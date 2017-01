Cual Miedo a Trump?

Written by AquiTam Noticias. Posted in Rio Bravo

Por Nahúm Rivera Juárez//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (26/01/2017).- NO PODEMOS SUSTRAERNOS a lo que esta pasando en el entorno internacional que afecta a nuestra nación y por supuesto a los que vivimos en la frontera.

Los tuitazos de DONALD TRUMP un día si y otro también llena de miedo hasta a la Bolsa Mexicana, a los indocumentados, al gobierno y a los políticos, pero mas a los que tienen compromisos fuertes con el Tio Sam…

Yo preguntaría si a usted le daría miedo si su vecino decide construir una barda en su terreno, en el terreno de El?, Verdad que no…Cual miedo pues a que TRUMP construya una barda en su terreno. Ese no es el problema ni tampoco la amenaza de que nosotros los mexicanos tenemos que pagarla. Cual miedo?..Insisto..

Pero el problema es que por ejemplo en este momento le estamos comprando a los EU las gasolinas que consumen nuestros autos, teniendo aquí cinco refinerías que inexplicablemente trabajan solo al 40% de su capacidad, o por ejemplo los ductos de Pemex que pasan por debajo del Rio bravo y llevan materia prima hacia USA, también están todas las propiedades de sinnúmero de mexicanos en el lado americano y que con un tuitazo TRUMP podría confiscar, y que me dicen de las cuentas bancarias?.

O sea que entonces si hay miedo? O no?. Y Mientras PEÑA NIETO hace un consenso si va o no a la cita con el Magnate, bueno este ya le ganó la partida y tuiteo que si México no va a pagar el muro no es necesario que EPN vaya a Washington. Lo único que me resta decir que estos, debieran ser tiempos de unidad nacional y enfrentar asi las embestidas de quien sea, pero hace falta liderazgo y capacidad de decisión. Mientras tanto el Güero TRUMP nos seguirá pegando con el tuit un dia si y otro también…….

EN REYNOSA, MAKI ORTIZ AGARRO vuelo y no va a parar hasta que termine su gestión. Y es que en cada colonia que visita esta haciendo anuncios importantes. Ya anuncio la compra de camiones para la recolección de basura y ahora anuncia obras prioritarias en sectores populares….

Un ejemplo de ello es en la colonia Balcones de Alcala, en la Audiencia Publica donde la alcaldesa atendió a cerca de mil ciudadanos allí en la plaza pública y donde anuncio una derrama de cerca de 17 millones de pesos para mejoramiento de ese sector. Esta derrama millonaria incluye pavimentaciones con concreto hidráulico de la calle Pico Board y del viaducto asi como la construcción de guarniciones y banquetas.

Todo esto fue rubricado con sonoros aplausos y agradecimientos personales a la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ pus al fin los vecinos ven luz al final del túnel después de estar muchos años en el abandono…

EN RIO BRAVO, EN EL PARTIDO ACCION NACIONAL, finalmente son tres las planillas que solicitaron su registro ante la Comisión Interna del CDE PAN para participar por la dirigencia municipal. En ese orden aquí entrego su documentación la regidora CLAUDIA CHAPA MARTINEZ, quien en todo momento ha sido respetuosa de los tiempos y formas que marca la convocatoria, y además manteniendo el respeto por sus compañeros que también se han registrado como la LIC. CLARA VIVIANA NACIANCENO ALEMAN y ABELARDO RODRIGUEZ GONZALEZ.

Este último ya rompió el silencio y las formas al declarar que no se registró aquí porque no había condiciones (¿??!!)..En fin veremos que pasa pues este jueves ya ha vencido el plazo para que la Comisión Estatal defina a quienes se les autoriza su participación…..

EN RIO BRAVO EL ALCALDE JUAN DIEGO Guajardo, esta poniendo atención muy especial en un asunto de vital importancia como lo es el transporte escolar y la seguridad que representa para cientos de alumnos. Por ello y a travez del delegado vial LIC. JAVIER HINOJOSA HINOJOSA están trabajando sobre capacitación a conductores del transporte escolar para prevenir accidentes incluyendo la revisión de documentación tanto de vehículos como de los conductores.

“Por instrucciones de nuestro presidente municipal, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, estamos implementando un curso de capacitación a transportistas escolares particulares, con el objetivo de prevenir accidentes viales en la comunidad, cabe destacar que en dicho curso se reafirmó la importancia de respetar los señalamientos y reglamentos viales establecidos”, comento Hinojosa Hinojosa.

Asimismo el LIC. HINOJOSA HINOJOSA informa que se continúa con el programa de Educación Vial en las Escuelas, donde se ha dado la atención a más de 25 instituciones educativas de nuestra comunidad, pues el salvaguardar la seguridad e integridad de las personas de nuestra ciudad, pero sobre todo de los niños, es una prioridad en esta administración municipal.

EN INFORMACION DE Dependencias estatales, poco a poco se van dando a conocer los nombres de quienes el Gobernador quiere que las atiendan, asi pues esta mitad de semana toco nuevamente a GARZA DE COSS, echar vuelta por Rio Bravo trayendo el nombramiento para la LIC. MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ como nueva titular del Registro Civil. Para algunos fue como sorpresa, para otros no. LO cierto es que la dama en mención, es gente preparada, es gente de lucha y teson y además en su momento se sumó al trabajo político para llevar a la Gubernatura a FGCV…

Falta saber quien va al CREDE, al ITAVU, al Fondo Tamaulipas, al COBAT y otras oficinas mas……Por cierto que ya que hablo de FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, quiero saludar y felicitar a su Secretario Particular el joven licenciado PEPE GOMEZ ALVARADO, es gente que se merece esa oportunidad y creo que la esta aprovechando…..

ANTES DE CONCLUIR expreso mi saludo a mi amigo el ING. MAGDALENO CONTRERAS PUENTE, mero mero de CONGRI por ese gran equipo que ha conformado y que ofrece productos y servicios para la agricultura regional….Asimismo deseo felicitar a los residentes de la colonia Vamos Tamaulipas pues están festejando 17 años de fundado ese sector pero mas un abrazo para la líder fundadora CONCEPCION SANCHEZ PLATA..

También vaya usted felicitando al ING. CARLOS ALFONSO FERNANDEZ GOMEZ, Rotario de Corazon, pues este viernes 27 de enero le arrancara una hoja mas al calendario. Muchas felicidades y de seguro su esposa TELMA TREVIÑO le preparara un pastel super especial.