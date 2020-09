Hoteleros buscan apertura de sus negocios.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (02/09/2020).- A decir de los líderes del referido sector de la zona sur, ellos se están manteniendo gracias al turismo de negocios, siendo los hoteles de ciudad los más favorecidos con las reservaciones.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Iñigo Fernández Bárcena, fue quien expuso que pese a que ya se les permite operar al 75 % de agosto la ocupación hotelera sólo fue del 24 %.

Lamentó que en el nuevo decreto emitido por el estado, donde se sigue manteniendo a la zona conurbada en semáforo rojo, no se haya permitido la apertura de la playa, pero si de iglesias, a las que se les autorizó abrir tres días a la semana siendo que son espacios cerrados, donde fácilmente podrían registrarse contagios a diferencia de la playa, donde se está al aire libre.

Agrega al respecto Iñigo Fernández que aún no se sabe por qué la playa de Miramar sigue cerrada ya que es un espacio público y abierto, no es un lugar confinado como lo son iglesias tiendas departamentales o supermercados, “nos queda clarísimo que no puede haber una Playa al 100%, pero si a un 25 %, bajo parámetros y sobre todo contemplando que ya no es temporada se verano, ya la afluencia cada vez será menor, esta negativa de abrirla está afectando fuertemente a la hostelería, sobre todo a la hostal de la playa».

Para concluir expuso el entrevistado que la playa de Ciudad Madero, es de las pocas a nivel nacional que continúa cerrada, pese a que no es un lugar cerrado, como las iglesias.