Restauranteros temen cierres por retroceso en semáforo epidemiológico.

***Impulsan campañas “Salvemos Tamaulipas “y “Alerta COVID 911” ante autoridades para convencerlos de mantener abiertos sus locales.

***Atribuyen rebrote a desacato de medidas en eventos sociales y comercio informal.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (27 de octubre del 2020).- A través de una conferencia de prensa virtual, el presidente estatal de CANIRAC, Pablo Reyna Quiroga, externó el temor que tienen los restauranteros de que las autoridades les pidan volver a cerrar sus negocios ante un inminente retroceso en el semáforo epidemiológico, pues aseveró que una nueva parálisis económica no podrán enfrentarla sin salir seriamente afectados.

“Los restaurantes tamaulipecos hacemos un llamado a la población para continuar con los protocolos de salud para detener el COVID-19, cualquier retroceso representaría una catástrofe para la economía y la salud en el estado, solo trabajando juntos podemos evitar el rebrote”.

Destacó que tomando en cuenta las experiencias de otros estados, han empezado a impulsar las campañas “Salvemos Tamaulipas “y “Alerta COVID 911” ante la sociedad y las autoridades estatales para convencerlos de mantener abiertos sus locales pues han sido de los rubros más responsables con la aplicación de protocolos sanitarios.

“Observamos que siempre revisan a los mismos, no tenemos ningún restaurante afiliado a CANIRAC que haya sido cerrado, no ha habido ninguna observación… si el semáforo llega a cambiar y el sector restaurantero cumple con las medidas que estamos cubriendo, no sería favorable para nosotros cerrar cuando no somos la causa o quienes hemos provocado esta situación”.

Así mismo, están pidiendo que se tenga mano firme con los giros que no han acatado las medidas preventivas, como lo son proveedores de eventos sociales y el comercio informal, a quienes atribuyen el rebrote de COVID-19 que está empezando a notarse en Tamaulipas.

“Se han dado muchas convivencias con cierre de calles, más de 100 personas en una piñata con brincolín, no vamos a acabar nunca con este problema… con los meses que vienen va a tener implicaciones muy fuertes en el tema de salud, y lo que menos queremos es que vayamos a tener un rebrote fuerte”.

“Si nosotros estamos cumpliendo por qué pagar la factura de un sector informal, que están en unos tianguis, en la calle, si vas a la plaza ves quien está vendiendo elotes, fruta, tacos y está la gente arremolinada, y no hay autoridad que les diga nada, y es un foco de infección muy fuerte, por eso el llamado de alerta al Gobierno del Estado”.

Reyna Quiroga manifestó que actualmente el 5% de restaurantes a nivel estatal se han visto afectados con cierres totales, pero podrían ascender hasta el 30% si regresan las restricciones, y aunque una mayoría mantiene las puertas abiertas, no están en condiciones económicas de generar más empleos ni crecer.