Lesionado por la marquesina desplomada el pasado martes, requiere intervención quirúrgica.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (27/08/2020).- Intervención quirúrgica luego de que una marquesina de aproximadamente 8 toneladas le cayera encima el pasado martes a medio día.

Melesio Hernández Martínez, residente de Pueblo Viejo, quien resultó con graves lesiones al caerle la marquesina de la tienda Vertiche, en el centro de la ciudad.

Patricio, hermano del afectado solicitó a los propietarios del edificio para que apoyen económicamente para poder trasladar a Melesio a un hospital ya sea privado o público para poder realizarle una intervención quirúrgica.

Señaló que el pasado martes se le realizó una curación, pero es la única información con la que cuentan, ya que no les han permitido verlo.

“La hermana del dueño del local se comunicó conmigo ayer en la tarde, me dijo que si necesitábamos dinero o medicinas ella me enviaría dinero, pero no me dijo que lo trasladara a un hospital privado, cuando se le comentó que requería una cirugía y no se le había hecho, me dijo que el dueño está en Houston y como es judio no se le puede molestar con estas cosas, que ella se haría cargo”, dijo el hermano del afectado.