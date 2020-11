¡Qué le cumplan los Diputados Federales a Tamaulipas! 

*Hoy a las 10:00 sabremos que legisladores federales se la quieren jugar con Tamaulipas y quienes de plano no tienen ganas.

*Personal del Museo del mirador de Alta Cumbre, de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Gobierno de Tamaulipas, buen ejemplo a los servidores públicos.

*¿Armando Zertuche Zuani va a la dirigencia estatal de MORENA? Ni a su familia convoca.

*El presidente López Obrador no felicitó a Joe Biden por su triunfo electoral, pero si felicitó al nuevo mandatario boliviano. ¿Mal mensaje desde México? Desde luego que sí.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (10 de noviembre del 2020).- Si alguien está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, ese es el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dedica horas extras para evitar que a Tamaulipas se le quiten más de 7 mil millones de pesos en 2021, lo que afectará la buena marcha del estado, pegando a programas del campo, de salud, de educación, de infraestructura urbana, de redes hidráulicas y a los municipios, generando un grave perjuicio, por supuesto, que afectará a todos los tamaulipecos.

Por ello, a lo largo de las últimas semanas, el mandatario tamaulipeco se ha reunido con quienes tienen en sus manos la autoridad para conseguir que esos recursos no dejen de llegar a Tamaulipas. El Gobernador García Cabeza de Vaca lo ha dicho una y otra vez, hasta la saciedad: “no importa que los recursos no lleguen a través del Gobierno del Estado, pero lo importante es que lleguen, que se apliquen esos dineros en Tamaulipas. Y que los diputados federales no pongan como pretexto al gobernador, que le cumplan a los tamaulipecos, que les cumplan a sus electores y que logren que Tamaulipas sea un estado mejor”.

El pasado viernes, el mandatario tamaulipeco entregó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el documento que contiene los proyectos prioritarios para Tamaulipas, a fin de que se les asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que no se reduzcan las participaciones federales al Estado de Tamaulipas y que se destine un incremento en términos reales para el ejercicio fiscal 2021.

***Los proyectos más importantes para los que se requiere presupuesto y que sean defendidos por los diputados federales por Tamaulipas son los siguientes:

1.- La Construcción de la carretera costera Altamira- Nuevo Progreso.

2.- Construcción de colectores pluviales para los municipios de Tampico, Madero y Altamira, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria.

3.- Construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que permita solucionar la deficiente distribución de agua potable en la capital de Tamaulipas.

4.- Compensación para los beneficiarios de los fideicomisos extinguidos por la Cámara de Diputados, así como una indemnización para los usuarios de riego del distrito 025, luego de las afectaciones registradas por la mala distribución del agua por parte del organismo regulador de la Comisión Nacional del Agua.

Evidentemente, estos programas y proyectos no son todos, pero si son los más importantes. El gobernador García Cabeza de Vaca, ante los legisladores federales, ha dicho que “la mejor fórmula para combatir la pobreza es generando riqueza y esa se hace desde los estados y los municipios, generando todas las condiciones para la inversión y con ello los empleos, por eso estamos aquí, buscando su respaldo y apoyo en el Proyecto de Egresos de la Federación 2021, en el que Tamaulipas se verá severamente afectado y podría dejar de recibir 7 mil 200 millones de pesos”. Eso se traduce en un serio daño para la economía tamaulipeca y para los sectores más vulnerables de la entidad. Y la fecha límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos es el 15 de noviembre y para ello faltan sólo 6 días.

Ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los gobernadores aliancistas presentaron la Propuesta de Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la cual servirá para dar empuje a la demanda de un presupuesto justo, equitativo, con interés social y que no reste recursos a ninguna de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, solicitando que no existan reducciones adicionales al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y que se mantenga, mínimo, el monto asignado en 2020 a las entidades y equilibrar el presupuesto a través de una distribución más equitativa entre los estados, para hacer frente a la crisis económica y sanitaria que actualmente padecemos en el país.

Por cierto, este lunes, a las diez de la mañana, habrá una importantísima reunión que sellará el futuro de los diputados federales de Tamaulipas: los legisladores federales están convocados a una reunión para informarles sobre las reducciones que ha tenido Tamaulipas, presupuestalmente hablando, y solicitarles defiendan los recursos para varios proyectos prioritarios en diversos municipios del estado, en materia de agua potable, carreteros y drenaje pluvial, así como para programas de beneficio para los sectores agrarios y ganaderos, de salud y de educación. La reducción de más de 7 mil 200 millones de pesos pegará, indefectiblemente en la línea de flotación de Tamaulipas y obligará a un brusco retroceso en el desarrollo del estado que en los últimos años ha ido bien, por el camino correcto.

Pero yo le pregunto, querido lector: ¿Se vale que Tamaulipas sufra estas afectaciones presupuestales, cuando el estado es el segundo, después de la Ciudad de México, que aporta más impuestos en el país? ¿No será suficiente que Tamaulipas recaude 275 mil millones de pesos anuales para que la federación nos regrese migajas que no sirven prácticamente para nada? ¿Nos merecemos los tamaulipecos sufrir estas graves afectaciones cuando la recaudación federal participable que genera Tamaulipas es la segunda más importante en el país? Y lo peor: ¿nos merecemos los tamaulipecos sufrir estas angustias presupuestales cuando su origen está basado en un diferendo político y no en circunstancias económicas ni recaudatorias? Me parece que no, que no nos merecemos sufrir por falta de recursos, cuando el origen de este retroceso presupuestal se debe, no a la incapacidad del gobierno de Tamaulipas, sino a la frustración democrática del Gobierno Federal, a quien no le gusta que se le critique, ni con el pétalo de una rosa, haga lo que haga, y menos que pongan en entredicho “sus arbitrarias decisiones”.

Ejemplo del desempeño en transparencia y en la aplicación correcta de los recursos de Tamaulipas, es el reconocimiento que en los últimos días publicó la Auditoría Superior de la Federación, quien reconoció que Tamaulipas es el estado con el menor número de observaciones en el uso de los recursos públicos. Aún y cuando el Gobierno Federal ha querido encontrar el prietito del arroz en las cuentas de Tamaulipas nomás no las ha encontrado porque no las hay. Hay un manejo correcto del dinero de los contribuyentes y una aplicación transparente de los recursos. ¿Así o más claro?

Y la pregunta obligada es: ¿quiénes estarán presentes en la reunión de este lunes? ¿Llegarán o no llegarán los Diputados Federales de Morena? ¿Será primero Tamaulipas o estará por delante su partido político? A continuación, le doy los nombres, partidos y distrito, que representan todos y cada uno de los legisladores federales por Tamaulipas.

No. NOMBRE PARTIDO POLÍTICO DISTRITO QUE REPRESENTA 1 José Salvador Rosas Quintanilla PAN Primero 2 Olga Juliana Elizondo Guerra PT Segundo 3 Héctor Joel Villegas González PES Tercero 4 Adriana Lozano Rodríguez PES Cuarto 5 Mario Alberto Ramos Tamez PAN Quinto 6 Vicente Javier Verástegui Ostos PAN Sexto 7 Erasmo González Robledo MORENA Séptimo 8 Olga Patricia Sosa Ruiz PES Octavo 9 Armando Javier Zertuche Zuani PT Noveno 10 Nohemí Alemán Hernández MORENA Plurinominal 2ª. 11 Mariana Rodríguez Mier y Terán PRI Plurinominal 2ª.

La de este lunes será una importante cita para los diputados federales de Tamaulipas de todos los colores, y es para decirles cómo le ha ido a Tamaulipas en el tema de los recortes del presupuesto que ha hecho el gobierno federal y defiendan a nuestro Estado más allá de siglas y colores. Y por supuesto este martes podremos decirle quien llego y quien no llegó, quien está comprometido con el estado y quien no lo está, quien se está haciendo el occiso y quien no, y quien prefiere el bla bla bla y no las acciones concretas y transparentes. Este lunes, pues, podrían salir chispas.

Desde ahorita, lo que se sabe, es que se les va a solicitar a los legisladores federales que defiendan los recursos que le corresponden a Tamaulipas para que se lleven a cabo proyectos prioritarios para varios municipios.

Se trata de que defiendan a Tamaulipas y que dejen a un lado las siglas y los colores partidistas y sus aspiraciones futuras, para que los proyectos prioritarios en áreas como agua potable, carreteras y drenaje pluvial se hagan una realidad. ¡Se requiere que todos los diputados federales, de todos los partidos políticos, defiendan a Tamaulipas! Basta de demagogia barata y mañana será el momento de las definiciones políticas: quien quiere y quien no quiere a Tamaulipas; quien se la juega por los tamaulipecos y quien se la juega egoístamente sólo por su futuro personal; y a quien le pesa más el dolor y el interés de Tamaulipas y quien prefiere seguir sentado cómodamente en su curul, mientras la sociedad de Tamaulipas retrocede ante la falta de recursos. No se vale, pero vamos a denunciar a quienes sean mezquinos y egoístas.

La cita de los legisladores federales es a las 10 de la mañana en palacio de gobierno en Ciudad Victoria, y se espera que acudan todos los diputados federales que tiene nuestra entidad. ¿Todos estarán presentes? Ojalá. Veremos y le contaremos.

1.Así como acostumbramos decir las cosas no tan buenas, también acostumbramos decir lo bueno. Le platico que este domingo acudimos al Museo del mirador de Alta Cumbre, que depende de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Gobierno de Tamaulipas, bajo el mando del MVZ Carlos Alejandro Garza Peña.

Y grande fue mi sorpresa por la atención de calidad y humana que ofrece el personal de este Museo, lo que hay que reconocer y felicitar, porque quiere decir que hacen su trabajo bien, con ganas y con emoción.

Tengo mucho tiempo que no veía una atención digna de reconocer, lo que habla de que en Tamaulipas se están haciendo muchas cosas y se están haciendo bien. Felicito tanto al personal como a su jefe, el MVZ Carlos Peña, porque están poniendo en alto el nombre de los tamaulipecos y de los servidores públicos de la entidad. Que sirva este buen ejemplo para otros trabajadores que en ocasiones no hacen tan bien su trabajo. ¡Felicidades!

2. ¿Qué Armando Zertuche Zuani va a la dirigencia estatal de MORENA? Mmmmm… No, no creo. Los que conocen de aguacates aseguran que el reynosense no junta ni a su familia. ¿Será? Lo cierto es que MORENA no tiene estructura ni en Tamaulipas ni en ningún estado del país, lo que no habrá de ayudar en mucho al partido marrón el próximo año, que será electoral. Tiempo al tiempo. 3. ¿Por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no habrá querido felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden? Esa no fue, desde luego el mejor mensaje para el nuevo gobierno norteamericano desde México. Aunado a ello, los youtuberos que apoyan a la 4T, no habían terminado siquiera la elección, y se lanzaron a vociferar que el ganador del proceso había sido el republicano Donald Trump. Y varios de ellos se les fueron a la yugular a periodistas como Ciro Gómez Leyva y a Carlos Loret de Mola, mofándose de sus pronósticos acerca de quien ganaría la elección presidencial en el vecino país del norte. Y hoy, se quedaron con un palmo de narices y sus estúpidos comentarios dieron en algo que a lo mejor estos muchachos no conocen, que es la credibilidad.

Reitero, no felicitar al nuevo mandatario norteamericano no fue el mejor mensaje desde México para el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ni tampoco fue el mejor mensaje que López Obrador sí haya felicitado al nuevo presidente de Bolivia, por cierto, uno de los alumnos más adelantador del ex presidente Evo Morales, el amigo de López Obrador. Ello habla de que en el gobierno de la 4T cuentan mas las decisiones tomadas con las vísceras que con el cerebro y destaca su visión de corto, muy corto, plazo.

