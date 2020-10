Acata Ciro Hernández apercibimiento del IEETAM.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (26 de octubre del 2020).- Tras las denuncias que interpusieran en contra del ex diputado local, Ciro Hernández, entre otros, Nora Hilda Sánchez Bautista, Ángel Vázquez Ibarra por lo que ellos consideran son actos de campaña anticipada, de forma posterior hizo lo mismo en otra instancia señalando desde su vida personal y no sólo es el trabajo social, sino también su vida diaria con su mamá así como con su mascota.

Subraya Ciro Hernández en su defensa ante medios de comunicación, que su trabajo con la gente es lo que se duelen y que al final el fallo de las autoridades lo obligó a retirar publicidad porque en primera instancia no prosperaron estas denuncias y al irse al tribunal electoral se sesiona y emite un fallo o resolutivo.

Al ser así de nueva cuenta Ángel Vázquez Ibarra vuelve a interponer otra queja y así se logra que se aplique la ley con el retiro en un plazo no mayor de 3 días, retirar 47 mantas o publicidad que en una cantidad similar de viviendas se habían colocado.

Los dos involucrados en los señalamientos son personas afines a el ex aspirante a la alcaldía de Altamira por Morena Armando Martínez incluso iban de candidatos a regidores, explica Ciro Hernández al momento de decir que ya hizo lo correspondiente para evitar alguna sanción.

“Yo soy muy respetuoso de la ley y aunque había no mantas, si no calcamonias así de pequeñitas, se tuvieron que retirar porque dicen que son actos anticipados de campaña, aunque de antemano les digo que mi trabajo social no es de ahora, si no de hace años”, refutó los señalamientos que lo evidenciaran y provocaran que aunque el polémico personaje siga “moviéndose” con miras al proceso electoral, no habrá forma de promocionarse.

Hasta ahora Ciro Hernández no puede decir si hay aspiraciones políticas y su trabajo social se mantendrá, insiste ante medios de comunicación.