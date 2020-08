Se llegó el día.

Por: Gricelda Guerra Romero//aquitamaulipas.com

Matamoros, Tamaulipas (27/08/2020).- Todo se encuentra listo para recibir en Tamaulipas al presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, quien arribara a tierras matamorenses en punto de las 3 y media de la tarde, para hacer la entrega oficial de las obras realizadas con recursos de la SEDATU.

Dichas obras se realizaron en zonas de alta marginación, que vendrán a generar un polo de desarrollo, lo que tiene más que satisfechos a residentes de la zona Oriente de la ciudad.

Se espera que sea nada más de media hora la que el mandatario este en Matamoros, tiempo en el que se hará la inauguración de las obras del nuevo Mercado Municipal, el polideportivo, una primaria, una secundaria, una preparatoria, dos centros de Atención para el Desarrollo Infantil, además de obras de pavimentación entre otras obras, pero la ceremonia se realizara en instalaciones del nuevo mercado, ubicado en la colonia Ampliación Solidaridad, a donde se dirigirá directamente el presidente de la república.

La ejecución de estas obras significó una inversión de 510 millones de pesos, inversión nunca antes vista en Matamoros, lo que significara el desarrollo de zonas de alta marginación.

Pero independientemente de todos esos recursos, en la actualidad en Matamoros se está ejerciendo una inversión adicional de 104 millones de pesos en diversas obras, con recursos del FISMUN.

Tras su permanencia en Matamoros López Obrador se dirigirá a Reynosa, en donde pasará la noche para continuar muy temprano con la ya conocida Mañanera, la que se realizará en instalaciones de la zona militar, en donde también será sede de la reunión del Gabinete de Seguridad.

Pero independientemente de esto, hay expectativa de cómo se vaya a desarrollar el encuentro entre el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a este encuentro en conferencia de prensa la mañana de este miércoles en Torreón, un periodista pretendió sacar algún comentario al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las acusaciones que enfrente el mandatario de Tamaulipas, a lo que el presidente solo se concretó a contestar que eso le corresponde a la FGR.

Por otro lado no es ninguna novedad de que en las encuestas de la empresa Massive Caller, hayan calificado al alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González como el peor de todo el país, y es que las condiciones en las que se encuentra la ciudad, que día con día empeora aún más, no se necesita cuestionar sobre el trabajo del edil, basta darse una paseadita por los diversos sectores, teniendo que sortear los tremendo baches, que ya hasta parecen cráteres, o abrir una llave, que en la mayoría de los casos están no salga ni una gota, y que los más afortunados reciban un líquido con muy mala calidad, es más que suficiente para saber que el alcalde simplemente no pudo con el paquete, careciendo de compromiso con la ciudad.

Pero lo peor del caso, es que, ante la apatía de las autoridades municipales, sean los propios ciudadanos los que le entraron al quite y con sus propios recursos tapan baches, limpian áreas verdes, pero que los mismos funcionarios municipales todavía se enojen porque no les piden permiso para realizar dichas acciones, o que sin vergüenza alguna el alcalde presuma estos trabajos como si fueran propios eso sí que no tiene nombre.