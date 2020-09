Melesio quien resultó con lesiones luego de caerle marquesina es dado de alta.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (03/09/2020).- Melesio Hernández, el hombre que sufriera graves lesiones luego de caerle la marquesina de 8 toneladas en la zona centro de Tampico, fue dado de alta la mañana de este jueves; esto luego de trasladarlo hace algunos días a un hospital privado para que siguiera con su rehabilitación.

En compañía de Patricio Hernández, quien es su hermano, comentaron que tienen una cita programada para una cirugía dentro de un mes, la cual esperan se lleve a cabo en un hospital privado, pues aseguran que en el nosocomio Carlos Canseco, no le brindaron la atención adecuada, el día que ingresó de urgencia.

Melesio relata que es de oficio soldador y que el día de la tragedia, caminaba con dirección a un banco local a realizar un depósito, cuando escuchó un estruendo en la cornisa de la tienda de ropa Vertiche, misma que colapsó y cayó sobre él.

“Trataba de irme arrastrando, logre salir y no sé cómo sobreviví, una muchacha me ayudo, me jalo, me dio agua, me limpio la cara, porque yo no podía respirar, me dolía todo el cuerpo, tuve una fractura expuesta en la pierna derecha, se salió el hueso a un lado”, dijo.

Los hermanos agradecieron el apoyo de la ciudadanía, medios de comunicación así como del líder de la comuna porteña Jesús Nader, quienes estuvieron muy al pendiente de su progreso.