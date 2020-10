“No vamos a pedir nada que no le corresponda a Tamaulipas”: Gobernador.

*Nada que no le corresponda a Tamaulipas, nada fuera de la Ley, nada para estrategias electorales, ni nada para ser desviado: queremos que se hagan obras de infraestructura en Tamaulipas para aumentar la competitividad.

*Porfirio Muñoz Ledo no aceptó el resultado de la encuesta, y por ende, no acepto el triunfo de Mario Delgado Carrillo como dirigente de MORENA.

*Abrazo entrañable a la familia de Agustín García Arredondo y otro para Ramón Balboa.

*¿Robo de identidad e impunidad? No se debe permitir.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (26 de octubre del 2020).- Como no hay plazo que no se venza, este domingo llegó a Nuevo Laredo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y junto a él, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, refrendó su compromiso para defender el derecho de los usuarios del Distrito de Riego 025, ante la problemática sobre la distribución del agua en las ciudades del norte del país, por lo que solicitó al presidente López Obrador, su intervención para ordenar y aplicar la Ley en la distribución del agua en la Cuenca del Río Bravo y dar una solución definitiva con las adecuaciones necesarias al Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

No podemos olvidar que el Distrito de Riego 025 es el más grande del país, y se ubica al norte de Tamaulipas, en la región comprendida entre los municipios de Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo y de él dependen 70 mil familias dedicadas a la producción agrícola de sorgo, principalmente. Todo un reto que el mandatario tamaulipeco está dispuesto a enfrentar hasta que finalmente el tema se resuelva de una vez y para siempre.

Y como dato, debemos recordar que tan solo en 2019, la problemática en la distribución de agua de la Cuenca del Río Bravo, ocasionó que el Distrito de Riego 025 recibiera sólo el 46 por ciento del agua que le corresponde anualmente, generando pérdidas económicas por 2 mil millones de pesos. Por ello, el Gobernador García Cabeza de Vaca aseguró que en el tema del agua “se defenderá la legalidad y se hará por nuestra tierra y por nuestra gente”, por lo que demandó al presidente de México que los servidores públicos federales no traten de endosar el conflicto del agua a los gobernadores.

Y en el tema del presupuesto federal, de los recursos, de los dineros que deben llegar a Tamaulipas, fue muy claro el Gobernador Tamaulipeco, al señalar: “no vamos a pedir nada que por ley o por derecho no le corresponda al pueblo de Tamaulipas”, entre ello reciprocidad en la distribución de los recursos por parte de la Federación, luego de ser la segunda entidad del país que más recursos aporta, vía impuestos, al Gobierno Federal. Así como usted lo lee querido lector. Después de la Ciudad de México, una megalópolis con 8.8 millones de habitantes, de acuerdo con datos del INEGI en 2018, aporta el 17.5% del producto interno bruto al presupuesto federal. Y después, sigue Tamaulipas con poco más de 275 mil millones de pesos que aporta a la federación. Por eso la inquietud y el descontento por lo que se regresa a Tamaulipas, un estado que cuenta con sólo 3’024,238 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Los recursos que se demandan -dijo el Gobernador Cabeza de Vaca- son para que los aplique directamente la Federación en obras de infraestructura en beneficio del estado, dijo el mandatario ante el presidente de la República “y no estamos pidiendo que los ejerza el estado”. Buscamos equidad y equilibrio en el ejercicio de los recursos y que se apoye a las entidades que menos tienen. Y agregó “les he pedido a los diputados federales que no me pongan a mí de pretexto: es que el Gobernador los va a utilizar para temas político electorales; no, es que se van a desviar los recursos. Les he dicho yo a los diputados -dijo García Cabeza de Vaca-, con todo respeto, no me agarren de pretexto. Lo que queremos es que esos recursos lleguen a Tamaulipas, vía gobierno federal, para modernizar nuestros cruces fronterizos; para nuestras aduanas; para nuestros puertos; para apoyar a nuestros agricultores; a nuestros granaderos; para apoyar la carretera transístmica, que es uno de los compromisos que hicimos y que se requiere en el sur del estado; para apoyar a la Comisión Nacional del Agua con proyectos hidrológicos que se requieren para Tamaulipas.

Y el mandatario tamaulipeco repitió nuevamente, por aquello de que alguien no quiso o no pudo escuchar con atención su discurso: “No queremos que el recurso llegue al gobierno estatal, pero si queremos que el recurso beneficie a las y los tamaulipecos”.

García Cabeza de Vaca le recordó que en 2002 él, López Obrador, entró en un conflicto muy similar al que hoy se vive entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Federal. En aquel tiempo el encontronazo fue entre el Gobierno de la Ciudad de México, que gobernaba López Obrador y el gobierno federal del ex presidente Vicente Fox Quesada. López Obrador ya sabe de qué se trata y como se deben buscar soluciones al diferendo.

Puntualizó el mandatario tamaulipeco que lo que se requiere en Tamaulipas son más obras de infraestructura que permitan al estado ser más competitivo, y si Tamaulipas se vuelve aún más competitivo le va a recaudar más dinero al gobierno federal. Es este, sin duda, un modelo que bien ejecutado, bien afinados dirían los músicos, podría pasar de un círculo vicioso un círculo virtuoso y, eso es lo que se pretende, seguir avanzando, trabajando, seguir dando buenos resultados como hasta hoy, aún y a pesar de la pandemia, y seguir apoyando a las fuerzas productivas de Tamaulipas. De otra forma, si el gobierno federal no apoya con la petición del Gobernador García Cabeza de Vaca estaremos, inevitablemente, a seguirnos manteniendo a la espera de mejores tiempos para ser más productivos y competitivos y poder producir más recursos para el gobierno federal, pero también para todas las actividades de Tamaulipas, para las familias. Estaremos, pues, perdiendo tiempo, valioso tiempo, por una falta de sensibilidad del presidente de México.

Y remató así el Gobernador García Cabeza de Vaca: “No vamos a pedir nada que por Ley y por derecho no le corresponda al pueblo de Tamaulipas”. ¿Así o más claro? Hoy el balón le toca jugarlo al presidente López Obrador y tomar la grave decisión de si quiere sumar y multiplicar, hoy con Tamaulipas, o quiere gobernar restando y dividiendo. El resultado final de la decisión que tome hoy el mandatario mexicano de sumar a las entidades de país o de restarlas, puede representarle mañana, pasar a la historia o quedarse en el olvido. Hoy le toca decidir a él.

1. Como era ya de esperarse, el experimentado político mexicano, quien ha sido presidente de tres partidos políticos nacionales e iba por el cuarto, en esta elección interna de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, no reconoció los resultados de la encuesta implementada por el Instituto Nacional Electoral, dónde no resultó ganador, agudizando con ello la división al interior del partido presidencial.

En un video difundido en sus redes sociales, Muñoz Ledo indicó que las encuestadas realizadas son inconstitucionales y que carecen de legalidad, expresiones que fueron apoyadas por varios dirigentes del partido marrón.

La encuesta aplicada por el INE dió como resultado un 41.4 por ciento a Porfirio Muñoz Ledo, mientras que a Mario Delgado un 58.6 por ciento de preferencias, por lo que Porfirio Muñoz Ledo calificó a estas encuestas como “el triunfo del dinero”, ya que estos procesos se realizaron por las compañías Parametría, Demotecnia 2.0 y Covarrubias y Asociados. En total, se realizaron 4,729 entrevistas a nivel nacional.

Por lo pronto, el partido MORENA seguirá como perros y gatos metidos en un costal, y con dos grandes compromisos en el mediano plazo: la aduana electoral del 2021 y el cantado TUCOM Michoacano, que es una alianza, aún de facto, de todos los partidos políticos (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano), rumbo a la renovación de la gubernatura de ese estado en 2021. ¿Interesante? Más que interesante

resultará saber de que cuero salen más correas, porque si la fórmula electoral funciona contra MORENA, no pierda de vista que este modelo, seguramente, habrá de aplicarse en otras entidades del país.

2. Desde estas líneas, quiero mandar dos sentidos abrazos solidarios. El primero, a la familia de Don Agustín García Arredondo, quien fuera hasta el pasado viernes el Coordinador de Comunicación Social del alcalde Enrique Rivas Cuellar, quien dejó de existir. Don Agus fue grande como hombre, como padre, como hijo, como esposo y como profesional del periodismo, pero también supo ser un gran servidor público. A su familia la abrazo solidariamente a la distancia y pido por una pronta sanación de su alma. Descanse en paz, Don Agustín García Arredondo. Asimismo, le hago llegar un abrazo fraternal a mi querido Ramón Balboa, quien lamentablemente perdió a su señora esposa. Ramón, deseamos que tú, tus hijos y tu familia, pronto encuentren la resignación necesaria para superar este difícil trance. Descansen en paz. 3. Y en esta colaboración deseo expresar el rechazo al delito de usurpación de personalidad del cual he sido víctima desde hace algunas semanas, además del acoso que se ha venido cometiendo sobre mí. Le cuento. Desde el 6 de septiembre, como muchas personas ya lo saben, dejé de pertenecer al Cluster News por razones muy personales y que sería largo de explicar. No estuve de acuerdo con decisiones colectivas ahí tomadas y decidí mejor separarme, por salud mental. Sin embargo, esta decisión molestó a los otros tres integrantes del Cluster, pero en la vida así son las cosas y decisión tomada, decisión aplicada.

Para no echarle mucho rollo, de la oficina que ocupábamos hasta el modem y el teléfono se robaron, equipos que son propiedad de la empresa que prestaba el servicio y que a los usuarios nos otorgan en calidad de comodato o préstamo. Pues ya que y a asumir la responsabilidad. De pronto, en una de mis “fan page” de Facebook, @MXCarlosCortés, dejé de tener acceso y como por arte de magia se empezaron a publicar ahí contenidos que obviamente yo no publiqué y que son publicaciones contrarias a lo que yo regularmente publico.

El colmo del asunto fue la noche del pasado sábado, cuando, me saturaron mi página de Desde la Redacción con videos pornográficos, lo que deja de ser una travesura y se convirtió en un acoso sobre mi trabajo y mis propiedades. Y denuncio públicamente a Gustavo Bustos Medina de haberme despojado de mi página de Facebook y de publicar bajo mi nombre temas que han ofendido a diversas personas sin ser yo el responsable de dichas publicaciones. ¿Y por qué Gustavo? Con la confianza que había, él tenía acceso a mi fan page de Facebook, la que finalmente terminó por despojarme de ella.

Y sí como hago esta denuncia pública también quiero informarles que a primera hora de este lunes estaré en la Agencia del Ministerio Público denunciando a Gustavo Bustos Medina por todos los delitos cometidos y con los que ha violado las leyes de Tamaulipas, y las que tengan impacto federal también. Haré la denuncia también del conocimiento de la Fiscalía General de la República, y exigiré la investigación del robo material de un modem y un teléfono de la compañía de Internet, porque no es posible que sintiéndose muy poderosos porque operan un medio de comunicación, se cometan tropelías que afecten a los ciudadanos y que terminen por violar los códigos de ética y las leyes en las que debemos vivir, el estado de derecho que se ha inventado para que la gente podamos convivir más o menos en condiciones civilizadas.

Finalmente, hago responsable a este sujeto, o a algún otro por indicaciones suyas, de cualquier atentado contra mi integridad física y la integridad de mi familia y de mis bienes, porque un tipo que permanentemente viola la Ley es capaz de cualquier cosa. Y estaré solicitando a la autoridad la protección necesaria para poder realizar mis actividades personales, familiares y profesionales con toda tranquilidad, como corresponde a un ciudadano responsable en un estado de derecho. Yo estoy convencido de que la autoridad tamaulipeca ha venido trabajando en los últimos años para fortalecer, precisamente, ese estado de derecho, y que hoy podemos presumir y dar lucha frontal contra los delincuentes que no nos permiten vivir en paz.

Yo por mi parte agotaré las instancias que sean necesarias, primero, para recuperar lo que por derecho me corresponde, y segundo, para que se siente un precedente de que en nuestra sociedad no debe haber impunidad. Y menos impulsada por un sujeto cuyos conocimientos técnicos le permiten sentirse con la capacidad de andar molestando a la sociedad, y asustándola con el petate del muerto. Sobre este asunto, le voy a contar con mucha precisión como avancen los hechos.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020