Proyectos profesionales, motivo de renuncia de Secretario del Ayuntamiento de Reynosa.

***Desmintió proyectos políticos o cambio de partido.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/10/2020).- Tras la designación de José Luis Márquez Sánchez como nuevo Secretario del Ayuntamiento en Reynosa, el ex funcionario Roberto Carlos Rodríguez Romero, externó que los motivos para su renuncia al mismo cargo el pasado 30 de septiembre, corresponden a nuevas oportunidades en proyectos profesionales y académicos que no pudo dejar pasar. Agradeció la oportunidad de haber desempeñado un cargo tan importante dentro de la administración municipal.

“Son proyectos personales de tipo académico y profesional, unos que había dejado en el tintero, unas oportunidades nuevas que se están presentando, yo le expliqué esto a la presidente municipal, me lo entendió perfectamente, le di las gracias por haberme permitido formar parte de su equipo de trabajo, nunca había tenido la oportunidad de ser Secretario, es una distinción muy alta y agradezco que me haya considerado para esa función”.

Aprovechó para desmentir que su partida tuviera tintes políticos, y reiteró que por el momento su interés en continuar avanzando en su carrera profesional.

“Lo quiero aclarar, no me voy a otro partido político como se ha rumorado, no me voy a otro municipio, no me voy al Gobierno del Estado, no me voy a algún cargo federal, no es mi prioridad ahorita, me retiro por situaciones personales”.

En el marco de la septuagésima octava sesión de cabildo, el cuerpo colegiado eligió a José Luis Márquez Sánchez como nuevo Secretario del Ayuntamiento, entre una terna en la que también participaron Francisco Salvador Estrada Rodríguez y Julio Martínez.