Va MC con nuevos perfiles.

***“No va a ser el hijo de nadie, no va a ser el primo de nadie, no va a ser el hermano de nadie”; Juan Carlos Zertuche.

Por Yani Vega Marín//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/10/2020).- El presidente del partido Movimiento Ciudadano en Reynosa, Juan Carlos Zertuche Romero, se dijo listo para el proceso electoral 2021 que este miércoles inicia, y en su opinión muy particular considera que el partido fuerte para la contienda es Movimiento Ciudadano, “obviamente el PAN va a jugar el tema de los acarreados, la compra de voluntades, y la estructura; Morena, pues la marca, y Movimiento Ciudadano ofrece algo diferente, una plataforma realmente ciudadana”.

Aseguró, que los candidatos que ofrecerá este partido serán algo diferente, “donde no van a ser las mismas caras de siempre, no va a ser el hijo de nadie, no va a ser el primo de nadie, no va a ser el hermano de nadie, aquí estamos abriendo el abanico para que el ciudadano realmente de Reynosa participe”.

Los candidatos se darán a conocer hasta el mes de diciembre, aunque ya hay quienes levantan la mano para participar, uno de ellos es el ex candidato a Diputado Local por el PRD Luis Miguel Iglesias, quien ahora saltó a las filas de Movimiento Ciudadano, y Yessica López quien también participó en la pasada contienda para Diputada Local por el PRD, donde ambos perdieron.

Movimiento Ciudadano, es un partido joven, que se creó en el año 2011, y en el 2012 tuvo su primera participación, y aunque ha logrado un despunte, en Reynosa, según su líder, se ha perdido el trabajo sin lograr una continuidad al trabajo que se ha hecho a nivel nacional, “y es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahorita”.