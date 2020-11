Denuncia Rigoberto Ramos persecución política.

***Ejecutada por el Gobierno del Estado.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (17 de noviembre del 2020).- El diputado local plurinominal Rigoberto Ramos Ordoñez, denunció ser víctima de persecución política por parte del Gobierno del Estado, ya que reiteradamente ha sido señalado por el PAN ante el IETAM por presuntos actos anticipados de campaña, y pese a que los órganos electorales ya desecharon las acusaciones, el legislador será sujeto a una amonestación no sustentada.

“Es claro que constituye una herramienta de golpeteo político que desarrolla el poder ejecutivo estatal, quieren inhibir mi participación que ha sido la más crítica y criticada del Congreso porque siempre hemos ido en favor de la gente tamaulipeca, quieren inhibir mi cercanía con la gente”.

“Estoy siendo sujeto de persecución política; política porque no está sustentado que nosotros hemos violado algún tema legal dentro de este proceso que inició en septiembre, lo único que hemos hecho es trabajar y seguir mi trabajo legislativo”.

La primera denuncia fue interpuesta el 28 de abril por trasgredir el artículo 134 de la Constitución Política por difusión de imagen y nombre; la segunda queja fue promovida por presunto uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

El pasado 10 de septiembre el Consejo General del IETAM determinó inexistentes las infracciones atribuidas al diputado, no obstante impuso una amonestación privada por supuesta promoción personalizada.

“Resulta por demás grave la actuación del Instituto Electoral de Tamaulipas pues en sus resoluciones establece que el suscrito no cometió ningún acto anticipado que pueda considerarse promoción de mi persona, sin embargo, me sancionan porque no me deslindé de actos realizados a terceros y que expusieron mi imagen”.

Añadió: “En ambas resoluciones se plasmó que no existe ningún elemento que ponga en evidencia mi participación a la comisión de algún acto que ponga de manifiesto que un servidor haya sido el autor de estos hechos, así tampoco está acreditado que su servidor haya realizado actos tendenciales a promover mi imagen”.

Ramos Ordoñez llamó al Gobierno del Estado a no interferir en los órganos electorales y permitirle a la comunidad tener la oportunidad de vivir en una verdadera democracia.

“Exigir al Gobernador que saque las manos del tema electoral y que saque las manos del IETAM y lo deje ser autónomo como debe ser, y que no lo maneje a su antojo, porque hoy la política del siglo XXI demanda políticos comprometidos con la sociedad”, sentenció.