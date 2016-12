Maki Ortiz Aplica Recursos Sin Autorización.

Written by AquiTam Noticias. Posted in Destacadas , Municipios

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (21/12/2016).- La presidenta municipal Maki Ortiz sigue siendo criticada por su actuar a tres meses de haber iniciado su administración.

Ahora el tema resurge, debido a que viene aplicando recursos sin ser autorizados, expuso el síndico primero Alfredo Castro Olguín.

Explico que en el reciente festejo a los trabajadores se entregaron muchos regalos e incluso un carro cuyos recursos aplicados no fueron aprobados, al menos no por él.

“A mí me plantearon una serie de gastos para posadas, alimentación, repartir bolsitas a las colonias, para rifar el vehículo a los trabajadores y a mí me pareció que yo tenía que contribuir a estas fiestas en beneficio de los trabajadores, pero también consideramos que el recurso público debe de destinarse para las áreas más prioritarias, en este caso si lo autorice, lo que no autorice es la serie de regalos que se entregaron en la posada, por ejemplo el carro que se entregó cuyo costo fue de 140, mil pesos”

Es un exceso rifar un carro, era una propuesta, esa es responsabilidad de la alcaldesa y la tesorera Esmeralda Chimal, recalca Castro Olguín.

Y agrega “todos gastos debe de justificar la tesorera con la autorización de la alcaldesa y en mi carácter de primer sindico, así lo dice el código municipal, la segunda sindico tiene derecho a autorizar, pero no a firmar, si no lo autoriza su servidor se hacen gastos indebidos, y sobre todo cuando no se considera al cabildo”.

Problemas similares se repiten en el caso de la recolección de como en el caso de los camiones recolectores de basura, “no se ha dicho cuántos son, como son y cómo se pagan, a quien, o quien es el dueño de la empresa, eso trae como consecuencia que se preste un mal servicio y que no pase durante semanas, lo cual ha originado quema clandestina de las Anacuas y plagas de moscas”, dijo para finalizar el entrevistado.