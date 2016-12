Las Incongruencias de Maki.

Por: Hermelinda García//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (22/12/2016).- “Mí gobierno no titubeara en materia de Seguridad”, dijo tajante el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y en este contexto pidió a las alcaldesas y alcaldes trabajar coordinadamente en este contexto. Así de simple, así de fácil.

CABEZA DE VACA dejo claro que,- “Ahí es donde yo quiero reiterarles a todos el apoyo y el respaldo total del estado a sus gobiernos, que nos tengan confianza que para mí este es un tema clave para el buen desarrollo de nuestro estado”.

Y agregó,- “Háganoslo saber para ayudarlos, háblenle al Secretario General, háblenle al gobernador directamente, yo los atiendo, pero lo que sí no puedo permitir es seguir con simulaciones, las simulaciones no van a seguir más”.

¿Y cuál es la tarea específica de un alcalde? Simple denunciar y en su caso atender los hechos delictivos que ocurren en sus ciudades.

O sea, dejar de “apanicarse” y atender las necesidades mas apremiante de sus gobernados. No propiciar el vacío de poder en temas mas sensibles de la población.

Por cierto en Reynosa, aparte de otros, la autoridad municipal que encabeza MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, debe mantener “bajo la lupa” a el delegado de Trásito y Vialidad CARLOS RUBALCAVA LIMAS, quién es cliente diario de las redes sociales por denuncias de ciudadanos que han sido objeto de atropellos ilegales y sanciones drásticas “a ojo de buen cubero” en su afán de recaudar ingresos a tesorería. No lo digo yo, lo podemos ver a diario en las redes sociales.

A propósito, de nueva cuenta la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ se vuelve a meter “al ojo del huracán” sobre el tema de desacato a la ley.

Al respecto, de nueva cuenta el Caso Maki esta en el Congreso del Estado, esta vez por denuncia del Síndico Primero JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN quién denuncia pagos millonarios sin su autorización ordenados por La Señora Presidenta y firmados de manera indebida por la Segunda Síndica ZITA GUADARRAMA y liquidados por la tesorera ESMERALDA CHIMAL.

Por lo anterior y no caer en las mismas ilegalidades en su función estricta de Síndico Primero y único legalmente autorizado según lo estipula la ley municipal para fiscalizar el gasto público JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN notifico al Congreso del Estado aclarando no haber autorizado los gastos enunciados que fueron canalizados al pago del servicio limpieza pública y pago de compensaciones a funcionarios municipales, entre otros.

Cabe citar que de hecho la prestación del servicio de recolección de basura es otro hecho no aprobado por Cabildo, es una mas de las muchas acciones que se dan “en lo oscurito” brincandose la ley de Trasparencia.

Por cierto, la fecha tope para el pago de aguinaldos que por ley deben recibir los miles de empleados municipales despedidos por la presente administración ya fenecio y los ex trabajadores municipales, muchos de ellos con mas de 15 años de antiguidad siguen en espera del “llamado” de MAKI ESTHER por lo menos para tener una cena digna de Navidad y un modesto obsequio de Santa Claus para sus pequeños.

Por cierto, mientras ellos, los trabajadores que dejaron sus mejores años al servicio de varios alcaldes percibiendo un salario por debajo de la media legal, algunos asistentes de regidores del PRI perciben millonarias sumas por sus servicios prestados.

Entre algunos podemos citar a JOSE LUIS RAMIREZ, quien funge como asesor del regidor HECTOR OLIVARES ZAVALA del PRI y quien le consiguio un salario de 10 mil pesos quincelanes mas la consabida compensacion…!Suerte te de Dios!

Que dieran “los perras flacas” por tener tan poderoso padrino que se jacta de tener un brillante y connotado asistente y los cientos de priístas despedidos que por cierto nuchos de ellos pertenecen a la CNOP sector que lidera el enunciado regidor ya traen “hoyos” en las suelas de sus zapatos dando vueltas a palacio municipal para recibir el ráquito sobre de su aguinaldo.

Y eso si a final de cuentas La Señora Presidenta decide no hacerselos “de agua”…Hasta la próxima.

Hermegarba@yahoo.com.mx