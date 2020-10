Senador Ismael García ofrece asesoría a los tamaulipecos afectados por desaparición de fideicomisos.

***Les abre puertas de su Centro de Enlace en Victoria.

**El senador García Cabeza de Vaca considera que decisión de una sola persona lesionará a muchas.

Por: Karla Martinez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (18 de octubre del 2020).- El senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, ofreció su apoyo a las organizaciones civiles afectadas por la decisión presidencial para desaparecer 109 fideicomisos, de los cuales 22 afectan directamente a Tamaulipas.

García Cabeza de Vaca recordó que 70 mil millones de pesos que anteriormente estaban destinados a los estados, municipios, asociaciones civiles, científicos, artistas y deportistas, pasarán a manos del gobierno federal para ser aplicados a discreción por el Ejecutivo, sin apego a las estrictas reglas de operación que regían los fideicomisos.

El senador dijo que las asociaciones civiles que lo requieran podrán acudir a su Centro de Enlace en Victoria, para recibir asesoría ante la complicada situación que enfrentarán.

“Como legislador no sólo me he opuesto a esa medida, sino además he manifestado mi decisión para sumarme en expresiones y hechos a la infinidad de mexicanos que ven cómo el gobierno está atentando contra sus sueños y esperanzas”, expresó.

Al igual que muchas asociaciones civiles de México, agregó, los senadores ven con preocupación cómo avanza el pensamiento dictatorial de un solo hombre, quien define lo que es bueno y malo, lo honesto y corrupto.

“Quitar recursos útiles para muchos, con el fin de aplicarlos en los proyectos de un solo hombre, es tan equivocado como inmoral”, expresó el senador.

Fideicomisos para desastres naturales, protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ex trabajadores migratorios, zonas metropolitanas, micro, pequeñas y medianas empresas y desarrollo rural y pesca, entre muchos otros rubros, dejarán de operar, por orden del presidente, pese a tener claras reglas de operación, agregó.

Como senador y tamaulipeco, aseguró, se solidariza con las organizaciones, personas y gobiernos afectados por el doble discurso federal, que por una parte dice apoyar la democracia participativa y, por otra, hace que la decisión de una persona condene a la desesperanza y abandono a miles de tamaulipecos.

Las organizaciones civiles interesadas en la asesoría del Senador pueden contactarse al correo: Ismael.cabezadevaca@pan.senado.gob.mx