Presidente, ¡No hay peor Ciego…! 

Ciudad Victoria, Tamaulipas (04 de noviembre del 2020).- En su conferencia semanal, este martes y desde Ciudad Victoria, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habló del tema del que hoy hablamos todos los mexicanos: el presupuesto federal para el próximo año. Y es que Tamaulipas, siendo la segunda entidad que aporta al gasto federal anual por 275 mil millones de pesos, recibe alrededor de 14 centavos por cada peso que aporta. Sin embargo, hay entidades, como Oaxaca, recibe 7 pesos por cada peso que aporta. ¿Equitativo? No, para nada.

El caso es que la Cámara de Diputados tendrá hasta el próximo 15 de noviembre para concluir el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual abonará a Tamaulipas siete mil millones de pesos menos. Sí, querido lector, así como usted lo lee, Tamaulipas siendo la segunda entidad que más aporta a la federación, sólo después de la Ciudad de México, recibirá 7 mil millones de pesos menos, reducción que afectará programas del campo, de salud, de mantenimiento de carreteras, programas hidrológicos y otros, y que no alcanzará para la construcción de infraestructuras, lo que significa que la federación quiere sacarle los ojos a Tamaulipas. ¿Venganza Política? Lo que parece ser, es…

¿Y por qué el presidente quiere afectar a los tamaulipecos? ¿Acaso por qué el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha sido uno de sus más fieros críticos? ¿Y eso no se vale? En una democracia se vale eso y más. El problema es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el presidente, me parece, dicho con todo respeto, no quiere que nadie le cuestione absolutamente nada, aunque, reitero, en una democracia se vale eso y más, aunque las críticas no le gusten al presidente López Obrador.

Un dato más que es todavía más revelador del manejo presupuestal en Tamaulipas. A pesar de que se diga lo que se diga, la Auditoría Superior de la Federación calificó a Tamaulipas como la entidad que mejor ha aplicado los recursos públicos, lo que habla de dos situaciones relevantes: primero, la eficiencia en el gasto públicos y, segundo, la transparencia en la aplicación de los recursos públicos en Tamaulipas, lo que permiten desechar todas las malas críticas que el gobierno de la 4T hacen al gobierno que encabeza el mandatario tamaulipeco.

Y reiteró el gobernador Cabeza de Vaca en su charla con los medios: “que los diputados federales no me tomen como pretexto: queremos que los recursos aterricen en Tamaulipas, aunque no lleguen a través del Gobierno del Estado”. Y si, tiene razón Francisco García Cabeza de Vaca, al asegurar que, si las cosas no se hacen bien y buscan afectar a los tamaulipecos, él habrá de presentar las controversias constitucionales que sean necesarias, como las presentó Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y sintió que no había una justicia presupuestaria. La presentación de controversias constitucionales son un derecho de las entidades federativas para exigir lo que por derecho les corresponde. Y así va a obrar Tamaulipas, defendiendo hasta sus últimas consecuencias el presupuesto que es de los tamaulipecos. Y una controversia no es una acción personal contra el presidente, sino un recurso legal para exigir que se le de a Tamaulipas lo que por derecho le corresponde. ¿O se imagina a la federación de los 275 mil millones de pesos que aporta Tamaulipas?

Y yo reitero. Este no es un tema más allá de la legalidad. Se trata de lo que aporta Tamaulipas y lo que debe ser recíproco a lo que aportamos los tamaulipecos. Ni más, ni menos. No se trata de impulsar la salida de Tamaulipas del Pacto Fiscal. Y no se trata de cumplir un capricho. Se trata de justicia, de justicia presupuestaria, que sea correspondiente a lo que Tamaulipas recauda. ¿Qué es lo que falta presidente, para que se respete presupuestariamente a las entidades? No es este un asunto de voluntad, sino un asunto de legalidad. No es lo que Usted nos quiera dar sino lo que tiene que darnos. Estoy convencido de que tanto Tamaulipas como el resto de las entidades del país queremos una relación respetuosa con la federación, independientemente de la filiación partidista que se ejerza, donde le toque a cada quien lo que le corresponda a la Ley y a su esfuerzo. Ni más ni menos.

1. Ahora resulta que los gobernadores le han faltado al respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador: ¿por solicitarle diálogo? ¿por qué sistemáticamente el ejecutivo federal se niega? ¿Por qué van a dañar la investidura presidencial? ¿Por qué en lugar de designar a los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por qué no los atiende él? ¿A que le tiene miedo? Me parece, y discúlpeme Usted que insista, pero un México dividido no le sirve a nadie, un país de buenos y malos no camina ni avanza, un país de chairos contra fifís no cierra las brechas y, por el contrario, las abre.

Y yo reitero que la política es el arte de lo posible y el presidente no está haciendo uso de las herramientas de la política para hacer de nuestro México un país mejor. López Obrador quiere que se haga lo que él dice, ni más ni menos, y se siente con la capacidad de que las instituciones bailen al son que les toque. Eso no está bien, eso no abona a la política ni a la legalidad. Eso es querer gobernar por impulsos, por caprichos, lo que me parece no ayuda a la modernización de este país. Y lo peor, el titular del ejecutivo federal no aplica la máxima de que dos cabezas piensan más que una. Y esa obsesión de “estás conmigo o estás contra mí”, habrá de afectar, más tarde que temprano, la democracia que los mexicanos estábamos construyendo. Tiempo al tiempo.

2. La elección de los Estados Unidos es, por decir en lenguaje deportivo, no apta para cardiacos y los resultados podrían no conocerse pronto. Este martes los norteamericanos, y el mundo, nos fuimos a dormir sin saber quién será el próximo presidente del país más poderoso del mundo y este resultado podrían pasar varios días en conocerse. El enorme sufragio por correo, fruto de la pandemia por Covid-19, afectó los recuentos y tres de los estados clave del cinturón industrial, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, anunciaron que, hasta este miércoles, se reiniciaría el escrutinio.

En estas primeras horas de este miércoles, Joe Biden tiene un camino más fácil al triunfo a diferencia de su rival republicano. Sin embargo, Trump tuiteó esta madrugada su “gran victoria”, mientras acusó que los demócratas quieren “robarle” la elección, publicación que Twitter denunció como “fake news”, sobre el desempeño de las elecciones en los Estados Unidos.

Todavía hay que esperar, pues, para conocer quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca, aunque para ello los zarandeos económicos para el peso mexicano suben y bajan. Y reitero, este final será de fotografía, no apto para cardiacos.

3. El Partido Revolucionario Institucional, además de posibles alianzas con otros partidos políticos, incluyendo con Acción Nacional, le apostará a conformar gobiernos de coalición para enfrentar los retos de gobernar. Así lo anunció Edgar Melhem Salinas, presidente del PRI en Tamaulipas, quien aseguró que su partido está abierto a que sus mejores militantes puedan integrarse a los gobiernos que resulten de las elecciones.

