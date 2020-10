López- Gatell: Una sopa de su propio chocolate. 

*López-Gatell en el Senado, ya no sentía lo duro sino lo tupido.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (14/10/2020).- Para nadie es un secreto la personalidad altanera y prepotente del Subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell quien es uno de los funcionarios consentidos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A que grado? Pues imagínese si no, que López-Gatell ya se sueña ser candidato de MORENA a la sucesión en 2024. ¡Así!

El problema, es que este señor ha logrado caerle bien a López Obrador a base de hacerle la barba, como decían cuando yo era niño. Y entonces, López-Gatell dice lo que sabe que endulzará el oído de su jefe, aunque no sea lo correcto, o más, sea una barbaridad, y aunque eso lastime a los mexicanos y los ofenda y los engañe.

Y ejemplo del mal tino del funcionario de salud fue la cifra al inicio de la pandemia, cuando este señor aseguraba que los fallecidos por COVID19 en México, en todo el país, no pasarían de 6 u 8 mil personas. Sin embargo, el triste dato, es que al día de hoy en nuestro país, el número de muertos por el contagio del coronavirus ya superó los 84,420. Es decir, el pronóstico le falló al científico convertido a político nomás por un mil por ciento. ¿Grave? ¡Gravísimo! Aunque el personaje en cuestión no lo quiera aceptar y aunque su petulancia y altanería sean compañeros inseparables de López Gatell quien ya se ve sentado en la silla presidencial. ¿Se lo imagina?

Y es que aunque al principio de la pandemia cayó bien el personaje, a medida que ha avanzado la pandemia y que los datos de su famoso “Programa Centinela” se desviaron de su pronóstico inicial, lo que significa que no dio en el clavo, ni por equivocación, López-Gatell ocupa su día en dos o tres actividades: la nocturna de las noches donde como periquito repite una y otra y otra vez lo mismo, la mañanera cuando el presidente lo manda llamar para que aclare algunos puntos con sus “invitados de honor” y endulzarle, reitero, el oído a su jefe, aunque sus consejos, dichos y escenarios no concuerden con la triste realidad que vive el país.

Y ayer lunes, le dieron tremenda felpa al funcionario a tal grado que el Senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, y circunstancialmente morenista, decidió suspender la comparecencia de López-Gatell, para que ya no lo siguieran “sanjuaneando” las senadoras, si, senadoras mujeres. López Gatell ya no veía lo duro sino lo tupido y, todavía sacaba la cabeza para tratar de defenderse de la metralla que las mujeres le daban por doquier.

¿Se la merecía? Tal vez no, pero tampoco merece estar en el cargo cuando, López-Gatell ha dado tan malos resultados al país. Y el mismo lo mencionó anoche. A él lo que le interesa es estar bien con su jefe, con el presidente López Obrador, porque si Hugo López-Gatell tuviera vergüenza, ya hubiera presentado su dimisión ante tan terrible escenario que está viviendo el país, en lo que a él respecta.

¿Podríamos llegar a los cien mil muertos en este 2020? Hay opiniones en ese sentido, dado que el mensaje enviado desde el púlpito mañanero, por el presidente López Obrador, es el de no usar el cubrebocas, lo que ha sido una constante desde que inició el contagio. ¿Y si López Obrador no lo usa, porque habría de usarlo López-Gatell? Y aunque López-Gatell llevó cubrebocas ayer al Senado, no ha utilizado este adminículo prácticamente nunca, con excepción de dos o tres veces, lo que, insisto, es un mal mensaje de la autoridad para la sociedad.

Bueno, dio tanta lástima el papel de sparring que jugó López-Gatell ante las señoras senadoras, que la también senadora, Martha Lucía Micher Camarena, de MORENA por supuesto, tuvo que subir a la tribuna y defender a López-Gatell. Y fue en ese momento que las senadoras de oposición prefirieron despreciarlo, como él ha despreciado al pueblo de México, porque a pesar de sus temerarias afirmaciones, lo cierto es que al día de hoy más de 84 mil ciudadanos han muerto por una falta de estrategia inteligente y un exceso de verborrea del responsable de atender el tema de la pandemia por coronavirus.

López-Gatell, pues, en resumen, se tuvo que esconder bajo las enaguas de las senadoras morenistas, ante una comparecencia que lo único que dejó a los mexicanos fue enojo y frustración, por tener a un funcionario inoperante, petulante, presumido y fanfarrón.

1. Quien está satisfecho con los resultados de su gestión, es el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, quien, nuevamente, fue reconocido por la empresa Mitofsky, de Roy Campos, como el mejor alcalde de México, lo que no es cosa menor. A quien usted le pregunte, le dirá que la ciudad dio un giro de 180 grados de la ciudad que recibió Nader al asumir la responsabilidad de la presidencia municipal el primero de octubre de 2018.

Y Nader no ha tenido más que dos aciertos en su gestión: primero, conjuntar un equipo ganador, que es el que le ha acompañado desde que asumió la aventura de la presidencia municipal, muchos de ellos vienen desde campaña; y la segunda, trabajar de sol a sol, cerca de la gente, escuchando y resolviendo. Y lo demás ha llegado por antonomasia.

Pero, permítame aclararle algo. Usted podría pensar que fue un golpe de suerte. Y yo le diría que no. No ha sido ningún golpe de suerte. El reconocimiento como mejor alcalde de México lo ha alcanzado Chucho Nader por tercera vez consecutiva, lo que habla de un proyecto, una estrategia y una operación consistente y que está agradando y mucho a los ciudadanos a quienes sirve, a tal grado, que los tampiqueños reconocen a su alcalde y así lo manifiestan cuando las encuestadoras se los preguntan.

Tampico Brilla ha dejado de ser un programa de gobierno para irse convirtiendo, poco a poco, en un estilo de vida, donde todos jalan parejo al lado del alcalde: su equipo y los ciudadanos, porque cuando uno ve que las cosas se están haciendo, y haciendo bien, hasta ganas dan de cooperar.

2. Si me lo permite, y sin mayores aspavientos, los victorenses se han dado cuenta que a la presidencia municipal llegó una mujer interesada en el mejoramiento de la calidad de vida en la capital de Tamaulipas. Nada que ver con lo que había. Hoy se trabaja, los ciudadanos la vemos en campo, podemos acercarnos a platicar con ella y se empiezan a ver los cambios.

Pilar Gómez Leal, por dar sólo un ejemplo, este martes se reunió con los constructores y los comerciantes de la capital, los escuchó y fue una comunicación de doble vía, con retroalimentación -o feedback- dicen los expertos en comunicación. Por parte de la autoridad municipal hay voluntad, atención y ganas de servir a los victorenses.

Y a pesar de lo que se diga, en unos cuantos días Pilar está demostrando que, con carencias, con un desorden administrativo y operativo que encontró, cuando hay voluntad y ganas de cambiar el estado de las cosas, se puede. Ahora si que como dice la Nana Goya, “querer es poder”. Antes no se quería y no se hacía y hoy se quiere y se hace. No hay otra forma de construir gobernanza, más que con trabajo. Lo demás, es demagogia.

3. Hace un par de semanas se habría que se abrirían las playas a los paseantes, observando, claro, los lineamientos del Comité de Seguridad en Salud. El día de la reapertura sería este 14 de octubre. Pero, lamentablemente, las condiciones climatológicas, obligaron a la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Tamaulipas, a reprogramar la reapertura de las playas Miramar y el Tesoro.

Lo anterior, después de constatar que la mayoría de los espacios destinados para el estacionamiento y accesos para los visitantes se encuentran afectados por las recientes lluvias y “la marea alta”.

Así lo informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, al señalar que atendiendo las indicaciones de Protección Civil estatal, se tomó la decisión de posponer la fecha donde las playas del sur recibirán nuevamente visitantes, lo que no sucederá durante la presente semana.

4. Con el foro de consulta realizado la tarde de este martes en el municipio de Nuevo Laredo, el Comité Directivo Estatal del PAN llegó a los 200 foros realizados en todo Tamaulipas.

En este foro número 200, el presidente del PAN estatal, Luis “Cachorro” Cantú Galván, ofreció un mensaje de unidad y de compromiso para continuar trabajando en beneficio de las y los tamaulipecos, al tiempo de agradecer la participación de los ciudadanos en los foros de consulta.

Y aunque faltan aún 300 foros para llegar a la meta propuesta por el líder panista en Tamaulipas, Cantú Galván dijo que “podemos decir que es un gran avance. Nuestra única intención desde el primero de ellos -foro- ha sido escuchar las ideas, propuestas y sugerencias de las y los tamaulipecos, para que sepan que no están solos, que existe un partido que se preocupa por ellos. Y ese partido es Acción Nacional”.

Para el día de mañana, la agenda continuará en los municipios de Altamira, González, Tampico, y nuevamente Nuevo Laredo. La finalidad de dichos foros, es conocer cuáles son las principales demandas de la gente en cuanto a problemáticas sociales, a partir de analizar los temas Buen Gobierno Municipal, Municipio Eficiente, Gestión Económica Municipal, Municipio Abierto, y Fomento y Promoción al Desarrollo Integral de la Familia.

El presidente del PAN en Tamaulipas, a lo largo de su periplo por Taaulipas, ha estado acompañado, entre otros funcionarios partidistas, por la Secretaria General, Mariela López Sosa y la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Leticia Yazmín Meneses,

