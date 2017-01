Junta de Gobierno del IMD toma Protesta a Consejo Consultivo.

Published on enero 12, 2017 with No Comments

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (12/01/2017).- Al instalarse la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte, (IMD), presidida por la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, el pleno tomó protesta en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal al Consejo Consultivo de ese Instituto, integrado por diez ciudadanos, con la inclusión del propio Director General del IMD, Óscar Garza Pérez.

La responsabilidad del Consejo es la de proponer estrategias que en materia deportiva puedan formar parte de los plantes del Instituto, además de evaluar y emitir opiniones sobre programas, planes y proyectos y promover la participación ciudadana en el deporte y con la aplicación de criterios del Gobierno Municipal en cuanto a apertura y participación ciudadana y se promueva el interés de la población para que todos los proyectos positivos formen parte del Programa Anual de Trabajo del Instituto.

Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Municipal del Deporte: Óscar Garza Pérez, Director General; Consejeros: Rocío Rivas Banda, Baldemar González Morín, Martha Patricia Mejía Luna, Cayetano Ibarra Pérez, Felipe De Jesús Galván Garcés, Juan Jacinto Rodríguez Mendiola, Juan Treviño Salinas, Rafael Villasana García, José Andrés Méndez Martínez y Santos Gómez Benavides.

Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte: Presidenta Municipal, C. Maki Esther Ortiz Domínguez; Secretario del Ayuntamiento, C. Benjamín Guerrero Bazaldúa; Secretario de Finanzas y Tesorería, C. Esmeralda Chimal Navarrete; Secretario de Desarrollo Social, C. Eduardo Bladinieres Cámara; Coordinador de la Comisión del Deporte del Cabildo, C. Dalia Nava Abundis; Comisionado del Deporte, C. Sixto Reyes Veraza; Presidente del Consejo Consultivo del Instituto, C. Martha Patricia Mejía Luna; C. Óscar Garza Pérez, Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. Al estar vacante la Secretaría de Participación Ciudadana la invitación se extenderá cuando se de dicho nombramiento.