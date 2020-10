Se Va, Se Va…. ¡Xicoténcatl Se Fue…!

*Ciudad Victoria está de fiesta. Por fin se va la planilla que en el camino se torció y se convirtió en pandilla. Ahora a investigar y castigar los excesos de Xicoténcatl González Uresti y sus cómplices.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (01/10/2020).- Para los que tienen olfato político, lo esperaban desde hace varias semanas. Su caída era inminente ante la desaseada ausencia de trabajo en la capital de Tamaulipas. Y si a eso le sumamos la corrupción, la arrogancia, la denuncia por uso de factureras, y la desmedida petulancia de Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Ciudad Victoria, quien llegó para convertirse no sólo en el peor alcalde de Ciudad Victoria y de Tamaulipas. Su nefasta fama trascendió fronteras y ya era conocido como el peor alcalde de México.

Y es que, en apenas dos años, exactamente, no hubo una sola obra, no hubo un programa efectivo, no hubo resultados para los ciudadanos de Victoria, su hija y sus allegados tuvieron el descaro de promover al hoy ex alcalde como candidato a gobernador de Tamaulipas, cuando era candidato seguro a dejar el Palacio del 17 con una patada en “salva sea la parte”.

La arrogancia de las diferentes áreas que componen el ayuntamiento, comunicación, tesorería, obras públicas, relaciones internacionales, desarrollo social, era terrible, brutal, exagerada. Se dedicaron los funcionarios a darse la gran vida desasociados de la gente. Estos servidores no supieron servir, no entendieron que se debían a la gente, no quisieron ver que su paso por la administración pública era finito. Y así es. Hoy, primero de octubre, pasará a la historia como el día que ganó la razón, la sociedad, y se fueron los excesos y abusos con dinero que no se aplicaba en calles, en limpia pública, en alumbrado.

Fue tal la arrogancia y soberbia de Xicoténcatl, el bailador, que se pensó infinito en la presidencia municipal y, peor, pensó que el dinero era de él y de sus compinches, y que no se les iba a terminar nunca. Por ello, se dieron la gran vida a costa de la sociedad victorense.

En campaña, Xicoténcatl promovió su número celular para que le llamaran y le reclamaran los malos servicios públicos. Y casi nunca contestaba y cuando lo hacia daba evasivas. Bueno, las últimas semanas, el personaje, a quien los medios de comunicación trataban con la punta del zapato ante la indiferencia y soberbia de quien des-coordinaba el área. Y entonces publicaba sendas fotos en los redes sociales del municipio donde presumía de las “grandes inversiones” y “fastuosas obras” que estaba emprendiendo para la capital de Tamaulipas, cuando no pudo en los dos años que cobró, y fíjese Usted con que decencia lo digo, COBRÓ como alcalde y ni la calle Hidalgo, la principal del Centro de la Ciudad, el pulmón comercial, recibió una mínima manita de gato, lo que habla de que la ciudad y los victorenses a este señor le importaron un cacahuate,

Él, Xicoténcatl se dedicó sólo a frivolidades. ¿Y el trabajo? ¿Ese para qué? Me imagino que igual pensaba, y no se vaya a reír por favor, el zumbador pensaba que con su carisma iba a cachar la candidatura a Gobernador de Tamaulipas. ¿Se lo imagina? Si con dos años en un municipio hizo y deshizo a su antojo, imagíneselo con seis años de gobernador. No nanita. Dios nos libre.

Y mire que en Ciudad Victoria ha habido alcaldes malos y lo que le sigue. Ahí está el pusilánime de Miguel González Salúm, de pésimo recuerdo, o Alejandro Etienne Llano, por mencionar sólo a dos que me vienen en este momento a la memoria. Pero si le escarbamos igual y nos encontramos más.

Lo que si le quiero decir es que espero que se haga justicia y que le investiguen todas sus raterías, su rancho allá por Valle Hermoso, sus carísimos caballos, la pavimentación pagada con recursos municipales para llegar a su casa-rancho. Y que investiguen a todos sus colaboradores. Y que si hay funcionarios delincuentes de esta administración que les caiga todo el peso de la Ley, porque ese sería un mensaje firme de que en Tamaulipas no se tolera ni a los corruptos ni a los rateros y que quien la hace la paga.

Hoy afortunadamente, quien tenía que dar el manotazo en la mesa lo hizo, con mucha firmeza. Ahora que, a estos personajes, Xicoténcatl y su pandilla, los alcance el largo brazo de la justicia. Insisto, para dejar un precedente.

1. Quien recorre todos los días el estado para llevar beneficios a todas las latitudes del estado es el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien este miércoles encabezó recorridos de supervisión y entrega de obras de Seguridad Pública, a fin de fortalecer la infraestructura con la que cuentan las corporaciones de Seguridad y Procuración de Justicia para cumplir mejor con sus funciones.

Primero, en el Complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, el mandatario supervisó la construcción de un módulo con 512 dormitorios, destinado a los elementos destacamentados en la Zona Centro de la entidad, teniendo como objetivo dignificar su trabajo y mejorar la logística operativa de la Policía Estatal. En dicha obra se invirtieron cerca de $103 millones de pesos y registra ya avances del 95 por ciento.

En la Universidad de Seguridad y Justicia, el Gobernador supervisó los avances en la construcción de una tercera planta en el edificio principal, así como un nuevo edificio administrativo, auditorio, comedor y dormitorios, obra que actualmente también registra un avance del 95 por ciento.

En el municipio de Padilla, inauguró la Estación TAM “Lobina” ubicada sobre la Carretera Victoria- Matamoros, a la altura del acceso a la Presa Vicente Guerrero.

Estas estaciones se ubicarán a lo largo y ancho del territorio del estado y estarán ubicadas cada 50 kilómetros, en puntos estratégicos de las rutas carreteras tamaulipecas, y estarán equipadas, dotadas de elementos, equipo y unidades de la Policía Estatal de Auxilio Carretero, para garantizar atención, asistencia y orientación a los usuarios de las carreteras de la entidad, que requieran sus servicios.

Este proyecto de las estaciones TAM consta de 3 etapas. La primera, está conformada por 10 estaciones, de las cuales ya operan 7. Para la segunda, se prevé la construcción y operación de 12 estaciones más. Y en la tercera etapa se prevé concluir el resto, hasta sumar 30 Estaciones TAM a lo largo y ancho de la entidad.

Este proyecto junto con otros programas que ha diseñado el Gobierno de Tamaulipas, abona a, primero, seguir fortaleciendo la seguridad en el estado. Pasamos de los primeros sitios de incidencia a los últimos, a nivel nacional, lo que fortalece la estrategia de seguridad del Gobierno de Tamaulipas. Y si hay seguridad, hay inversiones, hay turismo, hay movimiento económico, y me atrevo a apostar doble contra sencillo, que de no haber tenido que cerrar por la pandemia, estaría Tamaulipas cerrando este 2020 con un importantísimo crecimiento económico.

Sin embargo, no hay que desfallecer ni darse por vencidos. En Tamaulipas tenemos todo para retomar el paso. Y cómo muestra un botón. El desempleo no le ha pegado a Tamaulipas como a otras entidades, porque la fortaleza del estado, y la estrategia del gobierno estatal, han permitido sacarle la vuelta al desempleo que es un problema nacional, pero sus afectaciones a Tamaulipas, reitero, no son tan profundas.

2. El Diputado del PRI, Florentino Sáenz Cobos, rindió su primer informe legislativo y le fue muy bien. Conoce bien de estos menesteres y ha sabido moverse en su actual labor legislativa, atendiendo su labor como diputado y su actuar como gestor. Tino es el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local.

A través de un video mensaje, como se estila ahora ante la pandemia por el COVID 19, Sáenz Cobos habló de su trabajo, de su grupo parlamentario, del PRI, de la agenda política que incluye, entre otros, los temas del campo, que es, precisamente, del sector del cual el legislador emergió a la vida política.

Hemos actuado como una oposición firme pero responsable y privilegiando el diálogo, reconociendo y respetando las acciones que hagan de Tamaulipas un mejor lugar para vivir, pero mantendremos la postura crítica levantando la voz cuando las acciones legislativas afecten a Tamaulipas y a su gente.

Entre otras acciones, informó que, desde la tribuna, y desde el inicio de su gestión, ha alzado la voz a la federación para que atienda la problemática del campo tamaulipeca y destinando recursos suficientes a las actividades agrícolas. Asimismo, el legislador tamaulipeco señaló su desacuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, ya que, sentenció, los recursos para el campo tendrán una reducción del 19 por ciento en términos reales,

Finalmente, Tino Sáenz agradeció la confianza de los tamaulipecos, no sin antes reiterar que seguirá atento a las demandas de la sociedad, escuchando a la ciudadanía, e insistiendo que los diputados federales los apoyen para lograr un presupuesto digno para el sector rural y todos los sectores de Tamaulipas.

3. Ahí le va una adivinanza que no tiene pies ni panza, diría la Nana Goya. ¿Quién es la funcionaria, que se siente tejida a mano, que presume que es la buena para una alcaldía, concretamente la de Reynosa, y que no vive donde dice que vive, sino que su mansión se ubica en la calle Paseo del Valle en Privada Las Fuentes? Para mejor ubicación, para acumular viáticos este personaje anda pidiendo a medio mundo que facturen y que le den las facturas para ganar un poquito más de lo que ya tiene. ¿Será para el mantenimiento de su “castillo particular”? Ahí se la dejo de tarea y en otra entrega le doy más datos. ¿Capichi o no capichi? 4. Lo que le platico a continuación es muy importante. Por primera vez desde la entrada en vigor del sistema de fases para la reactivación económica ante la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, la totalidad de los municipios de Tamaulipas ingresarán a la Fase II de reactivación económica. Así lo determinó la tarde de este miércoles el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Así lo publica la versión vespertina del Periódico Oficial del Estado de este miércoles 30 de septiembre.

El documento establece que la reapertura de los establecimientos contemplados dentro de las actividades económicas no esenciales deberá́ efectuarse con estricto apego a las medidas de seguridad en materia sanitaria dictadas por la autoridad correspondiente, de conformidad con los protocolos señalados en el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado del 30 de mayo pasado.

¿Todo esto que significa? Significa que en todos los establecimientos comerciales o lugares públicos o privados deberán seguirse observando las recomendaciones de las autoridades de salud, como son lavado frecuente de manos, estornudar o toser de etiqueta, cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo, no saludar de beso, de mano o abrazo, portar cubrebocas o mascarilla facial en nariz y boca, y utilizar y proveer gel antibacterial para manos y superficies.

Con esta disposición también se abrirán los centros turísticos en los Municipios que se encuentran en Fase 2, de acuerdo a los protocolos que determinen el proyecto de la Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas en coordinación con los municipios, cumpliendo con las medidas y especificaciones del cuadro superior.

Los cines podrán operar a un 30 por ciento de su capacidad, mientras que las iglesias a un 25 por ciento, tres días a la semana, los gimnasios a un 25 por ciento y los salones de eventos y similares a un 40 por ciento.

Las actividades económicas que prestan servicios y/o espectáculos artísticos y/o culturales de forma temporal, como son los circos, permanecerán cerrados hasta en tanto, el Comité de Seguridad en Salud determine la reapertura de esta actividad.

Asimismo, continuará la medida del doble no circula en las ciudades de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y Victoria.

Pero, ojo, la Fase II no debe entenderse como relajar las medidas preventivas, dejar de usar tapabocas o andar del tingo al tango. Aquí, en este momento, debemos demostrar que somos exageradamente responsable porque en ello va nuestra seguridad, nuestra salud y nuestra vida. Y, por consecuencia, en nuestro comportamiento va la salud de nuestra familia, su seguridad y su vida. Reitero. Sigamos siendo responsable. Quedémonos en casa si no necesitamos salir a la calle y cubramos sólo las necesidades esenciales. En ello estará que Tamaulipas avance, se quede dónde estamos o retrocedamos como los cangrejos. Y en el futuro de Tamaulipas, tu colaboración y la mía, además de la estrategia que ha diseñado el Gobierno de Tamaulipas, son muy importantes. Y por favor, no echemos las indicaciones en saco roto.

