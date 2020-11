¡Las circunstancias y el momento, son los que cuentan!

Por: Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04 de noviembre del 2020).- “Cuando Joseph Fouché, visitó a Charles Maurice de Talleyrand, lo único que pudo expresar el mozo fue: para que estos dos estén hablando es porque así de podrida debe de estar la patria”.

Sin lugar a dudas Fouché y Talleyrand, son los polos opuestos de la política, el primero de origen pobre, que paso por todo, pero su talento y astucia lo llevaron a escalar en lo más alto de la política francesa. El segundo de origen aristócrata y de familia poderosa, pero con singular sagacidad para la política en toda su palabra.

Algo tenían en común y no era precisamente el dinero, aunque los 2 al morir eran inmensamente ricos; no pero no fue el dinero lo que los unió en alguna ocasión, si no los momentos y las circunstancias, que dieron como resultado la caída de Napoleón.

Así es en la actualidad, la política sigue siendo en sus fundamentos y reglas prácticamente la misma, desde la época romana, hasta nuestros días, creo que solo el vestuario ha tenido cambios.

Las reglas no escritas de la política actual, son las que más se respetan, como se ha acuñado por décadas, frases que salen en esta temporada como aquella que dice al gobernador en turno “en lo federal no te metas, en lo local ni preguntes”; cuando de elecciones se trata y esa regla no escrita, nos lleva a dar respuesta a las interrogantes actuales.

El momento es precisamente aquel que define si es tiempo o no de cual o tal candidato; el aferramiento y mantener el sofisma de una encuesta puede llevar a tener resultados contraproducentes.

En mi carrera como periodistas y asesor de medios, me ha tocado liderar el área de comunicación de 2 de los candidatos más populares en Reynosa, y ambos fueron derrotados, los momentos y las circunstancias no los favorecen en este momento.

Sin embargo he participado con 2 candidatos en Matamoros, que no eran unos líderes populares que arrastraban a las masas, pero algo tenían en común, disciplina y empuje, ambos ya fallecidos, uno fue alcalde y el otro diputado federal; pero aún las experiencias adquiridas en estas dos contiendas, marcan el trabajo de un servidor.

Saber si es tu momento, si las circunstancias te favorecen es fundamental para sacar avante un proyecto político, si estas dos razones no se conjugan alrededor de un aspirante o candidato, de nada sirve mentir con encuestas a modo.

En política como lo decía Colosio, el trabajo de un buen gobierno se refleja en las urnas, en Tamaulipas, los ciudadanos darán el sí a los gobiernos locales y estatal, el próximo 6 de junio, la lucha llegara a su fin, con un camino empedrado que aún no comienza, pero que ya se siente la efervescencia de su transitar.

***Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

El gobierno de Reynosa, en voz de la alcaldesa Maki Ortiz, pidió a todos los reynosenses, a tomar las medidas para prevenir enfermedades estacionarias de invierno, las cuales pueden ser de peligro, a tener al covid-19, en alerta constante y enfermedades típicas de estas temporadas, podrían acrecentar el número de contagios.

El edil Ortiz Domínguez, culmino a los reynosenses, a aplicarse la vacuna contra la influenza, como medida precautoria y que ha resultado eficaz en años anteriores reduciendo el número de contagios por esta enfermedad de temporada.

Es preciso mencionar que la primera autoridad reynosense ha intensificado los llamados y las acciones para no bajar la guardia, y continuar de manera firme, con el combate al covid-19, respetando todos los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias del estado.

Como lo ha reiterado la alcaldesa Maki Ortiz, la pandemia aún no se va, y es de vital importancia no bajar la guardia, para que la ciudad no siga con más casos y defunciones por esta pandemia.

chanorangel@live.com.mx