL SABADO A PARTIR DE LAS 07:00 DE LA TARDE ESTARA REALIZANDOSE LA SEGUNDA JORNADA DE DESINFECCION, TOTALMENTE GRATUITO, DENTRO DE LAS ACCIONES QUE LLEVAN COORDINADOS EN GOBIERNO DE TAMAULIPAS y la administración pública que preside Carlos Ulivarri López, la salud de las familias es lo más importante para este gobierno municipal.

LA UAT RESPONDE A LOS RETOS EDUCATIVOS, EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 INICIA CON EDUCACION A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, POR ELLO EL RECTOR ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ INICIO EL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO “ MIS CLASES VIRTUALES EN MICROSOFT TEAMS” que capacita a los universitarios de licenciatura, bachillerato, técnico superior y programas de Idiomas, dentro de la modalidad mixta de 03 días de capacitación, la bienvenida fue hecha por el Rector Ing. Andrés Suarez Fernández , donde tiene la oportunidad de expresar sus dudas de cómo serán las clases y los cursos de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas