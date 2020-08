TEPJF rechaza prorroga y ordena encuesta para elegir dirigencia de MORENA..

***Personajes politicos se deslindan del “Lozoyagate”.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (21/08/2020).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPFJ) rechazo la prorroga que solicito el presidente interino de Morena, ALFONSO RAMIREZ CUELLAR, para renovar la presidencia y secretaria general, confirmo que el método de elección sera una encuesta abierta a los militantes y simpatizantes y determino que el INE debe realizar la encuesta nacional abierta.

ALFONSO RAMIREZ CUELLAR, envio una petición a los magistrados para solicitar la prórroga para realizarse 90 días después de concluir los comicios del 2021.

El tribunal determino que sera encuesta abierta a militantes y simpatizante, para la

eleccion de presidente y secretario general dado que el propio patido ha generado una circunstancia de falta de certeza y confiabiidad con un padrón diverso al presentado previamente validado por el INE, además que en ella podra participar como candidato cualquier militantes que cumpla los requisitos estatutarios salvo el de ser consejero nacional.

Con esta disposición de las autoridades electoras dan luz verde para iniciar el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, que desde su fundación no habían hecho ningun cambio de la dirigencia nacional.

El tribunal electoral ha fijado en forma contundente que el cambio de la dirigencia debe hacerse antes de este mes de agosto, ante la apertura del proceso electora el 7 de septiembre y en caso contrario podria perder el registro como partido.

Se espera que estos días surjan los aspirantes a candidatos a la dirigencia de morena entre los que figura MARIO DELEGADO, que podría ser candidato único de unidad.

En caso contrario que sigan los pleitos internos entre la cúpula de la dirigencia nacional del partido del presidente se podrían tomar otras medidas pero, el caso es que la dirigencia nacional tiene una fecha para cambiarse

En otra orden de ideas, el trama de la novela LOZAGATE, continua ya que el ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, ya ha embarrado a ex presidentes, politicos, ex y ex candidatos, todos ellos desde luego se han deslinado como es natural, pero la atención y morbo del pueblo sigue pendiente de este show que es considerado como el de siglo.

En su larga lista que presente el ex director de Pemex con el fin de salvarse de la cárcel, ha dado material suficiente al presidente AMLO, para usar todo eso como una venganza y mas que todo con fines electorales en las elecciones concurrentes del 2021.

Los señalamientos incluyen a partidos politicos, ex presidentes, como ENRIQUE PEÑA NIETO, CARLOS SALINAS, FELIPE CALDERON e incluso a ex candidatos presidenciales como JOSE ANTONIO MEADE, y RICARDO ANAYA.

La mayor parte de los acusados han salido a calificarlas de persecución y venganza política, incluso hay quienes afirman que se trata de una cortina de humo,

Cambio de tema, visita de trabajo a Reynosa del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, realizo un recorrido a las nuevas instalacones del gobierno de Tamaulipas, que albergan a la oficina fiscal del Estado, registro civil, el Instituto registral y catastral, ejecución fiscal y comercio exterior. Que permitirán dar un mejor servicio y facilitar los trámites.

Es un compromiso que teníamos con las familias de Reynosa contar con oficinas dignas.

El gobernador también superviso la labor que realiza el personal de COEPRIS, en el filtro sanitario del ingreso de a México del puente internacional, para reducir los contagios del COVID 19.,

Por cierto en su cuenta de tiwetter el gobernador CABEZA DE VACA, aseguro que responderá con determinación a las acusaciones que le ha hecho en su contra el EMLIO LOZOYA, ex director de Pemex ante la fiscalía general de la República.

En otro tema, Tamaulipas sumo este jueves 302 casos al actualizar el avance de la pandemia, la cifra oficial es de 22, 289 positivos y 1,632 fallecidos

Ante los nuevos casos la secretaria de salud pide no relajar las medidas preventivas.

Por asociación temática, la diputada local del PRI OLGA GARZA RODRIGUEZ, tuvo una gran participación al hacer uso de la tribuna del congreso del Estado, al hacer un llamado enérgico al gobierno de Tamaulipas por la medida ordenada a los supermercados de prohibir la entrada a personas mayores de edad, a quienes sin explicación alguna los comerciantes simplemente les negaron la entrada a hacer las compras que acostumbran las personas en estos días de epidemia.

Es una violación a los derechos de las personas negarles la entrada dijo la diputada quien se alzo en la voz del pueblo de Reynosa, para exigir al gobierno estatal o la secretaria de salud ver como solucionan este problema que afecta a las personas adultos al ser discriminados al no dejarlos hacer sus compras.

Los diputados de los otros partidos y que son de Reynosa para nada se preocuparon por defender a las adultos mayores como lo hizo a la diputada OLGA GARZA RODRIGUEZ.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL joel@tiempoahora.net