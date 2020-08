¿Tiempos de Covid? o ¿Tiempos de distractores?

*Promocional del Avión Presidencial: anuncio de la rifa o distractor.

*Le reciclan información a Ricardo Monreal. ¿Fuego amigo?

*En Tamaulipas no habrá Grito de Independencia, por pandemia: Gobernador.

*El viernes, de no cambiar la agenda, estará AMLO en Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (25/08/2020).- Hace apenas unas cuantas horas, se hizo público un video en donde el presidente promueve la rifa del ya famosísimo avión presidencial, pieza grabada en el Hangar Presidencial y donde el presidente sube la escalinata del avión, lo que en alguna mañanera habría jurado que no lo haría, lo cual tampoco tiene nada de malo. El es el presidente y puede subir, bajar y viajar, y si así lo quisiera, hasta un pachangón podría hacer en el Boeing 787 Dremliner, con indicativo TP-01, que en cristiano significa Transporte Presidencial 01.

En ese video, el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve al tema de la rifa de la aeronave, lo cual no es correcto, porque lo que van a rifar son premios de 20 millones de pesos y no la aeronave. Eso, por un lado. Y por el otro, no podemos perder de vista que el avión no está totalmente pagado. Y entonces, legalmente, no se puede vender.

Recordemos que el pasado 12 de agosto, Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, informó, desde La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al último corte se habían vendido dos millones 24 mil boletos para la rifa de un total de 6 millones, lo que significa que sólo un treinta por ciento de los cachitos han tenido aceptación por parte del respetable. Y ello significa que si en plena crisis económica, y en pandemia, y que si en seis meses sólo se han vendido la tercera parte de los cachitos del avión, me parece que difícilmente se llegará a la meta de venta.

Y es entonces, es cuando surge la incógnita acerca de si este video se trata de un promocional comercial, para vender los cachitos que faltan de la rifa, o es un distractor para desviar la atención sobre los serios problemas que está viviendo el país: pandemia, economía, seguridad o corrupción. México ya superó los 60 mil fallecidos por COVID19, y por más aplanada que esté la curva, el pronóstico puede rebasar los cien mil fallecidos en las próximas semanas, a pesar de las explicaciones, y excusas, de López Gatell, quien siempre tiene la “respuesta exacta”.

Asimismo, los que saben de aguacates, saben que la reconformación del avión para que sirva en servicio de aerolínea comercial cuesta una millonada de dólares, razón por la cual ninguna aerolínea se ha manifestado por adquirir este equipo.

En el mensaje, por cierto, que inicia con un paneo de la aeronave, López Obrador, empieza diciendo que “yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano. El poder es humildad”. Y señalando el enorme avión afina: “Estos parecían reyes, miren los lujos que se daban”. Después, sube la escalinata y de inmediato escenas de la sala de juntas, la recámara, el sillón presidencial, el baño. Y un mensaje duro y directo: “habiendo tanta pobreza esto es un insulto”. Habla de la fecha y de la rifa. Y finalmente, el presidente remata su spitch: “compra tu cachito, hagamos historia”.

La pregunta que vale la pena hacerse es, reitero, si el anuncio del avión es para promocionar los casi cuatro millones de cachitos que faltan por vender o es para distraer la atención de lo que viene. ¿Por cuál de las razones se decanta Usted, querido lector?

1. Le platico que “alguien” esta reciclando información que tiene que ver con la familia del coordinador senatorial de MORENA, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, a quien acusan de tener el control de mil 400 hectáreas de tierra de labor, cuatro ranchos agrícolas, plantas agroindustriales, gasolineras y fincas residenciales, de acuerdo con información del diario El Universal, dada a conocer en 2015. ¿Acaso será fuego amigo de cara a la renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde el zacatecano apoya a Alejandro Rojas Díaz Durán, enemigo de… muchos?

El periódico obtuvo 46 certificados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del gobierno del estado de Zacatecas, que acreditan la posesión de igual número de inmuebles.

En conjunto, Ricardo Monreal, su esposa y sus dos hijas poseen 19 propiedades, entre las que hay al menos siete fincas residenciales. Y se detectaron, además, 27 certificados que identifican más de 15 predios distintos que son propiedad de los 13 hermanos del ex gobernador de esta Zacatecas.

En el acervo oficial de registro hay nueve propiedades a nombre de María de Jesús Pérez Guardado, esposa de Ricardo.

Entre ellas hay casas residenciales en zonas exclusivas de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe: Lomas de Bernárdez (Registro No. 6, vol 1634); Bonaterra (Inscrito No. 29, Folios 173-179). En Calzada Universidad (Inscrito No. 89, folio 122); en Conde de Santiago de la Laguna (Inscrito No. 5, Folio 38-44); así como en la vialidad Pedro Coronel (Reg. 21, folio 168-175); en el Centro Histórico (No. 3, folios 29-32), y una finca más en el centro de Fresnillo (No. 13, folios 13-16).

Además, Ricardo Monreal aparece en el registro con cuatro propiedades. Una finca en Conde de Santiago de la Laguna (No. 10, folios 67-72), otra más en el fraccionamiento Francisco García Salinas (Inscrito No. 476, folio 157), ambas en el municipio de Guadalupe; así como un predio en la carretera rumbo al municipio de Valparaíso (Ins. No. 637, folio 157), y dos lotes fraccionados de la herencia en Puebla del Palmar, con una superficie de cinco hectáreas de agostadero y otras 12 hectáreas. (No. 695, folio 199).

Tras la publicación del reportaje, el Senador Ricardo Monreal, explicó que el rancho al que se hace referencia en la nota tiene más de 100 años siendo propiedad de la familia de su padre y que las declaraciones patrimoniales que ha presentado contemplan todas sus propiedades, detallando que “las principales fracciones están en el rancho Puebla del Palmar, de donde es originaria mi familia”.

“Obviamente -dice Monreal- parece como escandaloso que sean 40 y tantas propiedades en una familia de 14 hermanos (…) Eso es lo que sucede. No hay nada que ocultar”, aseguró, reconociendo que las propiedades señaladas en su declaración patrimonial, coinciden con la información presentada en la nota de El Universal.

2.Debido a la pandemia del coronavirus, ya es oficial que en Tamaulipas no habrá el tradicional evento masivo del Grito de Independencia en la capital del estado y en los 43 ayuntamientos de Tamaulipas.

Así lo anunció ayer el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante la presentación del paquete económico por 50 millones de pesos, y dedicado al rescate de las empresas en la entidad mencionó, que solo se realizará un evento simbólico en palacio para que la fecha no pase desapercibida y haremos la recomendación a los ayuntamientos.

El mandatario tamaulipeco insistió en que, para bajar el número de contagios, en Tamaulipas, se han realizado grandes sacrificios, por ello hay que tomar las decisiones con responsabilidad -como se ha hecho desde el principio-. Y parte de esa responsabilidad es, precisamente, no organizar eventos masivos como se ha hecho desde el principio de la pandemia,

3. Ahora sí, de no haber cambio de último momento, Andrés Manuel López Obrador regresará a Tamaulipas, en los municipios de Reynosa y Matamoros. Y ya se empieza a rumorar que “La Mañanera” será desde Reynosa en esta visita presidencial. ¿El equipo presidencial volteará a ver a la raza reporteril de Reynosa o sólo dará acceso a sus “soldados mediáticos”? Ya veremos.

