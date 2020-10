Entrega Chucho Nader la “Fray Andrés de Olmos”. 

*Chucho Nader se mantiene en lo suyo: ¡que Tampico Brille!

*Si Yahleel tiene las pruebas del robadero que dice que está haciendo el gobierno federal, sería muy sano que las presente para que se abra la investigación. Si no lo hace, podría configurarse complicidad.

*“Si el Gobierno -Federal- necesita dinero, que se chinguen el suyo, pero no el de la gente: Joaco.

*Sin duda, Tamaulipas es el estado energético por excelencia.

*PIB de México caerá en 2020 un -10%: Banco Mundial.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (09/10/2020).-

Ciudad Victoria, Tamaulipas (09/10/2020).- Cuando el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, habla de que trabaja todos los días para que Tampico brille, no lo dice literal. Y no lo hace, porque si algo se debe reconocerle al alcalde, es que ha trabajado mucho para que el puerto sea una ciudad limpia. Pero Nader, cuando habla de que Tampico Brilla, no sólo se refiere a la de limpieza de calles, de jardines atendidos, de una ciudad iluminada, de una ciudad segura. Jesús Nader se refiere a un todo. Pero también incluye a las actividades culturales, deportivas, de cuidado de la ciudad, de civilidad ciudadana y de los ciudadanos que destacan. Chucho, cuando habla del progreso y del avance de Tampico, ofrece una ciudad destacada y reconocida.

Además de imprimirle su estilo personal de gobernar a Tampico, en lo referente a servicios primarios y al diseño y construcción de la infraestructura urbana, también le apuesta a lo espiritual, a lo inmaterial, pero que ayuda a levantar el ánimo de los ciudadanos.

Y, como prueba de ello, Chucho Nader entregó este jueves la medalla al mérito ciudadano «Fray Andrés de Olmos» a la Doctora Bertha Laura Salinas Ruiz, durante la sesión extraordinaria de Cabildo, que con carácter de solemne, se llevó a cabo en el salón principal de la Casa de la Cultura.

Nader afirmó que la presea “Fray Andrés de Olmos, es uno de los más importantes galardones que el pueblo y gobierno de Tampico entregan a aquellos ciudadanos que han trascendido por sus ideales y acciones en beneficio de sus semejantes. Y así se refirió Chucho Nader a la Doctora Bertha Laura Salinas Ruiz, de quien dijo «la Doctora Bertha Salinas ha hecho historia y de la buena; es una destacada impulsora de la actividad empresarial de las mujeres, promotora incansable de acciones que se han reflejado en el desarrollo y bienestar para la sociedad. Valiente y visionaria Coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero y Altamira, en la que ha sido fundamental su participación para que nuestra ciudad destaque como una de las más seguras del país», reconociendo así los más de 38 años en que ha radicado en esta ciudad.

Asimismo, subrayó Nader, que el trabajo que actualmente desempeña la Doctora Salinas Ruiz en la Comisión Especial de Salud de la mesa de seguridad y justicia, ha sido determinante para crear conciencia entre la comunidad sobre los riesgos del coronavirus.

Reiteró que la Medalla Fray Andrés de Olmos se otorga a personas que han demostrado su entrega a Tampico y a ciudadanos que fortalecen todas las causas que nos han mantenido unidos y fuertes como sociedad, «por ello -añadió- el cabildo ha decidido que la Doctora Bertha Salinas tiene merecimientos de sobra para recibir esta presea».

Tras recibir la condecoración, Salinas Ruiz agradeció al Cabildo y a la autoridad municipal la deferencia hacia su persona. «Este reconocimiento me llena de orgullo y me hace sentir que todo el esfuerzo que hacemos los ciudadanos vale la pena y es reconocido por las autoridades encargadas de administrar nuestra ciudad; en especial quiero agradecer al Presidente Municipal Licenciado Jesús Antonio Nader Nasrallah porque ha sido muy emotivo en su consideración a mi persona y al Ayuntamiento por el respaldo para otorgarme este galardón», dijo.

La profesionista, originaria del Estado de Nuevo León radica en esta ciudad desde el año de 1984; ha sido miembro fundador del Observatorio Ciudadano del sur de Tamaulipas y de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la zona conurbada; además de ser socia honoraria de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa y fundadora del Hospital CEMAIN.

Durante su trayectoria, ha sido distinguida como la empresaria del año en 2006 y recibió el Doctorado Honoris Causa por su aportación a la seguridad pública en Tamaulipas, por parte del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, en 2019.

«Esta medalla me llena el corazón y pesa mucho, porque en ella va un pedacito de cada ciudadano tampiqueño, que en el día a día hace lo propio para que Tampico brille más», dijo por último la homenajeada.

A esta solemne ceremonia, asistieron la presidenta del sistema DIF municipal, Aída Féres de Nader; el comandante de la Primera Zona Naval, Vicealmirante DEM José Carlos Vera Vidal; los Diputados locales Mon Marón y Rosa González, así como representantes de los sectores, empresarial, médico y de la mesa de seguridad y justicia.

1. Uno de los principios del derecho mexicano que la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Yahleel Abdala Carmona, debe de saber, es que quien acusa está obligado a probar. La neolaredense criticó que la desaparición de fideicomisos por parte del gobierno federal, y acusó que estos -el gobierno de la 4T- se está robando el dinero de los mexicanos, aunque “el presidente Andrés Manuel López Obrador presume tener un gobierno honesto.

Lo que se hizo fue desaparecerlos -los fideicomisos-, mandar el dinero a la Tesorería. ¿Para qué? Para que se de en bolsas a discreción de manejo al presidente, miles de millones de pesos de los mexicanos. Así es. No engañan a los ciudadanos. Lo digo y lo sostengo. Esta administración federal es la más sucia, la más corrupta y sí roban, porque han estado robando.

Aseguró Abdalá que resulta absurdo que se desaparezcan los fideicomisos por el tema de la corrupción, cuando realmente no se ha castigado a ningún político por ese delito. Y agregó la neolaredense que no es casualidad que cuando ahora “todo se maneja con integridad”, es cuando no hay medicinas, no hay guarderías, no hay apoyo a las mujeres que violentan, no hay apoyo a los desastres naturales.

Y Abdalá Carmona dice que parece muy sintomático que cuando le redujeron casi siete mil millones de pesos para Tamaulipas, se anuncian apoyos sociales para Centroamérica.

Y, reitero, sería muy bueno que si la legisladora tamaulipeca tiene las pruebas de los robos acuda a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia correspondiente y exigir que se abra la carpeta de investigación y se castigue a los responsables. Eso sería aplaudido por la sociedad, no sólo la tamaulipeca, sino la nacional. Ojalá y la Abdalá pase de las palabras a las acciones.

2. Joaquín Hernández Correa, desde lo alto de la Tribuna del Congreso de Tamaulipas, recriminó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los diputados locales y federales, la desaparición de los 109 fideicomisos, y que suman un total de casi setenta mil millones de pesos.

Para ilustrar el tema, recurrió a una historia sobre su padre y los fideicomisos, donde Don Joaquín, entonces líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, apoyaba con esos recursos a la gente.

Para no hacer larga la historia, indignado, muy indignado, Hernández Correa espetó que “si el gobierno necesita dinero, que se chingue su dinero propio y no el de la gente”. Y agregó: “la verdad que lamentable es que diga aquí, el diputado Roque, que el Gobierno -Federal- necesita dinero. Pues pregúntele a su presidente López que ha espantado a todos los capitales que hubieran podido invertir en este país y que no se pueden generar más empleos por culpa de él -de López, claro- y no por nadie más.

Corren rumores, y fuertes, de que el manotazo en la mesa para acabar con los fideicomisos viene derivado de la falta de recursos del gobierno federal. ¿Será? Ahí nomás se la dejo de tarea

3. ¿Sabía Usted que Tamaulipas tiene un potencial de 21 mil mega watts en energía eólica? Un dato por demás interesante ofrecido por María Antonieta Gómez López, encargada del Despacho de la Comisión de Energía de Tamaulipas. Por esta razón, entre otras muchas, es que puede preverse un crecimiento en los próximos años para este importante sector.

Gómez López señaló que se iniciará la construcción de un parque eólico más en Tamaulipas, que entrará en operaciones durante el año 2022, y con el cual se llegará a generar 2.3 mil mega watts de generación de energía eólica.

Asimismo, la funcionaria aseguró que Tamaulipas no es sólo líder en las energías limpias, sino que también ha avanzado en otros ramos, como el de los hidrocarburos. Por ello, ante este panorama, es que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se basa para asegurar que Tamaulipas es el estado energético por excelencia.

4. La mañana de este viernes, el Banco Mundial dio a conocer un ajuste, al alza, para la caída que tendrá la economía mexicana en este año, cómo lo hemos venido señalando desde hace meses, producto de la reflexión de expertos en economía. El organismo internacional, en sus expectativas económicas que actualizó, estimó una recesión más severa para este 2020, del producto interno bruto de México, al pasar de -7.50% de su previsión anterior a la actual de -10%.

El nuevo pronóstico es más drástico en comparación a la revisión de hace unos días por el Fondo Monetario Internacional, que mejoró la expectativa al pasar de -10.5 a -9%.

Como quiera que sea, el escenario es terrible y muy difícil, y regresar al momento en que inició la pandemia en marzo de este 2020, nos va a llevar años, insisto, a pesar de los mensajes optimistas del púlpito mañanero. Y esta difícil situación habrá de afectarnos a todos los mexicanos, sobre todo a los grupos más vulnerables, y de no tomarse las medidas correctas, los índices de inseguridad y pobreza podrían crecer una barbaridad, en niveles nunca antes visto.

