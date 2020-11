Diputados de MORENA dañan a tamaulipecos.

Por Gil Vicente Galindo//AQUITAMAULIPAS.COM

Ciudad Reynosa Tamaulipas (18 de noviembre del 2020).- -Sin lugar a dudas la sociedad tamaulipeca le debe a diputados federales de MORENA, el ya no tener más de siete mil millones de pesos para obras y servicios, ahora gracias a ellos habrá menos educación, más enfermedades y más inundaciones-.

Así de sencillo expreso el diputado local, Alberto Lara Bazaldúa, señalando como responsables a Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana, Nohemí Alemán, Olga Sosa, Adriana Lozano, Erasmo González, Héctor Villegas, todos de Tamaulipas.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas también fue afectada al no recibir más de dos mil millones de pesos que le corresponden para equipamiento y labores de investigación en ciencia y tecnología, pero a gobierno federal no le preocupa eso, si no tiene sensibilidad para la salud, menos para la ciencia-, dijo el diputado y líder sindical, Beto Lara.

A los diputados federales de MORENA se les acusa de no atender los reclamos de la sociedad en el sentido de que necesitan más recursos para medicamentos, obras de infraestructura para no sufrir de inundaciones, así que los trabajadores no tendrán medicamentos ni apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

-En esta guerra contra Tamaulipas y su gente los más afectados son los trabajadores, los más amolados que tendrán que ir a un médico particular o a una farmacia a comprar medicamentos, que no le echen la culpa al gobernador de que quiere más dinero, esos recursos llegan o llegaba a través de sus delegaciones, vamos a debatir con esos diputados de MORENA-, reta el congresista local a los federales.

Tienen vergüenza o tienen miedo, reitero en un video que circula en redes sociales donde finaliza afuera de las oficinas de Armando Zertuche para debatir o a cualesquiera de ellos, prohibido rendirse, finaliza su intervención.