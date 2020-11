Analiza UTTN y sector productivo viabilidad para creación de nueva carrera. 

***Evalúan pertinencia para la apertura de la Ingeniería de Plásticos.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (30 de noviembre del 2020).- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte que dirige el Mtro. Edgar Garza Hernández, a través del Cuerpo Académico de la carrera de Procesos Industriales y el sector productivo analizan la viabilidad para la creación de la carrera de Ingeniería de Plásticos.

Dicha propuesta fue presentada en el marco de la reunión anual que realiza el Comité de Pertinencia de la carrera en Procesos Industriales, que dirige la Dra. Celia Esther Velarde Gaytán, donde se inició con la evaluación de las necesidades reales del sector productivo en la zona de influencia de la Universidad.

Dentro de la recopilación de necesidades, el Comité de Pertinencia de la Carrera de Procesos Industriales solicitó, a través de un formulario, la información del mercado laboral existente de las empresas participantes, así como las características e información técnica que consideren debe cumplir el egresado de la carrera de Ingeniería de Plásticos.

Actualmente la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, cuenta con la carrera de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales en área de Plásticos, el cual mantiene competencias y escenarios de actuación específicas de sus egresados.

En la reunión, realizada de manera virtual a través de la plataforma Meet, participaron siete académicos de esta casa de estudios, 20 representantes de empresas del sector maquilador y un representante de la Universidad Politécnica Juventino Rosas, así como un funcionario municipal de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Empresas participantes: Sanmina Reynosa, BBB Industries De México S R. L. de C. V., HCP Packaging Mexico S. de R. L. de C. V., Emerson Tool And Appliance Company, Kongsberg Automotive S de R. L de C. V., Impact Asesoría Empresarial, Corning, Corning Life Science, Corning Optical, Pentair Water México, Agencia de Capacitación Human Talent, Haemotronic, Littelfuse y ZF TRW.