“Se trata de tener un buen corazón”: Fundación Gómez Stringel.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (16 de noviembre del 2020).- El ejemplo que recibiera de niño de parte de su abuelita, fue el factor clave para que naciera en la zona sur de Tamaulipas la Fundación Gómez Stringel, como lo señala en entrevista su fundador.

“La fundación Gustavo Stringel la protocolice hace algunos meses a raíz de la pandemia, pero si me preguntas ¿cuándo inicia? te diré que inicia cuando yo tenía 7 u 8 años en casa, en el ADN como siempre lo he mencionado, porque mi abuela era una persona de gran corazón que siempre nos enseñó a compartir”, refiere Gustavo Stringel, al momento de recordar de donde surge la idea de contribuir en parte con los más necesitados.

Y añade, “recuerdo que mi abuela nos empieza a dar la enseñanza del servicio con los trabajadores de los camiones de basura que iban con la campana y ella nos decía, córranle por la jarra de agua y galletas porque los señores vienen cansados y hay que ofrecerles un refrigerio. Yo veía en ella un corazón de bondad, sensibilidad. Llegaba navidad y nos llevaba al súper o al mercado y mencionaba a doña Tacha del mercado yo tenía 8 años y ahí íbamos a comprar despensas porque íbamos a entregar a los señores del servicio público, al jardinero al del periódico de la esquina de Ejército Mexicano y un sin fin de entregas, ella compartía parte de los aguinaldos de mi abuelo”.

¿Ese recuerdo es lo que permite rescatar esos valores de niño?, -se le cuestiona “ como Fundación les digo que la protocolice hace poco, pero tengo más de 15 años de ayudar a la gente con la entrega de despensas, medicamento, ropa a casas hogares, asilos, a donde se necesitan en las colonias, siempre con la ayuda y apoyo de mi esposa, mis hijos y algunos amigos, porque no tengo padrinos mágicos atrás de mi, hemos hecho esto y yo le he infundado a mis hijos, hay que servir y no lo digo para vanagloria porque siempre hemos estado atrás de un escenario hasta que dije basta, porque era necesario trabajar y estar al frente. Cuando llegó esta pandemia, les digo no directamente, si no indirectamente por perdidas en la familia por Covid y yo veo la necesidad de la gente, es así que compro equipos para sanitizar”.

Desde Mayo y hasta la fecha la Fundación Gómez Stringel ha sanitizado más de 3, mil viviendas y unos 2, mil vehiculos, entre el transporte público y privado, taxis, autobuses y han recorrido no solo Ciudad Madero, si no también Tampico, Altamira, Pánuco, Tampico Alto, Pueblo Viejo, “donde me hagan la invitación como Fundación Gustavo Stringel asistimos viendo la necesidad de erradicar el Covid”.

Es así que Gustavo Stringel se encuentra con que la gente necesitaba algo más y le pedían despensas, y algunas otras cosas asegura Gustavo Stringel.

“Oiga ingeniero no tendrá por ahí unas despensa o me falta este medicamento, unos zapatos o que el techo de lámina se trasmina y hay una gotera, es tanta la necesidad que ves en Ciudad Madero,Tampico, Altamira y lugares aledaños de la zona entonces nos dimos a la tarea de trabajar, lo mismo hace mi esposa desde su profesión, ella es dentista y en ocasiones vemos alguna carencia en su dentadura y ahí está ella poniendo manosea la obra para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Las obras han alcanzado a los estudiantes de bajos recursos a los cuales a lo largo del tiempo ha podido apadrinar a niños con becas de colegiaturas, libros, uniformes y hay testimonios de que son 25 familias apoyadas en Tampico y Madero.

Recalcó el entrevistado que el recurso ha ido saliendo de su trabajo como empresario desde hace más de 18 años, ingeniero y master de profesión y su esposa es dentista y es de ahí de donde se aplica el dinero para las causas buenas como las ya señaladas.

Las sanitizaciones en casas o negocios han permitido que además de apoyar a la gente que no tiene recursos, también se ofrece el servicio a quien sí pueda pagarlo así que esto genera mayores recursos para ir sembrando una semilla, reitera el entrevistado quien se dice orgulloso de ser la cabeza de la familia Stringel Valladares.

“A la gente la invito a que hagan conciencia y sigan las recomendaciones del sector salud lo que habla el gobierno del estado, las autoridades municipales, hagan caso a este tipo de indicaciones y sigan día a día. La gente pensaba que el Covid19 era una estrategia o no existía o simplemente que era un tema más para desviar la atención de algún tema político financiero, a nivel nacional o mundial, pero les digo algo si existe, si lo vemos y lo más crítico que no mencione lo digo ahorita, en una semana del pico de la pandemia, me tocó llegar y decirle a la familia, buenos días, mi más sentido pésame, fueron más de 25 pésames en esa semana y eso está grabado en mi bitácora. También me hablaron para participar en el ISSSTE, en el hospital Civil de Madero y puedo decir que en enero sin Pandemia la Fundación Gustavo Stringel fue a donar al hospital Civil de Ciudad Madero sillas de ruedas, baumanómetros, estetoscopios, algodones y en otros casos se han entregado camas de hospital y desfibriladores y lo he hecho con mi propio recurso”.

Para concluir reflexiona Gustavo Stringel en la necesidad de seguir contribuyendo para ayudar a la gente.

“Aquí no se trata de tener riqueza, si no voluntad, una actitud de ayuda, ganas de apoyar a la gente y a tu ciudad, ganas de apoyar a las instituciones privadas o de gobierno que carecen de este tipo de servicios o que no tienen la manera de gestionar este tipo de artículos que son necesarios para una mejor calidad de vida para cada uno de ellos”, dijo.