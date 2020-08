Panorama de la visita de AMLO a Tamaulipas.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (27/08/2020).- EN VISPERAS DEL SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL DE AMLO HOY DIFUNDIO UN VIDEO ANUNCIANDOLO A TRAVES DE MEDIAS DIGITALES Y TELEVISIVOS, LLEVANDO FRASES COMO “POR EL BIEN DE TODOS, PRIMEROS LOS POBRES”, se está rescatando la economía de las familias, antes eran la de los banqueros los ricos, son parte de este mensaje presidencial, que para algunos líderes nacionales políticos más parece un anuncio de campaña subliminal porque las utilizo en su campañas de proselitismo en el 2006. 2012 y 2018 como “Juntos haremos historia” también es parte de este spot institucional que no es nada informativo en base a que es un informe de trabajo realizado, aquí no se menciona ningún trabajo de los realizados, claro habrá otro video a finales de la semana, en este también se apoyó en Papa Francisco, llega el presidente mexicano con el 53% de la aprobación ciudadana.

PRECISAMENTE ESTE JUEVES EL PRESIDENTE AMLO ESTARA ARRIBANDO A TIERRAS TAMAULIPECAS, PROCEDIENDO DE NUEVO LEON, SE DIRIGIRA HASTA EL ALA ESTE DONDE LO RECIBIRA EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA Y EL ALCALDE DE MATAMOROS MARIO A. LOPEZ, aquí en esta puerta fronteriza con Brownsville, Texas estará inaugurando una serie de obras que están enfocadas a combatir los polígonos de pobreza extrema, el gobierno federal ha invertido en este 2020 en estas principales ciudades, incluyendo Reynosa y Nuevo Laredo.

EL PUNTO IMPORTANTE NO ES LAS OBRAS QUE SE ENTREGUEN, SINO LAS QUE ANUNCIE COMO NUEVAS EL PRESIDENTE AMLO, PORQUE NO CREO QUE VENGA CON LAS MANOS VACIAS EN ESTA GIRA DE TRABAJO QUE REPROGRAMO DESDE HACE 07 MESES, IGUALMENTE EL DIALOGO DE CONCILIACION Y NEGOCIACION que deberá sostener con el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca con quien han existido confrontaciones políticas que se han ventilado públicamente, porque no ha existido un negociador que logre la empatía, lo que si es una realidad es que la pandemia de salud Covid-19 prácticamente el gobierno federal dejo solo al Estado, esto lo sabe los mexicanos, como solo lo ha enfrentado el Gobierno de Nuevo León a cargo de Jaime Rodríguez “ El bronco” y el Estado de Coahuila que gobierna Miguel A. Riquelme, esto si es graves porque bastante mexicanos han muerto durante esta crisis de salud y falta de apoyos entre las instancias de gobierno, no se debe gobernar con sentimientos negativos viscerales, sino con responsabilidad, humildad y vocación de servir al prójimo.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MEXICO AMLO DORMIRA ESTE JUEVES EN TIERRA FRONTERIZA TAMAULIPECA, OJALA QUE NO LLEGUEN LOS REMANENTES DEL HURACAN “ LAURA” PORQUE VIVIRA LOS EFECTOS DE LAS INUNDACIONES COMO LO VIVIERON RECIENTEMENTE los habitantes de la frontera por el paso del huracán “ Hanna” , donde los afectados aun continua esperando los apoyos de artículos del hogar, en Valle hermoso y Reynosa por el Fonden, las colchonetas , escoba, fabuloso y trapeador solo se utilizaron una horas, las camas, refrigeradores echados a perder son los que más difícilmente pueden adquirir hoy que el trabajo es escaso en todo el País.

CONFIRMADA QUE LA “MAÑANERA” DEL PRESIDENTE AMLO SERA A LAS 07:00 DE LA MAÑANA EN EL CUARTEL DE LA 8va ZONA MILITAR, NO HABRA ACCESO A LOS MEDIOS DE INFORMACION DE TAMAULIPAS, SOLO ESTARA SU STAFF TECNICO, SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE siempre lo acompañan en estas mañaneras, además sus secretarios más cercanos, la explicación es que por motivos de la recomendación de secretaria de salud por Covid-19, se pierde la oportunidad de cuestionarle sobre las necesidades reales que tiene Tamaulipas, las necesidades que están atravesando los campesinos que hacen producir la tierra con grano para los alimentos de los mexicanos, en fin solamente serán sus seguidores los que accedan a estar en este evento que no es del pueblo, trae sus propios aplausos, sino más bien tiene tintes de privado en Reynosa, la gente y los medios que lo apoyaron dijeron estar decepcionados por esta respuesta, esto refleja que no son incluyentes o abiertos a la participación democrática como lo pregonan en las campañas políticas de proselitismo, gran decepción la generada, solo se trata de cumplir con lo institucional lo más rápido que se pueda para retirarse de Tamaulipas, sin responder a ninguna pregunta de quienes viven en esta entidad federativa.

LA RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LAS FAMILIAS DE MATAMOROS, QUE DESDE HACE DECADAS NO SE LOGRABA ANTE EL GOBIERNO FEDERAL, HOY LAS HIZO REALIDAD EL ALCALDE DE MATAMOROS MARIO A. LOPEZ, UNA INVERSION DE 510 MILLONES DE PESOS EN VIALIDADES, CONSTRUCION DE ESCUELAS DESDE PRIMARIA, SECUNDARIAS, PREPARATORIAS, MERCADO público, pero eso no quedo allí, el alcalde Mario A. López nuevamente volvió a gestionar obras hace unas semanas que fueron autorizados por 104 millones adicionales más que están en proceso de ejecución, todo esto para beneficio de los matamorenses, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca estará presente en el evento, al igual que el secretario de SEDATU en el País Román Meyer Falcón.

MIENTRAS QUE EL GOBIERNO DE REYNOSA ESTA MAÑANA AVANZABA EN SUS PROGRAMAS DE BACHEO, EN COLONIA VALDEZ RICHAUD SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES, HOY LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ CON LOS VECINOS, CUIDANDO TODAS las medidas de salud estuvo inaugurando la pavimentación de la calle Zacatecas en la colonia Rodríguez con una inversión superior al millón 600 mil pesos, en la colonia Revolución obrera cubrieron enormes baches, colocaron decenas de tanques para la basura en lugares estratégicos, mejorando con raspado camellón central en boulevard Las Torres de la colonia Benito Juárez, son parte de las acciones diarias como la Dra. Maki Ortiz con responsabilidad enfrenta las necesidades sociales.

SOBRE LA VISITA RELAMPAGO QUE REALIZARA EL PRESIDENTE MEXICANO AMLO A REYNOSA, INAUGURARA INVERSION SUPERIORES A LOS 530 MILLONES DE PESOS EN DIFERENTES OBRAS, HASTA EL MIERCOLES POR LA TARDE LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ SOLO HABIA SIDO NOTIFICADA de esta visita e invitada a estar presentes en los eventos oficiales, la logística por cuestiones de seguridad solamente el equipo cercano al presidente de México tenía acceso a la misma.

AL PASAR A SEMAFORO NARANJA EL GOBIERNO DE RIO BRAVO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS ULIVARRI LOPEZ RAPIDAMENTE REALIZO UN VIDEO DE INVITACION A LA CIUDADANIA A NO DESCUIDAR LAS MEDIDAS DE SALUD, A SER RESPONSABLES EN LAS SALIDAS FUERA del hogar, no se pueden estar regresando a ir incrementando nuevamente los casos de positivos a covid-19 que conllevan a la muerte, será cerrar nuevamente todos los negocios no esenciales, no se puede relajar en ningún momento nadie, hay que usar siempre el cubre bocas, guardar la sana distancia, no salir cuando no es por salud o para laborar, lavarse constantemente las manos con agua y jabón.

EN VALLE HERMOSO SE IMPLEMENTARA UN PROGRAMA GANADERO DE REGISTRO DE FIERRO, ARETADO Y BARRIDO SANITARIO, DE ESTA FORMA APOYAR A LOS DUEÑOS DE VACAS CANALERAS Y EVITARSE ENFERMEDADES, POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL OSCAR GOMEZ A NOMBRE del alcalde Gerardo Aldape Ballesteros agradeció al Ing. Alejandro Guerra Director de fomento pecuario en el Estado el respaldo del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, estando presente el Ing. Miguel Cantú Jefe del departamento de ganadería con quienes están trabajando en forma coordinada.

GARANTIZANDO EL DERECHO A LA EDUCACION PARA TODAS LAS PERSONAS, EL DIPUTADO FEDERAL HECTOR JOEL VILLEGAS “ EL CABALAZO” PRESENTO UNA INICIATIVA EN EL SENADO PARA LA EDICCION PRODUCCION, VENTA DE LIBROS EN SISTEMA BRAILLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD visual, porque de los 04 millones de personas ciegas solo el 40% practica esta lectura o la desconoce, la comisión de educación hoy la aprobó en quinta reunión virtual con el dictamen, realmente es positivo que se vayan incluyendo a estas personas dentro de la sociedad, al estar preparadas con mejores conocimientos mejor será su desenvolvimiento en el hogar y la sociedad.

EN REYNOSA EL EXDIPUTADO FEDERAL HUMBERTO PRIETO HERRERA ES DE LOS MAS ACTIVOS DENTRO DEL PARTIDO MORENA, SIGUE SIENDO UNO DE LOS PROYECTOS PARA EL 2021, COMO LO ES ARMANDO ZERTUCHE ACTUALMENTE DIPUTADO FEDERAL CON ROCE DIARIO Y CONSTANTE con la cúpula nacional, además de Camilo Martinez, el diputado Rigo Ramos que durante la pandemia regalo gas lp a las amas de casa, ellos están de frente en un proceso interno nacional, de donde una vez concluido en el mes de noviembre, bajara la línea política a cada Estado, lógicamente a cada Municipio, está claro que José Ramón cada vez se enfría mas en esta ciudad fronteriza, difícilmente seria el elegido.