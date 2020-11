Ratifican denuncia en contra de Magdalena Peraza.

***Actos de peculado, corrupción y duras críticas que la tachan de ratera, pesan sobre la ex alcaldesa de Tampico.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (03 de noviembre del 2020).- “El tiempo me dio la razón, Magdalena Peraza es una ratera, desvió la suma de 80 millones de pesos”, de esta manera se pronunció la ex integrante del Cabildo Tampiqueño, América Sandoval, al momento de ir a ratificar su denuncia en contra de la polémica ex alcaldesa.

Al dialogar con medios de comunicación tras haber acudido ante la instancia correspondiente, siendo este el Ministerio Público, en la ciudad de Tampico Tamaulipas, la ex integrante del cuerpo edilicio señala.

“ El día de hoy acudí ante el MP a ratificar una denuncia que el pasado mes de abril interpuse en contra de la ex alcaldesa Priísta, Magdalena Peraza Guerra, presente pruebas suficientes que hacían saber que con una nómina alterna hubo un desvío durante su gestión como alcaldesa en el periodo 2016-2018 de más de 80 millones de pesos”.

Tras una explicación se dio a conocer cómo un cajero de nombre Edgardo fue el encargado de hacer el millonario desfalco al pueblo, porque al final del día eran de ellos los recursos.

“Todos los trabajadores regresaban sumas de hasta un 20% de su salario”.

América Sandoval recalca que son 4 las denuncias que se interpusieran en contra de Peraza Guerra, dos de ellas relacionadas al presunto desvío de una serie de apoyos que la gente había entregado a su administración para ayudar a los afectados del sismo en la Ciudad de México y otras entidades del país y apoyos consistentes en alimentos, ropa, aparatos electrónicos que se “ escondieron” en bodegas, una ubicada en la zona centro a espaldas del palacio Municipal y la otra en la colonia Nuevo Aeropuerto.

Dijo la ex regidora que en la administración donde participara ella, fue tachada de loca y conflictiva, pero su afán, como hasta ahora, es que paguen los funcionarios y políticos corruptos como es el caso de Magdalena Peraza y sus cómplices.

A su vez aprovechó para hacer un llamado al fiscal anti corrupción, en la capital del Estado para señalar que si algo le llega a pasar, se actúe en contra de Peraza Guerra, porque no han sido ni una, ni dos, si no múltiples las amenazas recibidas vía telefónica sobre todo, lo cual no deja de preocuparle.

“Espero que se castigue a quien se tenga que castigar, a funcionarios de gobierno, políticos corruptos, alcaldes y ex alcaldes”.

“Magdalena Peraza, el día de hoy te digo que eres una ratera y una corrupta y todo mundo lo sabe y tarde o temprano vas a pagar todas tus fechorías”, le advirtió América Sandoval, al momento de señalar que la polémica ex alcaldesa siempre se ha conducido como lobo con piel de oveja.

Dijo para finalizar que va a seguir con todas y cada una de las demandas que fueran interpuestas con el único fin de que los corruptos paguen y les aplique todo el peso de la ley.