Acusa López Obrador censura del INE por bajar spot.

***Anuncia el presidente que el Gobierno federal prepara queja ante el TEPJF; el instituto electoral consideró que mensaje en el que se alude al Papa Francisco viola la laicidad.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (02/09/2020).- Al acusar al Instituto Nacional Electoral (INE) de censura por vetar un spot en el que hace referencia al Papa Francisco y al Evangelio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF).

En su conferencia en Palacio Nacional cuestionó la decisión del INE de vetar un video publicitario, con motivo de sus dos años de gobierno, en el que cita al Papa Francisco para responder a opositores que lo acusan de comunista por el apoyo a los pobres.

“Se presentará queja (ante el TEPJF), porque el INE nos quita un mensaje en televisión en el que hablo del Papa Francisco, quien además de ser líder religioso es jefe de Estado. Me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que llame a nuestros adversarios ‘conservadores’. Entonces, ¡cómo les voy a llamar?, porque no son liberales ni progresistas. Quieren censurarnos”, afirmó.

En el video que el lunes ordenó el instituto electoral al Gobierno federal retirarlo, el primer mandatario respalda con palabras del Papa Francisco, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, su trabajo en favor de la sociedad más necesitada.

“Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio”, menciona en el mensaje que, de acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, contraria la laicidad del Estado ni los conceptos “conservadores” ni “comunismo” están relacionados con la gestión pública de los dos años de mandato.

“Qué quieren: que no hablemos, que no se garantice el derecho a la información, que no se hagan estas conferencias. Se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior (el TEPJF) nuestra queja”, reclamó López Obrador.

Asimismo, en torno a la decisión del INE de ordenar no transmitir la conferencia matutina en Coahuila e Hidalgo, el Ejecutivo federal destacó que ya se presentó una queja ante el Tribunal Electoral para analizar y resolver este asunto, pues consideró que se trata de cumplir con el derecho a la información, por lo que no trata de propaganda.