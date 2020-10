Don Manuel Díaz pide a la CFE más sensibilidad, al aplicar los cobros.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (06/10/2020).- Los altos cobros aplicados a los residentes del fraccionamiento Colinas de Altamira, en esta ciudad tienen preocupados a las personas mayores.

A decir de don Manuel Díaz, es necesario que la Comisión Federal de Electricidad aplique mas sensibilidad al momento de hacer el cobro pero también al atender a los usuarios.

Reclamo en entrevista que han estado teniendo apagones por varios días y le parece ilógico que ahora vengan recibos excesivos de hasta 15, mil pesos, por lo que llamó a la CFE.

“Aquí no tuvimos luz varios días, no recuerdo si una semana o 10 días, vinieron medios de comunicación y fue como dieron solución, pero ahora no se vale que pretendan cobrar hasta 15 mil pesos a las familias por algo que no han utilizado”, señala molesto.