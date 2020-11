¡Diputados de MORENA brillaron por su ausencia! Y no se les extrañó.

*¡Qué pena! Los Diputados de MORENA no están cumpliendo ni con Tamaulipas ni con los tamaulipecos. Sólo con quien los manda y con sus ambiciones personales.

*Tamaulipas se aglutina en torno al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para exigir el presupuesto legal, correcto y moral que le corresponde a nuestra entidad.

*“Que Tamaulipas se salga del pacto fiscal”: Mario Ramos Tamez.

*Qué se investigue hasta sus últimas consecuencias los hechos de sangre en al Ayuntamiento de Cancún y que haya responsables tras las rejas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (10 de noviembre del 2020).- Este lunes, los diputados federales por Tamaulipas fueron convocados por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a un encuentro para analizar, todos juntos, el tema presupuestal para la entidad durante el próximo año 2021, tema que tiene que ver con el desarrollo y progreso del estado y de quienes habitamos en esta tierra.

Lamentablemente, o los diputados federales por MORENA no son tamaulipecos, o les importa un rábano el desarrollo y grandeza de la entidad, o en su prioridad hay otros temas que tienen que ver con “no hacer enojar al que los manda” o su ambición por seguir viviendo “muy cómodamente” de la ubre presupuestal marca sus prioridades en su desempeño público.

“Haiga sido lo que haiga sido”, los legisladores federales por MORENA enseñaron el cobre. Y lo más importante, se les olvidó que ellos también son tamaulipecos o que viven en Tamaulipas, razón por la cual fueron electos legisladores federales. Pero lo que se les olvidó a estos “servidores públicos”, es, primero, que cobran de los impuestos que pagamos los ciudadanos y cobran muy bien. Y segundo, que ellos viven y vivirán, seguramente en Tamaulipas.

Entonces, el titular del poder ejecutivo federal, con la complicidad de la bancada de su partido, MORENA, han venido trabajando para aplicar un recorte monstruoso que, en el caso de Tamaulipas, superaría los 7,200 millones de pesos lo que atenta contra el desarrollo de los estados, incluido Tamaulipas.

¿Se vale? A mi me parece que no, pero hubiera sido muy interesante escuchar los argumentos de los diputados federales por MORENA y sus partidos satélites, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Entre ellos, hubiera sido muy interesante escuchar al psicólogo Armando Zertuche Zuani, quien no acudió a la reunión en Palacio de Gobierno en Tamaulipas, o a Héctor Joel Villegas González, «El Calabazo»; Adriana Lozano Rodríguez; Erasmo González Robledo, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Olga Patricia Sosa Ruiz; Nohemí Alemán Hernández; o Olga Juliana Elizondo Guerra, quienes tampoco acudieron el encuentro.

¿Le faltaron el respeto al Gobernador? No, claro que no. El mandatario tamaulipeco está haciendo su trabajo y en ese entendido, busca que quienes participan en la vida pública de Tamaulipas también participen y, como lo ha dicho él, que no quiere que el recurso le sea depositado al Gobierno del Estado, pero que si exige que ese recurso no le sea quitado al estado, quien es la segunda entidad que aporta a la federación, 275 mil millones de pesos al año, y de ellos sólo regresa el catorce por ciento. ¿Justo? De ninguna manera. Y lo peor es que hay una cerrazón y oídos sordos a escuchar a los gobernadores que reclaman justicia presupuestal, y que son los de la Alianza Federalista más los que no están en la alianza por que no quieren ser balconeados, pero que saben que un recorte de gran magnitud les va a restar margen de maniobra.

En fin. Me dieron pena los legisladores federales de MORENA. Les faltó decisión y valor para asumir el costo político de las decisiones que, no siendo suyas, tienen que apoyar por ser de quien los palomeó para ser candidatos.

Y hoy, hay que tomar nota: ya suenan los tambores de una sociedad molesta con lo que está pasando en el país, con un gobierno federal que no da resultados y que, si está obstaculizando a las administraciones estatales, para avanzar en el desarrollo del país y seguir buscando formas de avanzar más y recaudar más, para lograr los objetivos de este país.

1.Por cierto, este martes se llevó a cabo, con mucho éxito por cierto, el Diálogo con los sectores de la sociedad de Tamaulipas sobre el nuevo federalismo, en donde el tema principal fue el mismo, el presupuesto 2021.

En este encuentro participaron el propio Gobernador de Tamaulipas, legisladores, funcionarios, líderes empresariales, intelectuales, representantes del sector educativo y académica y representantes de la propia sociedad civil. Además, se transmitió por plataformas digitales, como una forma de llevar el debate a todos los rincones del estado, porque todos los tamaulipecos tenemos el derecho a conocer lo que está pasando y como se nos quiere afectar.

Y si Usted me permite el adjetivo, este encuentro virtual fue un éxito. Miles de Tamaulipecos se hicieron presentes y escucharon las posiciones de los diversos participantes quienes, todos, coincidieron, porque una reducción en el presupuesto para Tamaulipas en 2021 no sólo le va a pegar en la línea de flotación al Gobierno del Estado, sino a todos los sectores y fuerzas vivas de la sociedad Tamaulipeca. Esa reducción monstruosa, nos pega a, reitero, a todos.

Así lo entienden los empresarios, industriales, sociedad civil y, lo que está sucediendo en Tamaulipas, es que toda la sociedad tamaulipeca, TODA, se está uniendo en torno al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y a la exigencia de que se le otorguen a Tamaulipas los recursos que le corresponden. Ni más ni menos. Sólo lo que legal, correcta y moralmente le corresponden.

Y es por ello, que, ante los oídos sordos, no es ninguna mala idea que se realice una consulta ciudadana para conocer la opinión de toda la sociedad tamaulipeca, sobre la separación de Tamaulipas del pacto fiscal. Ese será un buen termómetro.

2. El Diputado Federal, Mario Alberto Ramos Tamez se aventó y duró contra sus compañeros legisladores federales y contra el Gobierno Federal, al afirmar que, ante el poco interés para otorgar un presupuesto justo a Tamaulipas, el Congreso del Estado debe, al agotarse el diálogo, promover el rompimiento del pacto fiscal con la Federación.

Ramos Tamez asegura que lo único que se pide es tener mayores recursos para salir adelante, para producir más y la lógica se basa en que si le dan más recursos a un estado que ya produce riqueza, es obvio que va a producir más riqueza. El victorense expuso que se han agotado todas las formas para solicitarle a la federación justicia presupuestal, pero, lamentablemente, no ha habido una respuesta positiva, ¡que urge!

3. Agentes de la policía de Quintana Roo, adscritos al Mando Único, lanzaron disparos al aire para dispersar una manifestación feminista frente a la Fiscalía General del Estado, en donde realizaron pintas y quema de papel. En el enfrentamiento dos periodistas que cubrían las protestas resultaron con heridas de bala, quienes fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica.

Ante estos lamentables hechos, el Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, señaló la necesidad de castigar a los responsables de los hechos y, por lo pronto, al director de la Policía Municipal ya lo despidieron por ordenar los disparos. Sin embargo, me parece que se debe ir más allá: hay que realizar investigaciones profesionales y creíbles, y que, tras un juicio justo, el o los responsables, deben pagar su delito, porque, aunque se sientan autoridad, son delincuentes “con uniforme y con permiso”, así se sienten ellos, razón por la cual hay que mandar un buen mensaje a la sociedad. ¡Quien la hizo la paga!

DESDE LA REDACCIÓN. Hay muchos, pero muchísimos tamaulipecos, que se preguntan como es qué los diputados federales del PT, PES y MORENA tienen las ínfulas de sentirse alcaldes si como diputados federales son terribles, petulantes y groseros.

