Alcaldes que rendirán informes virtuales.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/09/2020).- AL LLEGAR AL 33% DE SU MANDATO PRESIDENCIAL, HOY EL PRESIDENTE MEXICANO AMLO RINDIO LO QUE FUE SU SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL, LOS TEMAS FOCALES QUE PRESUMIO FUERON EL COMBATE A LA PANDEMIA, LA CRISIS ECONOMICA Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD SIN VIOLENCIA para recuperar la paz y tranquilidad en todo el Pais, porque el anterior gobierno de Felipe Calderón lo ha lo definido como un narco gobierno, para ello hoy manejo frases como “ primero los pobres” “ estamos avanzando purificando la vida política de México”, “ En el peor momento contamos con el mejor gobierno”, están bien enfocadas a la clase baja y media que le gusta escuchar el reproche hacia gobiernos pasados que han sido característicos de la corrupción.

SOBRE LA PANDEMIA COVID-19 AFIRMO QUE SE ESTAN SALIENDO ADELANTE, PORQUE HA SIDO GUIADA POR EXPERTOS, EL SISTEMA DE SALUD NO HA COLAPSADO, MANEJO EL ACUERDO CON LABORATORIOS MEXICANOS Y ARGENTINOS EN LA BUSCA DE LA ANSIADA VACUNA contra coronavirus, el fin de semana el secretario de Hacienda Arturo Herrera confirmo que estaría aplicándose en los meses de junio o Julio del 2021, es decir que sería dentro de 10 meses más de seguir viviendo la famosa cuarentena en los hogares, hoy superamos los 66,000 muertos además de 637,000 casos positivos a covid-19 nivel mundial México ocupa el 4 lugar de personas enfermas.

DENTRO DEL ASPECTO DE LA RECUPERACION ECONOMICA SOSTUVO QUE ESTAN APOYANDO CON CREDITOS DESDE ABAJO SIN DARLE OPORTUNIDAD A LOS BANCOS, YA LE HA LLEGADO UN BENEFICIO A 07 DE CADA 10 FAMILIAS , PORQUE LOS PROGRAMAS SOCIALES FUERON diseñados para ayudar hoy a 23 millones de familias, hoy aproximadamente 10 millones de mexicanos viven en situación de pobreza extrema, de acuerdo a la información oficial del CONEVAL, la tasa de pobreza relativa no extrema son más de 54 millones de mexicanos un 49.1% arrojan las cifras oficiales del 2020.

LA CAIDA DE LA ECONOMIA RECONOCIO EL PRESIDENTE AMLO QUE FUE DEL 10.4 EN EL SEMESTRE, PERO FUE MENOR QUE LA QUE ESTAN REGISTRANDO PAISES COMO ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, FUE EL COMPARATIVO QUE REALIZO, SOLAMENTE QUE LAS MEDICIONES se realizan por trimestre la publicación del diario oficial del 30 de Marzo, informa que del 1º de abril al 30 de junio la economía de México cayó en un 17.9% de acuerdo al Inegi.

EL ACTUAL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HA SIDO AUSTERO POR INICIATIVA DEL PRESIDENTE AMLO, SE HAN AHORRADO 560,000 MILLONES DE PESOS, HEMOS ANALIZADO QUE LAS GRANDES EMPRESAS QUE ESTABAN CON DEUDAS AL FISCO REALIZARON SUS PAGOS DURANTE ESTE AÑO, algo bueno y sano que permitió este ingreso, pero no podrá repetirse ni en el 2021 ni ningún otro año fiscal del actual gobierno, ayer el secretario de Hacienda Arturo Herrera anuncio que “ ya no tenemos guardadito” haciendo referencia que no existen ahorros para seguir enfrentando la crisis de salud ni económica, lo cual sería un problema muy grave, lo bueno sería que como lo anuncio AMLO la vacuna se estará aplicando a los mexicanos a partir de enero y a más tardar en Marzo, esto sería extraordinario para que todo volviera a la normalidad, también hizo énfasis que el envió de las remesas de dólares de trabajadores mexicanos en EE.UU. serán de 40,000 millones al terminar el año 2020, la pandemia no ha ocasionado hambruna, escases de alimentos ni asaltos, finalmente hizo un repaso de las estrategias y avances que ha logrado, como obras del Tren Maya, refinería dos bocas, aeropuerto Santa Lucia que aún no han sido terminadas, el avance en la inseguridad y violencia, los secuestros y robos han disminuido en un 30% dice el informe de hoy, ya no hay torturas ni masacres.

OTROS DE SUS ACCIONES QUE PRESUMIO EL PRESIDENTE AMLO ES QUE LLEVA CUMPLIDOS 95 DE LOS 100 COMPROMISOS, REALMENTE PARTE DE ESTE INFORME SE VE DIARIAMENTE EN LAS LLAMADAS CONFERENCIAS “MAÑANERAS”, LA AUSENCIA DE ARTURO ZALDIVAR PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION y Alejandro Gertz Manero no pasó desapercibida para el jefe ejecutivo nacional, a quienes llamo “ arrogantes” por su inasistencia, solamente que son autónomos y esto levanto polémicas tanto en pro como en contra.

HOY EL GOBERNADOR DE NUEVO LEON JAIME RODRIGUEZ “ EL BRONCO” Y SU HOMOLOGO DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ASISTIERON COMO INVITADOS A LA CEREMONIA DE TOMA DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA COMO COMANDANTE DE LA IV región militar del general Carlos Arturo Pancardo Escudero que abarca los municipios de N.L., Tamaulipas y San Luis Potosí invitados por el subsecretario de la secretaria de la defensa nacional Andre Georges Fullon Van Lissum, el general del Estado Mayor presidencial en mención estuvo al frente como comandante de la VIII Zona Militar en Reynosa.

LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN HOY EN REYNOSA INTERACTUARON CON EL PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF CARLOS PEÑA ORTIZ, AL IGUAL QUE LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, ASI COMO LA DIRECTORA MARIA DEL REFUGIO ANZALDUA GUTIERREZ cumpliendo todos los protocolos de salud ante la pandemia hicieron la invitación a toda la ciudadanía para que sea parte del segundo informe de actividades que se realizará este viernes 04 a partir de las 11:00 horas a través de la red social Facebook live.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ ANUNCIO QUE DEBIDO AL ALTO CONTAGIO QUE SIGUE EXISTIENDO EN REYNOSA DE POSITIVOS A COVID-19, ACORDARON QUE SE APLICARAN MULTAS ADMINISTRATIVAS A LOS CIUDADANOS QUE NO TRAIGAN SUS CUBREBOCAS, se detectó que los mayores contagios se dan en empleados de negocios, trabajadores de dependencias, en hogares, el problema es que Reynosa sigue en los primeros lugares de enfermos, esto puede frenarse si usamos todos los cubre bocas, no es una medida recaudativa, sino una medida de salud para beneficio de todas las familias reynosenses.

EL LUNES EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI LOPEZ ESTARA INFORMANDO A TODA LA CIUDADANIA DE RIO BRAVO EL TRABAJO REALIZADO EN LOS ULTIMOS 12 MESES, SERA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO A LAS 07:00 DE LA TARDE A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS y radiofónico, durante esta contingencia de salud covid-19 se han entregado 25,000 apoyos alimentarios, diariamente todos los departamentos de obras públicas, servicios primarios, alumbrado público, educación, cumplen con acciones directas de beneficio colectivo.

EN MATAMOROS EL PRESIDENTE MUNICIPAL MARIO A. LOPEZ SE REPORTA LISTO PARA INFORMAR A TODOS LOS MATAMORENSES EL TRABAJO SIN PRECEDENTES EFECTUADO, ESTE INFORME SERA EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE y desde luego por Televisa Noreste-Vallevision a partir de las 11:00 de la mañana, será un segundo informe cargado de realidades en obras de pavimentación, construcción de instituciones educativas, iluminación completa para comunidades, en fin un evento que se torna interesante donde marca el avance en todos los rubros de este nuevo gobierno que está haciendo historia real en la vida política de este puerto fronterizo.

TODOS LOS DIAS SE ESTA TRABAJANDO PARA MANTENER UN VALLE HERMOSO MAS LIMPIO, COMO DIARIAMENTE SE SIGUE APOYANDO CON DESPENSAS DE ALIMENTOS, LAMINAS Y MENSAJE A LOS VALLEHERMOSENSE DE SEGUIR USANDO EL CUBREBOCAS, MANTENER LA SANA DISTANCIA EN LUGARES PUBLICOS, lavarse constantemente las manos, el presidente municipal Gerardo Aldape Ballesteros realiza todas las acciones para frenar este contagio que se ha propagado en esta ciudad agrícola que permanece en fase 1 aun, la apertura de negocios no esenciales no se realizó lamentablemente por este índice de covid-19 que sigue a la alza como los decesos por esta pandemia.

LA ARMONIA LABORAL CONTINUA DENTRO DE LA UAT QUE TRABAJA EN FORMA COORDINADA CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS EN EL ESTADO, HOY EL RECTOR ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ REALIZO LA ENTREGA DE TRES UNIDADES SORTEADAS durante la celebración del 16 aniversario de la fundación del SUTAUAT donde el secretario general de la organización Luis Gerardo Galvan Velasco agradeció al rector Suarez Fernández el cumplimiento de todos los acuerdos y convenios legales con beneficios y apoyos para los docentes de la UAT.