Ex promotora de Zapatería Rodríguez intenta suicidarse, víctima del acoso.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (29 de octubre del 2020).- A punto de suicidarse en dos ocasiones, esta una mujer quien es ex promotora de vales de la Zapatería Rodríguez.

Según señala una de sus clientas quedo a deber 280 mil pesos y al atrasarse en sus pagos por la pandemia, se los están cobrando a ella, algo que es difícil de liquidar según explica.

La señora María Elena Rodríguez Villegas, dijo que durante 20 años trabajó para ese negocio, cuyo departamento de cobranzas la está hostigando, al grado de exigirle que entregue las escrituras de su casa.

Subrayó en entrevista la mujer que es tal la presión que ejercen, que este día le subió tanto la presión, al grado de comenzar a desfigurársele la cara, a consecuencia de una embolia, misma que no pasó a mayores porque lograron estabilizarla a tiempo.

Comentó que la clienta que quedó a deber acudió a la zapatería para dejar en garantía sus escrituras, pero no se las quisieron aceptar, porque también exigían a ella, como promotora, las de su casa.

Dijo en ese sentido en torno al tema “ me hostigan, me acosan, yo no debo, es la clienta que dejo de pagar por la pandemia, muchos perdieron su trabajo, todo se hizo más difícil, la clienta dio la cara, quiso entregar las escrituras de su casa, pero no se las aceptaron, yo ya quiero salir de esta pesadilla, porque soy diabética y padezco de la presión», reitero muy preocupada la mujer.